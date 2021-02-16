روسيا تعلن 459 وفاة بسبب الجائحة في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 459 حالة وفاة و 13.233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات اـ24 الماضية.

مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا ذكر أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 80.979 حالة، وقد وصلت الإصابات التراكمية إلى 4 ملايين و 99.323 إصابة.

وتماثل 17.627 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 3 ملايين و 624.663 حالة إلى الحين.