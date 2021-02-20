روسيا تزيح الستار عن لقاح ثالث ضد "كوفيد19"

أعلنت موسكو، السبت، أنها سجلت لقاحها الثالث ضد فيروس “كورونا” ووعدت بتوفيره لمواطنيها بحلول شهر مارس المقبل.

كانت روسيا أول دولة تسجل لقاحا مضادا لـ”كوفيد-19″ في غشت المنصرم، وقبل الانتهاء من التجارب السريرية. وحصل اللقاح “سبوتنيك-في” على الترخيص في أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم.

وقال ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، خلال اجتماع حكومي تم بثه على التلفزيون الرسمي: “اليوم نعلن عن لقاح ثالث، هو كوفيفاك، تم تسجيله”.

وأضاف ميشوستين أمام الوزراء: “في منتصف مارس، ستوزع أول 120 ألف جرعة بين المدنيين”.

وكانت فاعلية اللقاح “سبوتنيك-في” قوبلت، في البداية، بتشكيك قبل أن تؤكدها مجلة “ذا لانسيت” الطبية في وقت سابق هذا الشهر.

واعتمدت موسكو على نشر اللقاح على مستوى البلاد، للحد من تداعيات موجة ثانية من الإصابات التي اجتاحت البلاد أواخر العام الماضي.

لكن أرقام الوفيات، التي نشرت مؤخرا، أظهرت أن المعدل لا يزال من الأعلى في العالم.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أعلن، في أكتوبر الماضي، أن السلطات سجلت ثاني لقاح هو “إيبيفاكورونا”، والذي قال مسؤولو الصحة إنه سيدخل هذا الشهر مرحلة الإنتاج بكميات ضخمة.

وقال ميشوستين، السبت، إن روسيا أنتجت عشرة ملايين جرعة من لقاح “سبوتنيك”، و80 ألفا من “إيبيفاكورونا” الذي طورته مختبرات فكتور السيبيرية.

ولدى الإعلان عن اللقاح الثالث السبت، قال رئيس الوزراء: “روسيا اليوم هي الدولة الوحيدة التي لديها ثلاثة لقاحات لمنع الإصابة بكوفيد”.

تم إنتاج اللقاح “كوفيفاك” في مركز شوماكوف الحكومي ومقره موسكو، بطريقة تطوير مختلفة عن “سبوتنيك” وإيبيفاكورونا”، تستخدم فيروسا غير فعال.

ومن المتوقع أن يجتاز اللقاح مرحلة التجارب السريرية الأخيرة مع 3 آلاف مشارك في مارس. ويوصى به، حتى الآن، للأشخاص دون 60 عاما.