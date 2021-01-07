روسيا تصف ديمقراطية الولايات المتحدة بـ"العرجاء"

رأت روسيا، الخميس، أن اقتحام الكونغرس الأمريكي يشكل دليلا على دخول الولايات المتحدة مرحلة تراجع، وقال مسؤولون فيها إن النظام الانتخابي الأمريكي والانقسامات العميقة في البلاد تجعل الديمقراطية فيها “عرجاء بالكامل”.
وتحت عنوانين مثل “اقتحام الكابيتول” و”فوضى في واشنطن”، عرض التلفزيون الرسمي الروسي مشاهد لمخربين من أنصار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، يقتحمون الطوق الأمني ويدخلون مبنى الكونغرس الأربعاء؛ فيما أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيّل للدموع وشهرت الشرطة أسلحتها في الداخل.
وعلى الرغم من هذه الاضطرابات، صادق الكونغرس رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات؛ لكن كثيرين في موسكو رأوا أن الأحداث الصادمة فضحت مكامن الخلل في النظام الديمقراطي الأمريكي.
وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، لوكالات الأنباء الروسية، إن “النظام الانتخابي في الولايات المتحدة بالٍ ولا يتماشى مع المعايير الديمقراطية الحديثة… وباتت وسائل الإعلام الأمريكية أداة في النزاع السياسي”.
وأضافت المسؤولة الروسية ذاتها: “هذا هو السبب الرئيسي للشرخ المسجل راهنا داخل المجتمع في الولايات المتحدة”.
كلكم في الهواء سواء. يتشدقون بالديموقراطية وهم أكبر أعدائها. لا أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا.
السلام عليكم.ألم أقل لكم أن روسيا هي من تريد تذمير ترامب عبر مساعدتها في تزوير الانتخابات.ها هي وجدت المادة الدسمة لتزرع الفتنة والانقسامات الحقيقية في امريكا وليس الانقسامات التي ذكرتها في بيانها التلفزي.كل ما يقع لترامب سببه روسيا لأنه ضد مصالحها التي تعاكس البلدان الأخرى وتقسيم وحداتهم الترابية وأين هي اصلا الديمقراطية في روسيا اللذي استولى رئيسها على الحكم لنفسه إلى ما لا نهاية على الاقل أمريكا تعطي لشعبها الحق في الانتخابات كل اربعه سنوات حتى دخلت السوسة اليهم وارادت زرع الفتنة بينهم
كل ما وقع في الكنكرس دليل على الديمقراطية هاد البلد
au moins les usa ont des élections digne de pays démocratique et ce qui c est passé hier ne reflète pas les usa et ce n est pas mon pays pour le défendre mais c la vérité revenant a la Russie ou il y a poutine puis la façon dont il a elu Medvedev puis poutine poutine poutine poutine puis a changé la législation pour devenir le tsar de russie pour toujours . votre démocratie elle ne connait pas le changement en jetant ceux qui parle dans des goulags ou les empoisonné .
فعلا والديمقراطية الروسية هي النموذج حيث بوتين بحكمها منذ 20 سنة
هندس النظام الانتخابي الأمريكي أناس على قدر عال من الذكاء و الثقافة نتيجة إلمامهم بالتاريخ السياسي اليوناني و الروماني و الغربي بشكل عام لذلك أسسوا دولتهم على أساس صلب محاولين عدم السماح للفوضى بكافة الوسائل…الانقسام عميق و لا يمكن إلا أن يكون كذلك في هذا الصراع الحاد بين الأمريكيين ، الانقسام موضوعي نتيجة التطور نتيجة التقدم؟…بذلك تكون الجمهورية الأمريكية التي أُسِّسَتْ كجمهورية إنسانية واعدة تتجه بخطى ثابتة نحو مصير سابقاتها من الجمهوريات السابقة كجمهوريات اليونان و الرومان أي نحو الانحدار