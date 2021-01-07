روسيا تصف ديمقراطية الولايات المتحدة بـ"العرجاء"

رأت روسيا، الخميس، أن اقتحام الكونغرس الأمريكي يشكل دليلا على دخول الولايات المتحدة مرحلة تراجع، وقال مسؤولون فيها إن النظام الانتخابي الأمريكي والانقسامات العميقة في البلاد تجعل الديمقراطية فيها “عرجاء بالكامل”.

وتحت عنوانين مثل “اقتحام الكابيتول” و”فوضى في واشنطن”، عرض التلفزيون الرسمي الروسي مشاهد لمخربين من أنصار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، يقتحمون الطوق الأمني ويدخلون مبنى الكونغرس الأربعاء؛ فيما أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيّل للدموع وشهرت الشرطة أسلحتها في الداخل.

وعلى الرغم من هذه الاضطرابات، صادق الكونغرس رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات؛ لكن كثيرين في موسكو رأوا أن الأحداث الصادمة فضحت مكامن الخلل في النظام الديمقراطي الأمريكي.

وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، لوكالات الأنباء الروسية، إن “النظام الانتخابي في الولايات المتحدة بالٍ ولا يتماشى مع المعايير الديمقراطية الحديثة… وباتت وسائل الإعلام الأمريكية أداة في النزاع السياسي”.

وأضافت المسؤولة الروسية ذاتها: “هذا هو السبب الرئيسي للشرخ المسجل راهنا داخل المجتمع في الولايات المتحدة”.