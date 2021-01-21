روسيا تسجل 612 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

روسيا تسجل 612 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"
صورة: أ.ف.ب
الخميس 21 يناير 2021 - 11:57

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 612 حالة وفاة و21.887 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 67.832 حالة، كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و 655.839 إصابة.

وتعافى أمس الأربعاء 26902 من المصابين بالجائحة، ما رفع إجمالي المتمكنين من الشفاء إلى 3 ملايين و 54.218 حالة.

الإصابات المؤكدة الوفيات انتشار فيروس كورونا روسيا

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