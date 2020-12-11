روسيا تنتقد اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء هو “انتهاك للقانون الدولي”.
جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وقال بوجدانوف: “هذا انتهاك للقانون الدولي، هناك قرارات ذات صلة، هناك بعثة أممية لإجراء استفتاء في الصحراء، كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، يوم أمس الخميس: “إن إسرائيل والمغرب اتفقا على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، مع موافقة الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء”.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك: “إن موقف الأمم المتحدة بشأن الصحراء لم يتغير، ولا يمكن إيجاد حل للقضية إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة”.
شيئ عادي ان تنتقد روسيا اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية لانها تعتبر الجزائر سوق لبيع خرداتها الحربية
الصحراء مغربية احب من أحب او كره من كره . الراجل كيموت على ولادو و بلادو . نهاية البث .
طبعا ستنتقد روسيا قرار أمريكا الإعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء و إلا لمن ستبيع الأسلحة? ههههه.
كل سيأتي في طريق ان شاء الله من بعد فرنسا ومن بعد الصين ومن بعد روسيا بإذن الله..شكرا أمريكا
وماذا عن القرم ؟ و هل روسيا لها الوصايا على المغرب أو غيره ؟
حسبنا الله و نعم الوكيل
المغرب خسر الكثير وربح القليل من تغريدة ترامب افتراضية كل العالم ضد قرار ترامب وكسبت البوليساريو تضامن اكبر واكثر شكرا ترامب
نتفهم حاجة روسيا للعملة الصعبة من الجزائر،
كولي مع راسك، المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها.
طبعا ستفعل الم يكن المغرب هو البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي لم يرضخ المعسكر الشيوعي
السلام عليكم.ألم أقل لكم من قبل أن هناك مؤامرة حيكت ضد ترامب كي لا يفوز بالانتخابات لأنه كان يهدد مصالحهم أكثر إن فاز لذا تخلصوا منه بلعبة تزوير الانتخابات.ها هما أعدائه بدؤوا يضهرون بكل وضوح وبدؤوا يخرجون من جحورهم لي يلسعوه حينما رأوه قال كلمة حق.ربما الجزائر تشتري ذمم الروسيين كي يبقوا على نفس النغمة التي هي تقرير المصير لذا وقفوا ضد فوز ترامب لتستمر نفمتهم هذه إلى ما لا نهاية ولكن نحن لا تهمنا لا روسيا ولا الجزائر ولا مرتزقتها.الصحراء في مغربها وشكرا لي ترامب على دعمه لنا اللذي يشكل اكبر تهديد لمصالح روسيا وحبيبتها الجزائر ولكن مصالح مزيفة وليست حقيقية.شي باغي إبني وشي باغي إذمر
ومادام تقول روسيا في شأن احتلال شبه جزيرة القرم واقتطاعها بالقوة من أوكرانيا عقب انضمام الأخيرة إلى الاتحاد الاوربي..انها سياسة الديب حرام وكبدتو حلال..
يجب إلغاء معاهدة الصيد البحري مع روسيا التي تم توقيعها معهم خلال الأسبوع الماضي و الذي يشمل الصيد في مياهنا الصحراوية . هذا قمة النفاق
رد فعل واقعي ومنطقي.
الاتفاق أو قرار أمس جاء خارج نطاق الامم المتحدة من دولة عظمى او الدولة الاقوى في العالم والتي تسير العالم من وراء الستار.
اعتراف امريكا بالامس سيتبناه تلقائيا من يدور في فلكها بينما محور الشر الجزائري الجنوب افريقي وفوقهم روسيا سيتبنون الطرح المناوئ.
وتصريح نائب الوزير الروسي خطير لأنه عاد ليتحدث عن الاستفتاء وليس الحل السياسي السلمي المتفق عليه بين اطراف النزاع.
المغرب كان جريئا بالامس بقراره تبني تطبيع العلاقات بالكيان على مستوى معين مقابل نزع الاعتراف.
سننتظر أن يكون الاعتراف مرسوما رئاسيا فعليا متفق عليه في مجلس الشيوخ وليس موقفا سياسيا لرئيس البلاد حتى يكون الاعتراف سياديا ووطنيا.. ثم نرى كيف نعيد استمالة الموقف الروسي على الاقل ليكون محايدا وليس ما أصبح عليه اليوم بجانب الجزائر.
الروس يستغلون ثرواتنا و مع ذالك فموففهم الرسمي منحاز للجارة الشرية الغراب دائما يكون اسود. الف دولة اسراءلية بجانبها ولا جارة الجنرالات. ألمغرب يتقدم
يعلم الله شحال ديال الفلوس شد من جنرالات المرادية مقابل هاد التصريح
هدا مالوا نيل اش داروا الا كرانيا…تا ارمينيا معاونوهاش رغم الاتفاقيات لبناتهم ……شعب الفودكا و سالة.
ماعمرني مارتاحيت لدولة روسيا دائما كاتلعب تحت الطاولة.
ولاكن دنوب الشعب السوري المشرد غادي تلاحقهم
وإيلي يا الامريكان حشومة عليكم ، هزيتو لينا سوق الأسلحة ديال الخردة لي كنّا تا نبيعوها لشقيقتنا الجزاءر او دابا ما كاين تبزنيس ، كنّا تا ندخلو عشرة ملايير لصندوقنا او دابا كبيتونا كولشي في الماء .
