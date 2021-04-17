روسيا تسعى إلى إرضاء جميع أطراف نزاع الصحراء

على بعد أيّام قليلة من انعقاد أشغال مجلس الأمن حول الصّحراء، اختارت روسيا تمرير رسائل سياسية ضيّقة تعكس قراءتها للتطورات الميدانية الأخيرة؛ إذ يظهر أن موسكو لا تريد المغامرة بخسارة أحد حلفائها في شمال إفريقيا بتبنّي موقف واضح حول النّزاع.
وأكّدت الخارجية الرّوسية على هامش اللّقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والسّفير المغربي لدى روسيا، لطفي بوشعرة، أنه “جرى خلال اللقاء تبادل معمق لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول مجلس الأمن الدولي، مع التركيز على ملف الصحراء”.
وترى المصالح الدّبلوماسية الرّوسية أن “تسوية عادلة ومستدامة لقضية الصحراء لا يمكن تحقيقها إلا بالحل السياسي على أساس قرارات مجلس الأمن”، متوقّفة عند أهمية الإسراع في تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة للصحراء واستئناف المفاوضات بين الطرفين.
وانتقدت الخارجية الروسية اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة هذا الأمر “انتهاكا للقانون الدولي”، ومضيفة: “كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها”.
وتحاول الرباط استمالة الموقف الرّوسي المساند للأطروحة الجزائرية، الحليف الرّئيس في المنطقة، بينما معروف أنَّ موقف روسيا الاتحادية، العضو الدّائم في مجلس الأمن الدولي، لم يتغيّر من قضيّة الصحراء، إذ تؤكد “عدم وجود بدائل للتّسوية السياسية لنزاع الصّحراء إلا على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي”.
ومنذ آخر جلسة مخصّصة لنزاع الصّحراء داخل مجلس الأمن، التي أمرت بعقدها ألمانيا، لم تنجح “البّوليساريو” في لفت انتباه المنتظم الدّولي، الذي يصرّ على الاهتمام بأجندات أخرى ذات أولوية.
وعلى مدى أزيد من 27 سنة، حاولت بعثة “المينورسو” وعدد من مبعوثي الأمم المتحدة إلى الصحراء التوسط لإيجاد حل لهذا النزاع طويل الأمد، الذي يؤثر على العلاقات المغربية الجزائرية، في حين تركت موريتانيا النزاع جانباً، واستمرت جبهة البوليساريو في محاربة المغرب.
هل تناقش التلميذ النجيب بوريطة مع الأنيقة و الجميلة و الحسناء ماريا زاخاروفا ام ليس بعد ؟ يجب اختراق الدب الروسي و استمالته …
ما دام النظام العسكري في الجزائر ماسكا بزمام الأمور ومعتبرا قضية الصحراء المغربية وسيلة لاستمراره في الحكم فلا حل في الأفق والصحراء مغربية على أن يرث الله الأرض ومن عليها.
يبحثوا عن أشياء في الأحلام ليس هناك تراضي إما معي أو ضدي بدون ترقيع كما فعلت أمريكا اعترفت بالصحراء المغربية بوضوح الشمس في نهار جميل من له الجرأة يركب القطار لأنه لن يتوقف.
حتى روسيا التي تستفيد خزينتها لعشرات من الملايير الدولارات من سلاح الخردة سنويا من النظام الجزاءري لا تريد ان تعترف بدولة الوهم لعصابة البوليزاريو، ومابلكم بالمجتمع الدولي،،
النظام الجزاءري وصنيعتها عصابة البوليزاريو اصبحوا معزولين دوليا،
ضم جزيرة القرم لم يتم عبر قنوات مجلس الأمن، إنتهى الكلام على روسيا أن تعى أنه لا يمكنها التغلغل أكثر فحلف النيتو يتربص لكبرانات فرنسا وسئم من حمقاتهم.
حلال علي حرام عليك
وماذا عن القرم الأوكرانية…
هل التزمت بقرارات مجلس الأمن….
رغم أن القرم جزء من الدولة الروسية…
ضمتها إلى اراضيها دون اللجوء إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن…
المغرب لا ينتظر ما يتمناه من روسيا لأن مثل هده الدول لا يهمها الانفراج على الدول العربية فهي لا تسعى إلا للربح مع إبقاء المشاكل داخل البلدان العربية لتنال منهم بعض الدولارات بالاستتمار في خيراتهم المهم من هدا المغرب وطننا والصحراء صحراؤنا والملك ملكنا والشعب شعبنا و مت بغيضك يا عدونا
اذا كانت روسيا تعتبر المغرب والجزاءر طرفي النزاع وارضاء الاطراف هذا يعني ان الجزاءر طرف لا يمكن انكاره. واما ان كانت لا تريد فقدان المغرب او البوليزاريو في هذه الحالة على المغرب ان يوضح لروسيا ما شان الجزاءر وما محلها من الاعراب في القضية . على روسيا ان تختار اامغرب او البوليزاريو. وعلى المغرب ان يضع النقاط على الحروف مع روسيا وفرنسا .
