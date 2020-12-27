روسيا تسجل 552 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس ـ متابعة
الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:54
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 552 حالة وفاة و 28.284 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 54.778 حالة، بينما وصل تراكم الإصابات إلى ثلاثة ملايين و50.248 إصابة.
وتعافى أمس السبت 24.390 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 450.829 شخصا حتى الآن.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.