اي دولة تا تخرج تعلق سلبيا على قرار امريكا الان عندها مصلحة في سروال يعقوب او باغية مصلحة وعذر لابتزاز العصابة او المغرب.
على المغرب ان يحط النقط على الحروف او باراكا من الضحك على الذقون ، حلبتونا ما كفى وللصبر حدود.
نريد محاربة الفقر وافريقيا ايضا، مريد تنمية بلداننا ونريد الخروج من التبعية وصدقتكم.
عطيونا التساع والله ياخد الحق في الجزاءر التي أفقرت شعوب الجوار بغباءهم وحقدها وحسدها.
المغرب في طريقه الصحيح والصحراء في مغربها وقريبا انشاء الله سوف تتنحى العصابة التي تخدمكم.
رروسيا تكشر عن أنيابها وتتعلل بعدم إحترام القانون الدولي، ونقول لها: يا روسيا هل احترمت القانون الدولي في القرم، وفي روسيا حينما دخلت البلد لدعم رئيس قاتل لشعبه، وقتلت طائراتك مئات الآلاف من الشعب السوري، وهجرت الملايين من وطنهم، هل كنت محترمة القانون الدولي. سبحان الله! أم هي لتهدئة خواطر الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر التي تعتبرون أنتم الشريك الأكبر لهم في شراء خردة الأسلحة!؟؟؟
الروس يهمهم فقط من يدفع اكثر الجزائر تشتري كل أسلحتهم المتهالكة. طبيعي ان يصطفوا حانبها و اكيد شنقريحة تباكى كل الليلة الماضية عليهم. و جبروا خاطره بهكذا تصريح فضفاض. هم ايضا سوف يدركون ان مصلحتهم استراتيجيا مع المغرب اما النفط و الغاز فلديهم منه ما يفوق الحاجة
السلام عليكم
فهل سيصمت أنصار روسيا عن التعليق ويتركوا المجال للذباب الإلكتروني..
الجزائر مقدرش تصرح من البارح ولكن على ما يبدو انا وقعت شي bon de commande لروسيا باش تشري قرون الرنة تصنع منهم بورت كلي باش يعلقو سوارتهم ودارو ليهم خاطرهم والمصرح هو نائب وزير الخارجية وليس وزير الخارجية مقابل مرسوم رئاسي للرئيس الامريكي.
معنا او ضدنا لم نعود نعترف بالحياد السلبي اما ان تختر اما معنا او معهم لا صيد في مياهنا وانت لا تعرف بحقوقنا …ننتظر فرنسا صديقة المغرب كما تقول …..انتهت المقابلة نلعب في الشوط الاضافي اما النصر واما الهزيمة
امريكا تعترف روسيا تنتقد الاتحاد الاوربي يتفرج الصين صامة والبقية تنتظر ماذا سيحدث بعد هذه المسرحية التاريخية والتي اعطيتها اسم ذئاب الصحراء في ورطة
وماذا عن جزيرة القرم التي اقتطعتموها من دولة عضو في الأمم المتحدة؟
ولمادا لم تنتقد روسيا الجزائر التي تدعم الجبهة الانفصالية بالسلاح والمال والاعلام والسياسة.
اتمنى من ترامب ان يدرج الجبهة كجماعة ارهابية وبالتالي اي تعامل معها سيعرض صاحبه للعقوبات.
ما دخل روسيا في قرار سيادي لدولة عظمى
يعتبر القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص إعتراف بلاده بالصحراء المغربية سابقة تاريخية و قرار جريء لن يستطيع أي رئيس أمريكي إستصداره، و لهذا يجب على المغرب إستغلال هاته الفرصة التاريخية للمضي قدما و إزالة الجدار العزل و الدخول للمنطقة المعزولة من السلاح ليكون قد إسترجع كل شبر من الصحراء و تقوية دور الساكنة في تسيير أقاليمه .
دائماً روسيا غير مخلصة للمغرب وهذا من. غطرسة أفكارها ضد أمريكا حتي لو أصبحت هي الشريك الاول في كل شيء لا تقة في الروس ولازال المغرب ينتظر الموقف الصيني لذا اصبح المعبر محط أنظار الدول التي تريد استغلال افريقيا في ثرواتها وبيع سلعها وأسلحتها لكي تبقي افريقيا تعاني الحرب والمجاعة وهي في الأصل غنية بمواردها وعير محتاجة لأحد سوي التسيير والحاكمة ونقول أمريكا خلطط أوراق أطماع الدول الطامعة في صحراء المغرب
راي لارضاء نظام كوبا الشرقية اقصد النظام العسكري الجزائري لشراء الخردة العسكرية الروسية
سبحان الله، ومتى كان ضم روسيا لجزيرة القرم قانونيا ؟ ليس لروسيا ان تعطي دروسا لأحد.
