روسيا تسجل 552 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 552 حالة وفاة و 28.284 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 54.778 حالة، بينما وصل تراكم الإصابات إلى ثلاثة ملايين و50.248 إصابة.

وتعافى أمس السبت 24.390 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 450.829 شخصا حتى الآن.