روسيا تسجل 482 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 482 حالة وفاة و23.351 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 58.988حالة، كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و 260.138 إصابة.

وتعافى أمس الأحد 21154 من المصابين، وفق الإحصائيات الرسمية، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 640036 شخصا.