ولمذا هذا الناءب لوزير خارجية روسيا .لم يقل شيءا لما نقلت امريكا سفارتها الى القدس..اليس ذلك فيه اعتراف لليهود على القدس ..وكيف لهذا الروسي الذي لا زال اثر قدم وزير خارجيتهم في الرباط.الذي لم يغادرها قبل يومين لم يقل شيءا لما دخلت سلعة الافاعي السوداء لقيط الجزاءر الى الكركرات وعبث فيها وقطع الطريق على المسافرين..وقافلات الحافلات التجارية الدولية .؟ ولماذا لم يقل نفس الكلام بان هناك تناقض واختراق للقانون الدولي و.و.و..حين كثيرا من الدول العربية وحتى بعض الدول الاروبية اعترفت رسميا بمغربية الصحراء..وعلنيا تساند المغرب على حقه المشروع…فابناء الماجوس واحد …في شرقنا وعلى الالاف من الكلومترات…ولكن..ما قيل قد قيل وما فعلناه لا رجعة فيه ..ومن لم يعجبه حال فليتبول في سروال امه.
روسيا ماكرة تلعب السياسة المارقة، تحاول استمالة العدو الشرقي، لأنها الزبون الأول لأسلحتها في فشمال إفريقيا ،كما أنها تخادع الطرفين، تستفيد من ثروات المغرب البحرية، و من أموال التسليح لجيران السوء ، و المملكة المغربية يكفيه اعتراف أمريكا، أما لعبة المصالح القذرة فالكل أدرى بها، و نحن كمملكة مغربية لو كنا بنفس وزن الدول المسيطرة على العالم، لطالبناها أيضا بتقرير مصير جمهورية التاتار و داغستان ..و… و
في نظري ، روسيا لا تمتلك شيئ رغم شساعة اراضيها ، ودولة غير ديمقراطية وليست بالقوة التي لا زالت في مخيلة اتباع وهم ستالين ولينين … أمريكا تمتلك نصف ثروات الأرض .
كلام لتعزية كبرنات فرنسا فقط امريكا هي من تحكم العالم والصين ثانيا وكلاهما معنا وفرنسا وبريطانيا إذن روسيا تقوم بالمعارضة خير أجل المعارضة لا اقل ولا أكثر
اليس 45 سنة كافية المغرب ليس افغانستان تريدون استغلال مجلس الامن لتجارة مربحة لاسلحة الملك محمد السادس رجل سلم وسلام شكرا سيادة الرئيس الامريكي
روسيا المساند الرسمي في ميدان التسليح للجزائر ؛؛؛؛؛؛كيف ننتظر منها نحن المغاربة إلا التعليقات السلبية اوالتنديدات ؟ ؟؟؟؟ روسيا لم تبارك فتح معبر الكركارات الشريان الحيوي للقارة الأفريقية، ،،،،
روسيا من أكبر بلدان العالم خبثا و مكرا…تنهب و تتسلطن على سوريا و دول أوروبا الشرقية بلا قانون لا أممي و لا دولي و تتأتي اليوم تتكلم عن القوانين الأممية و المواثيق الدولية،فإن لم تستحي فاصنع ما شئت.التاريخ و الجغرافيا شاهدان على حضارتك التي شيدت و بنيت على يد دول أوربا الشرقية و سوريا المكلومة…
"لقد كان الظلم فوضى،فهدمت حواشيه ليصبح ظلما منظما".
روسيا حليفة الجزائر و طبيعي جدا ان تصطف معها الدور علا حليفتنا فرنسا ان تبين لنا رجولتها و تصطف معنا تعلن عن مغربية الصحراء مع اني متاكد انها لن تفعلها
وهل الاعتراف بالطرف الاخر ومده بالسلاح والخبراء الروسيين وتدريب مرتزقته ليس انتهاكا للقانون الدولي؟ لقد سقط القناع
واش شغلم . المغرب في صحراىه والصحراى في مغربها . الان بدات الاقنعة تزول عن الوجوه . وعرفنا من يحرك الخيوط و يتحكم في الكراكيز .
Cette initiative montrera au marocains qui sont leurs alliés et qui sont leurs ennemis. L'Amérique est plus proche géographiquement de nous que la Russie. il n y a que l'océan atlantique entre nous et les USA. Clairement après cette déclaration, on voit bien que la Russie ne veut pas de solution mais cherche à souffler dans les braises pour allumer une nouvelle guerre dans notre région. L'Iran aussi a condamné la décision américaine.
Nous allons garder la tête froide, ça ne nous impressionne pas. Nous allons gérer cette situation et nous sortirons gagnants comme d'habitude. il est clair que la Russie veut faire tomber l'Algérie dans le piège d'une guerre pour s'implanter encore plus dans la région.. Chez nous la Russie n'a aucune chance avec nous, ils le savent mais poussent leur vache à exécuter leur plan, la vache algérienne va se faire piégée comme ce qui s"est passé avec la Yogoslavie, l'Irak, la Syrie, la Lybie et bientôt l'Iran
إنه لعب الكبار. المغرب كما لو أنه يتوسط دائرة تحيطها أشباح الدول العظمى ترمي كل منها للآخر بملف الصحراء حتى لا يلتقطه المغرب المغلوب على أمره، وكأنهم يسعون لجن جنونه وفقدانه صوابه وصده عن استرجاع حقوقه. إنها الصهيونية الخفية و ما خفي أعظم. يتلاعبون بنا كيف ما شاؤوا و الجزائر الغبية ترى في ذلك انتصارا لها ولا تدري أن مصيرنا واحد. كل حزب بما لديهم فرحون.
