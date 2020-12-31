روسيا تسجل 593 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 31 دجنبر 2020 - 11:41
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 593 حالة وفاة و27.747 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 57.019 حالة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و 159.297 إصابة.
وتعافى أمس الأبعاء 28.922 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و554.340 شخصا حتى الآن.
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وتصدر لقاح سبوتنيك لبعض الدول كالجزائر ، لِم لَمْ تستعمله في بلادها ؟
اللقاح الروسي باين المفعول ديالو الناجح،داكشي علاش الجيران شراوه.