نتمنى ان يتمكن الشعب الجزائري من اقامة نظام مدني ديموقراطي له امتداد شعبي عوض النطام الحالي اللاشعبي و الاديمًقراطي و المنبوذ شعبيا و الذي يسعى لاحراق المنطقة .
نظام العجائز كان يشتري السلم الاجتماعي الذاخلي باموال النفط و الآن يشتري الدعم الخارجي بالصفقات الكبرى و الرشاوىو ابرام عقود بعيدة المدى سوف تكبل ايدي اي نظتم باتي بعده: منطق “احكمكم او اقتلكم” للمقبور القذافي.
مدنية ماشي عسكرية
روسيا من أكبر المنافقين للمغرب على صحرائه و موقفها متدبدب لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء.
يجب مراجعة جميع العقود كذالك مع روسيا ولا يجب الثقة فيها.
ولا يجب الانسياق والثقة مع روسيا التي ابانت منذ هذه المدة الطويلة على النفاق والتردد في اعترافها بالصحراء المغربية. .
كما يجب على المغرب الاعتراف بشبه جزيرة القرم كارض أوكرانية تابعة لسيادة دولة اوكرانيا.
يجب من الآن فصاعدا التعامل بالمثل مع جميع الدول الأوروبية ” الند بالند والبادي أظلم”
من المستحيل بأن تميل روسيا إلى المغرب. لأنها تسترزق من قضية الصحراء حيث تبيع سنويا الملايير من الأسلحة لجنرالات الجزائر. لا تتخلى عن بزولة البقرة الحلوب.
ادن مادام الأمر هكدا فنحن المغاربة كذلك لا نعترف بالقرن تابع للسيادة الروسية، ونترك هذا الأمر للأمم المتحدة ومجلس الأمن وماذا سيصدر عنها كحل لهذا المشكل …
رمضان كريم للجميع
((( لفيها الخير ربي اجيبها ))) هذه الجملة دائما يرددها الوالد ربي يرحمو دائما
روسيا تمسك العصى من الوسط و لن تقدم شيئا للنظام الجزائري سوى تكرار ما دابت عليه مواقفها السابقة من نزاع الصحراء المغربية كالحل السياسي على اساس قرارات الامم المتحدة و هذه الجملة المسكنة لعصابة المرادية يتفهما المغرب الذي يطالب بما تطالب به روسيا و تتفهمها ايضا الدول الاخرى الاعضاء فالجديد في الملف ان الولايات المتحدة اعترفت بمغربية الصحراء و روسيا تعيش تحت وطاة العقوبات الاوروبية و الامريكية و تعيش مشاكل مع دولة اوكرانيا المتحالفة مع الغرب و التي اصبحت قاب قوسين او ادنى من ان تصبح عضوا في حلف الناتو و النظام الجزائري يعيش احلك ايامه مع الحراك الشعبي و اعتقد انه بدا في حزم حقائبه للرحيل الى مزبلة التاريخ و المغرب يضرب بقوة على جميع الاصعدة , تناسل القنصليات في مدن الصحراء المغربية و انتعاشة اقتصادية و تنموية رغم جائحة كورونا فما هو وزن روسيا في خضم هذه المستجدات و في هذا العالم المتعدد الاقطاب كل ما في الامر هناك استنزاف لموارد الشعب الجزائري الشقيق على قضية خاسرة, نظامها الغبي يعتقد انه حليف روسيا و الحقيقة غير ذالك لا يمكن اعتبار ابرام صفقات سلاح معيارا للتحالف سوق السلاح مفتوح للجميع
روسيا تقول الكلام الكبير هذا ضد المغرب والجزائر لا ترى فيه أي نفاق أو ضحك على الذقون، وهي تعلم أن روسيا لم تجد حرجا في إبرام اتفاقية صيد في المياه الصحراوية المغربيةً. المغرب يعلم أن روسيا تضحك عليه وعلى الجزائر، والجزائر كذلك تعلم مثل ما يعلم المغرب. فمن جانبنا اتفاقية الصيد مع روسيا لن تتكرر بعد انقضاء مدتها، و من الآن لن تطأ روسيا أرض الصحراء المغربية حتى تعترف بما لا تعترف به الآن وشريطة ألا يمس هذا بالمصالح العليا لأمريكا، الحليف الإستراتيجي المنتظر على أحر الأشواق للمغرب. أما أنتم في الجزائر، إن لم تضعوا يدكم في يد المغرب، فلن تستطيع روسيا نصركم ولا أنتم ناصروها ولا هي ناصرة نفسها، كدأب آل فرنسا. ألم يأن لكم أن تعلموا وتسلموا بأن مصلحتكم و خلاصكم مع المغرب قبل كل شيء و ضدا على الجميع؟