وهل استعمار القرم ليس انتهاكاا للقانون الدولي
روسيا تريد أن توضح للعالم أنها مازالت القوة المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية بخرجاتها المعاكسة للقرارات الأمريكية ، لكن الواقع خلاف ذلك، العالم يعيش على وقع القطبية الأحادية والهيمنة الأمريكية، فلاروسيا ولا الصين قادرة على مواجهة قوة ونفوذ واشنطن، فأمريكا تستمد قوتها من تفوقها العسكري وعولمتها الثقافية للعالم بأسره قبل أن يكون الأمر له علاقة بالاقتصاد أو غير ذلك، والموقف الروسي يحاول من خلاله الروس توهيم الجزائر أنه معهم قوة عظمى إسمها روسيا، من أجل استمرار إستنزاف ثروات الجزائر من خلال صفقات شراء السلاح الروسي التي لا تنتهي!
اليس ضم روسيا جزيرة القرم الأوكرانية انتهاكاً للقانون الدولي، وهو انتهاك تكرره روسيا باستهدافها المدنيين العزل في سوريا عبر استهدافها العشوائي للمدارس والمشافي والبنية المدنية للبلاد.
على المغرب بعد الاعتراف الأمريكي ان يلغي صفقة اللقاحات الصينية والروسية ويختار فايزر..
روسيا دولة إستعمارية تستغل ظعف الدول العربية والإسلامية خربة سوريا ووو ولائحة طويلة ولاكن المغرب لاديه سيادة ولديه ملك يتقن السياسة ورثها من الحسن الثاني رحمه الله الاعتراف بالصحراء المغاربة ليسة وليدة من طرف الولاية المتحدة الامركية
السلام عليكم
الرووس و ماضيهم الدموي إضافة إلى ضمهم للقرم و تورطهم في سوريا ليسوا في وضع مريح لإعطاء الدروس لأحد
الشيشان محتلة جزيرة القرم…و….ووو.
الى المعلق الدزايري Hakim dz سيروا قلبوا على رايس ديالكم تبون فين كاين وسيروا طلبوا حقوقكم من ثرواث الغاز والنفط من العسكر الجزائري الارهابي
لايمكن لأي أحد أن يشكك في مغربية صحراء الصحراء مغربية وسندافع عليها أقسم بالله مستعدون لدفاع عن صحراء المغربية أراد من أراد وكره من كره جفت الأقلام وإنتهى الكلام
انتظروا نهاية العصابة الحاكمة في الجارة الشرقية
روسيا آخر من يجب أن يتكلم عن القانون الدولي فيما يخص ضم الأراضي وحقوق الشعوب والأمثلة كثيرة.
تحتل روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وشرق أوكرانيا وبعض الجزر اليابانية. غزت روسيا جورجيا في عام 2008. روسيا منافقة وليس لها مصداقية في الحديث عن تقرير المصير للشعب.
ا دين موقف روسيا بلسان وزيرها واشكر امريكا على الدعم والحكم الداتي هو الحل من الان فصاعدا لن تكون مفاوضات حتى يكون زخما ديبلوماسيا لهذا الملف يؤيد الحكم الداتي الدي اقترحه المغر ب والاستفتاء لايمكن اجراءه لانه يستحيل تنفيده على الارض
أستغرب من بعض المتخلفون يعيشون في المغرب وياكلون من خيراته وينحازون للجزائر ومجموعه من المرتزقة يسمون بالبليساريو ويقول ليس من حق المغرب يطبع مع اسرائيل وغيرها رأس الهرم في المملكة يعرف ماهو مصلحة بلده وكفي وشكرا
ماذا استفادت القضية الفلسطينية من موقف روسيا الذي لا يتجاوز التنديد والإستنكار منذ 50سنة أو ما يزيد لا شيء. روسيا الكلام بدون فعل . وحتى الآن تنديدها من أجل اهدائه فقط للجزائر التي تشتري عليها خردة سلاحها الذي أكل عليه الدهر وشرب.
وهل امريكا انتظرت الامم المتحدة لما دخلت العراق؟؟؟؟
المغرب وامريكا لعبوا لعبة الكبار، فمن لم يعجبه الحال الان فليشرب البحر
أصلا السياسة الخارجية الروسية غير مؤثرة في القارة الإفريقية و هذا التصريح جاء بعد ضغط الجزائر لأن هذه الأخيرة هي مقبرة لخردة الأسلحة الروسية و بالتالي روسيا غادي تدير الخاطر لعصابات الجزائر حتى تفوت هاد الزوبعة و غادي تنسا القضية. و الدليل على ذلك ان روسيا ابرمت مؤخرا مع المملكة المغربية الشريفة اتفاقا للصيد البحري في المياه الصحراوية المغربية. واش فهمتو أو لا لا يا البوليخاريو
الى السيد حكيمdz دخل سوق رأسك الجزائر هي من ربحت البوليساريو مند 45سنة و هي سبب المشاكل في المنطقة و الدبلوماسية الملكية تحصد كل النتائج الإيجابية و انتما بقاو حضين المغرب
تستقوى روسيا كلما كان أي بلد يميل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ،،وهكدا الشأن بالنسبة للمغرب التي تربطه علاقة دبلوماسية مع أمريكا مند 1777 م والى يومنا هدا ،،،،،المغرب في صحراءه والصحراء مغربية وأمريكا اعترفت بهدا الطرح إيمانا منها أن المغرب استرجع أراضيه بالطرق الشرعية وليس كما فعلت روسيا بزحفها عسكريا على جزيرة القرم واقتطاعها من أوكرانيا. …….؟؟؟؟؟؟…
et quand la Russie a annexée la Crimée .c n est pas une décision unilatérale . dites que c un gros marché qui vient de vous échapper . et pourtant il était tjs devant vous
منذ الامس ..ومنذ سماع الخبر شرع جنيرالات المرادية يبيتون و يتنقلون وهم يلبسون ..حفاظات .
