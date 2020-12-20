روسيا تشهد 511 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 511 حالة وفاة و28948 إصابة جديدة بفيروس كورون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و 848377 إصابة.

وفي الوقت الذي وصل إجمالي الوفيات إلى 50858 حالة، تعافى 20915 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليونين و275657 شخصا، بينما لا تزال هناك 521862 حالة نشطة.