روسيا نفسها تفرض عليها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات إقتصادية ليبقى إعتراضها على قرار ترامب تحصيل حاصل نحن نعلم موقف الروس من القضية و لا نعول عليهم في شيء سوى أن يلتزموا الحياد و أن يأكلوا البرتقال المغربي
ماذا فعلت روسيا في شبه جزيرة القرم حتى تنتقد أمريكا على قراره اتجاه المغرب..
لم يبق للجارة الا ان تعترف بالسيادة المغربية على الاقاليم الجنوبية وتبادر بفتح قنصليتها
الاحرى بروسيا ان تخجل من نفسها اليست هي من تحتل جمهورية الشيشان وارتكبت بها مجازر وجراءم حرب اليست روسيا من قضمت جزء من جورجيا ومنحته لابخازيا وكونت جمهورية وهمية تابعة لها اليس روسيا من تقوض استقلال داغستان وتتحكم بها وتابعة لها اداريا اليس روسيا من ضمت شبه جزيرة القرم الاكرانية لها وضربت كل المواثيق والعهود الدولية عرض الحائط اليس روسيا من تخرق يوميا قرارات الامم المتحدة و مجلس الامن عبر ادرعها بسوريا وليبيا وغيرها من دول التوتر لبيع السلاح اليست روسيا تقتات على الحروب ببيع الاسلحة والسيطرة على اقتصاد تلك الدول .
وتاتي روسيا لتندد روسيا عليها ان تخجل من نفسها غالمغرب في صحراءه والصحراء بالمغرب والباقيات قادمات ان شاء الله بالنصر .
اختم بالدعاء لصاحب الجلالة بالتوفيق لما فيه لصالح شعبنا المغربي المسلم الحر باءذن الله تعالى.
Thanks to the United States of America, led by Trump
كان متوقع أن تخرج روسيا بهذا الإعلان وإلا ستفقد سوقها المفضل لكن نحن كمغاربة ما يهمنا هو صوت أكبر وأقوى دولة في العالم.
روسيا وافقت على قرار مجلس الأمن الاخير وبيان خارجيتها جاء على لسان ناءب وزير الخارجية مما يعني في العرف الدبلوماسي ان موسكو قصدت التخفيف من أهمية بيانها،هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فروسيا ليس من مصلحتها الدخول في مواجهة مع الإدارة الأمريكية حول قرار امريكي اتخذ على مستوى رءيس الولايات المتحدة الأمريكية ولو كانت روسيا جادة لكانت أعلنت موقفها على لسان الرءيس بوتين وليس على لسان ناءب وزير خارجية،ليس هناك تماثل في القوة.
القرار الأمريكي يصعب التنبؤ بثقله على المدى القريب والبعيد.
الشان المغربي لا يخصكم وروسيا بلد لا يهمنا الجوع والفقر كفى بع مؤدب لهم
لروسيا الحق ان لا تقبل قرار أمريكا لأنها تبيع السلاح للخرائر وتدعمها. اذا كانت فعلا تريد الا ستفتاء في الصحراء فلماذا ابادت الشعب الشيشاني الذي كان يدافع عن استقاله؟ حلال علينا حرام عليكم.
أكيد فصفقة مقاتلات سوخوي لم توقع بعد و الج زائر هي الزبون الاول لبوتين…. قد نسأل بوتين ايضا عن من يعترف له ب ضم جزء من اوكرانيا قبل سنوات قليلة
روسيا تلك الدولة التي تحتل شبه جزيرة القرم و تضطهد الشعب الشيشاني المسلم بسبب ديانته تأتي لتعطينا درسا في القانون الدولي و قبل انسى ميليشياتها المنتشرة في شرق اوكرانيا و ليبيا و هذا المعروف فقط و ما خفي كان أعظم هذا التصريح يعتبر مسكنات فقط لإرضاء السوق عفوا النظام العسكري الجزائري الذي لم نرى منه لا خير ولا أخوة فقط الشر و السموم
بصراحة روسيا هي سبب هزائم كل من يدور في فلكها…لذلك نقول لهم دخلوا سوق راسكم…ااصحراء مغربية و سندافع عنها بكل قوة.
إذا كانت الولايات المتحدة خارج القانون الدولي باعترافها بمغربية الصحراء فماذا نقول عن الدول التي تعترف بجبهة البوليزاريو كدولة مثل الجزائر وجنوب أفريقيا وفنزويلا؟
يقول المسؤول الروسي:
هناك بعثة أممية لإجراء استفتاء في الصحراء.
ايها المسؤول الروسي لابد انك تناولت برميلا كاملا من الفودكا في هذا البرد القارس في موسكو حتى اختلطت عليك الاحداث التاريخية…
الاستفتاء اقرت الامم المتحدة انه غير قابل للتنظيم بشكل نهائي و تم استبعاده من مهمة المينورسو منذ ازيد من 20 سنة.
والمينورسو ايها المسؤول المنتعش بالفودكا الحارقة مكلفة بمهمة واحدة ووحيدة في مقررات الامم المتحدة منذ 20 سنة و هي مراقبة وقف اطلاق النار بين المغرب و عصابة قطاع الطرق.
منذ ايام تحدث كل المعلقين المغاربة الذين دبجوا تعاليقهم المحترمة تصريحات السفير الروسي بالرباط عن نفاق و اللعب على الحبلين الذي تنتهجه روسيا…وقالوا جميعا عن وعي ان روسيا ليس من مصلحتها ان يحل مشكل الصحراء لأنها تبيع خردتها للجزائر بفضله…
الآن طبعا لن ترضى بالقرار الامريكي لأن ذلك يعني قرب خسران بقرتها الحلوب في افريقيا…
ولكن ايها الروس…حبل الابتزاز قصير…وقضية الصحراء حسمت بشكل نهائي و علكم الاسراع بتغيير سياستكم وإلا ستكونون الخاسر الاكبر مادمتم تراهنون على حصان اعرج اسمه النظام الجزائري السارق.
روسيا تحتل سوريا و جزيرة القرم و لا يحق لها الاملاءات
روسيا لا تتوافر كل ما تقول فهي تموه الجزائر فقط كما فعلت مع العراق و ليبيا و سوريا و ايران و فنزويلا و كوبا . كل هده الدول بيعت بتمن بخص و لم يبقى منها شيء
و ماذا عن إتفاقيات الصيد البحري التي شملة أقاليمنا الجنوبية ،سمك المغرب لذيذ و حلال و الإعتراف بالسيادة حرام و مخالف للقانون الدولي !
و ما فعلته روسيا في جزيرة القرم بماذا نصنفه في قاموس القانون الدولي ؟
Quoi de plus normal pour la Russie de s'opposer à la décision des États Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Si elle l'a fait c'est pour les beaux yeux des caporaux algériens qui sont ses clients traditionnel de son marché d'armes.Mais ce qui est frappant ,c'est que la Russie n'avait à aucun moment réagi à l'ouverture par certains pays africains et arabes de consulats dans les deux grandes villes du Sahara marocain en guise de reconnaissance de leur marocanité. Espérons que ce grand pays finira par trouver la voie de la raison et cessera son double jeu de l'ère de la guerre froide.
نقول لهم :
من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة ،فهناك إقليم القرم .
ظننا أن روسيا تصطف في جانب الوحدة الترابية للدول.
الى عهد غير بعيد كان " الاتحاد السوفياتي " يرتعش له العالم . وتم تفكيكه والتقليص من حجمه بدون حرب ولا دمار واستعملت قوة من داخله لتفكيكه حتى اصبح يسمى " روسيا " بكل اختصار ولا يتتميز عن باقي الدول الكبرى بعدما كان قوة ضاربة. انتزعت منه عدة دول مهمة قلصت من حجمه ومن عظمته.وقد سمعنا في وقتها ان الولايات المتحدة كان لها يد في تفكيك هذا الاتحاد. وكنا سمعنا في وقتها ان الاتحاد السوفياتي لعب دورا كبيرا في هزيمة مصر التاريخية في حربها مع اسرائيل سنة 67 . يبقى ان تدخل روسيا في قرار الرئيس ترامب قد لا يكون له اي مفعول. فالوقت قد حان لانهاء قضية الصحراء المغربية والبوادر كلها ايجابية.
في القريب العاجل ستصبح مدن الصحراء المغربية قبلة لقنصليات الدول الكبرى بما في ذلك روسيا و بريطانيا والصين والمانيا و فرنسا وسيبقى اعداء الوطن يغردون خارج السرب ضدا على إرادة شعوبهم
دبا بالمنطق الروسي أمريكا خرقات القانون الدولي ملي إعترفات بمغربية الصحراء…وملي شي دولة كتعترف بالجمهورية الصحراوية الخيالية الإرهابية ماكتكونش خرقات القانون الدولي؟ دبا أمريكا ماكتفهمش في القانون الدولي وروسيا هي لي غادي تعطيها الدروس….الله ينعل ولاد لحرام تجار السلاح ومآسي الشعوب.
لا تهمنا روسيا باعتبار لها مصالح اقتصادية مع الجزائر فكل ما يهمنا هو القرار الأمريكي
المغرب في صحرائه ولاتخيفنا روسيا ولا غيرها ويجب التذكير ان طارق ابن زياد المغربي من فتح الاندلس لانركع ولانسجد الا لله الواحد القهار والمغاربة رجال ولايخفون الموت كانو في جيش نظامي او خارج القانون في تنظيمات ارهابية….
هاد روسيا امرها غريب تتدخل في دول بأسرها و تنتهك القوانين الدولية و تأتي تندد بما تفعله دول و هي حقوق تاريخية ، هل نسيت ان امريكا من أعانها في الحرب العالمية الثانية و هل نسيت ما فعلته في الشيشان و جمهوريات كثيرة بدون الأمم المتحدة و لاشيء و اخرها مباركتها لما يقع في ارمينيا ؟!؟ الصمت احسن لك ، هل لانها تريد ارضاء مستعمرتها الجزاير ؟! و جرذان البوليزاريو الذين كانوا قديما ينعقون بفكرها الماركسي العفن
45 سنة والمغرب ينتظر الأمم المتحدة لقول كلمة الحق التي يؤكدها التاريخ والجغرافيا دون جدوى… والآن بعد طول الانتظار من يريد التعامل مع المملكة على كامل ترابها من طنجة ل لكويرة فمرحبا به… ومن لم يريد فذلك شأنه… لكن من تجرا لنزاع المغرب على شبر من صحراءه فليعلم أنه لن يلقى في انتظاره إلا النار الحمراء و ستتناثر اشلاؤه فوق رمالها
إذا كانت روسيا تعتبر إعتراف أمريكا بمغربية الصحراء إنتهاكا للقانون الدولي لماذا وقعت مع المغرب إتفاقية للصيد في المياه المغربية بما فيها مياه الصحراء المغربية أليس إنتهاكا للقانون الدولي أن تصطاد روسيا في مياه متنازع بشأنها…
سداجة الحكومة المغربية جعلتها تنساق وراء رئيس تافه مثل ترامب فالمغاربة فرحو من تغريدة افتراضية جعلت المغرب يبيع مبادئه فاين امارة المؤمنين من كل دلك فامريكا ليست غبية لتنجر وراء احمق اسمه ترامب فغدا جو بايدن يلغي الاعتراف ويبقى خازوق التطبيع ملازما للمغاربة
من بين حسنات هذه الخطوة الأمريكية أنها عرت القناع عن الوجه المشوه لروسيا وأظهرها على حقيقتها. روسيا من الدول الناكرة للجميل. لما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا الحصار عليها سارع المغرب بتزويدها ، ولو رمزيا ،بالخضر والفواكه . وتخصيص زيارة لها من طرف جلالة الملك. يجب على المغرب أن يتخذ جميع الإحتياطات تجاه روسيا وأن لا يثق بها ،فهي لا تنسى التاريخ.
تدخل روسيا في العديد من دول العالم عسكريا ليس له سند في الأمم المتحدة ، سوريا و ليبيا و القوقاز دول لا تزال فيها قوات روسيا بأسلحتها و مقاتليها …
يجب فسخ اتفاقية الصيد مع روسيا التي صادق عليها البرلملن المغربي مؤخرا.
خروج روسيا بهذا الموقف هو إعلان صريح منها على معاداة المصالح المغربية وبالتالي لما سنستمر في السماح لأسطولها البحري على نهب خيراتنا.
ترامب كان على حق عندما قال نحن في زمن يجب أن نتصارح فيه "ماذا ستعطيني أنت حتى أعطيك أنا ما تطلبه مني"
روسيا نعطيها السمك فمادا ستعطينا ؟
هاد "البوجادي نوف" عندو صلاحيات المقدم أو البراح أو سكّاتة ديال الدراري الصغار… لماذا لم يتكلم الرئيس بوتين أو الوزير سيرغي لافروف لأن روسيا تعي جيدا قيمة المغرب وتاريخه وقيمة دولة كانت إلى غاية منتصف القرن الماضي من مقاطعات فرنسا ما وراء البحار…
نتفهم حاجة روسيا لدولارات من عصابة الجزائر
لكن لا بأس أن نسأل روسيا كيف لم تنتقد دولا كانت إلى حد قريب تدور في فلكها وتعترف بالجمهورية الوهمية، ولماذا لم تتهمها بتجاوز القانون الدولي؟
هدا اقصى ما ستقوم به روسيا محاولة منها لارضاء النظام الجزائري، روسيا لن تنغمس كثيرا في هدا المشكل المصطنع و امر الصحراء لا يعنيها فقط مصالح.
روسيا لايهما احد،لا الجزائر ولا بوليزاريو،هذا تصريح هو رد فعل لسفقة التسلح الذي ابرمتها المملكة مع الولايات المتحدة الامريكية،لو اشترى المغرب منها لغيرت رايها في ثوان
شيء عادي ان تنتقذ روسيا هذا القرار فالكل يبحث عن مصالحه الخاصة لو اعترفت روسيا بمغربية الصحراء فلمن اذا ستبيح السلاح سوف تنتقذ ذلك لتستفيد من اموال الجزائر
روسيا حافظ الاسد القذافي جنرالات الحزاءر الى الجحيم
امريكا هي سيدة القرارت ولا ينافسها احد كدولة عضمى
اما روسيا تريد ان يبقى الوضع كما هو لكي تستمر في بيع اسلحتها المتهالكة بمالايير الدولارات علىً حساب العيش الكريم للشعب الحزاءري
العز لملكنا الحبيب محمد السادس والدول الصديقة امريكا
ليس غريب ما تقوله روسيا الغريب هو تهافت المغرب على إرضائها بتوقيت العديد من الإتفاقيات معها.
لسنا بحاجة لكل شيء يأتينا من روسيا لأنها تلعب على الحبلين وتنافق المغرب بينما تؤيد الطرح الجزائري.
حتى القرارات الأممية التي يتحدث عنها السيد بوغدانوف لا تتطرق للإستفتاء فلماذا يذكر به الأمريكيين عندما يقول أن هناك بعثة أممية لتنظيم استفتاء. بمعنى أنه هو أيضا يحلم كما تحلم الجزائر ومعهما المرتزقة بتنظيم استفتاء في يوم ما.
روسيا الشيوعية معروفة بميولها للنضام الجزاءري الشيوعي فهم وجهان لعملة واحدة فروسيا ليست دولة لها تقل كبير سياسيا او عسكريا والدليل فشلها في مجابهة تركيا في الملف السوري والليبي وادربيجان فهدا التصريح الروسي جاء بناء على طلب من الجزاءر وايضا حتى تحافض روسيا على سوق الجزاءر الدي يستورد خردة السلاح الروسي
بما أنها وصلت للإستفتاء يجب على المغرب أن يفسخ الإتفقيات التي له مع روسيا ، على كا يظهر هناك بعض الدول تستعمل ورقة الصحراء كتجارة
محور الشر لا يهمنا ….روسيا اصلا تعيش مشاكل داخلية لا تعد ولا تحصى….لا خوف على المغرب اسرائيل وامريكا في خندق المغرب….لا يهمنا العويل والنباح
وماذا عن اعتراف جنوب افريقيا والحفنة التي تسير في فلكها بالجمهورية الوهمية وماذا عن الدعم السياسي والتسليحي الذي تتلقاه من الجزائر، أليس هذا خرقا للقانون الدولي. ثم ماذا قدمت روسيا من اجل حلحلة هذا الصراع الذي حسمه المغرب لصالحه غير اطالة النزاع من اجل الاستفاذة منه اقتصاديا لصالحها وصالح حلفائها. كفانا بروباكاندا. الخرب الباردة انتهت والمجتمع الحر لم يعد يرضيه السير في درب عقيدة منتهية الصلاحية. هذا زمن التكتلات والوحدة كفى من سياسة تشتيت البلدان وانتم اول من اكتوى بنيرانيها ابان فترة البيروسترويكا وامبراطورية الاتحاد السوفياتي البائدة.
من يتحكم اليوم في السياسة الدولية؟ سياسيا اقتصاديا عسكريا تكنولوجيا وتقانيا روسيا ام امريكا ؟
هل فرطت امريكا منذ نشأتها في حليف لها مخلص بكل المقاييس ؟
اعتراف امريكا بالصحراء المغربية كان مسالة وقت فالمغرب في صحرائه زهاء اربعة عقود ونصف من الزمن.والعالم كله يعترف بجدية وصواب السياسة المغربية بالقيادة الحكيمة والسديدة لجلالة الملك لا الحسن الثاني قدس الله روحه فحسب بل بالحنكة البالغة لوارث سره سيدي محمد ملك المغرب حفظه الله .
درة الرماد في اعين الروس هي فتح قنصلية امريكية في مدينة الداخلة. وهوعمل مشرف للسياسة الامريكية .
مجرد سؤال فقط هل عادت روسيا الى القانون الدولي والمجتمع الدولي حين ضمت القرم في خطوة ديناصورية منفردة.؟
هاذا كان منتظرا؟لان روسيا لا تريد أن تفرط في البقرة الحلوب؟التي تشتري من عندها كل سنة 12 مليار دولاار وزيادة من الأسلحة!وبعد هاذا الانتقاد؟لن يكون شيء اخر؟ فقط لظحك علي دقون كبرنات فرنسا؟ شوفو نحن كروسيا انتقدنا امريكا بسبب الاعتراف؟وفي المرة القادمة سوف ترون روسيا ستمتنع فقط عن التصويت لصالح أي قرار في مجلس الامن! روسيا تعرف كيف تمسك العصا من الوسط!!! وكل من يقولون ويثمنون بأن بايدن سوف يتراجع عن هاذا القرار؟ أخبرهم خبرا صارا؟ إذا كان في مقدور بايدن ان يتراجع عن قرار افتتاح السفارة الأمريكية في القدس؟فهو كذالك سوف يكون بمقدوره التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء؟والجواب انه من المستحيلات السبع!!!!
روسيا لاتريد هذا الاعتراف بسيادة الصحراء المغربية لانه بسبب هذا الاعتراف سينتهي الشجار مابين المغرب والجزائر وبالتالي روسيا سوف تخسر فيما يتعلق ببيع خرادتها شيء واضح وضوح الشمس
dommage rapide de signer des contrats en ce moment avec la Russie pour la pèche et meme le vaccin ———-ils sont ou les conseillers du roi —-je parle pas du premier ministre attmani voila les résultats des accord bidon sans réfléchirez plus loins
نسيت روسيا ما قامت به من خرق للقانون الدولي يوم ضمت شبه جزيرة القرم سنة 2014 متحدية المجتمع الدولي
روسيا لا مصلحة لها في فض النزاع بين المغرب والجزائر . لان في ذالك خسارة 10 ملايير دولار سنويا تدهب لخزينة الدب الروسي من عائدات النفط والغاز الجزائري .
c,est les etats unis qui dirigent le monde .
du blablabla ca ne sert a rien
l,autre jour lorsque Haiti a ouvert son consulat a dakhla tu as dit que Haiti n,es meme pas un pays hhhh les etats unis aussi ne sont pas un pays
tu dois savoir mr l,algechien que c,est les etats unis qui dirigent le monde et que vous etes tomber dans le trou vous et les virus de bouzabbales.
trump n,a pas gagner les elections de Novembre ,il ne faut pas melanger les choses
j,habites aux usa depuis 1979 ,, 70 % des americains le deteste.
لا يهمنا انتقاد أحد،ولا نعول على أحد من أجل تأكيد مغربية الصحراء،المغرب في أرضه وسيدافع عنها بكل الوسائل،باعتراف أو بعدم اعتراف أي كان،الصحراء مغربية وانتهى الكلام.
كم من أموال اعطى النظام الجزاءري لروسيا لهذا التصريح. واهمون…..
الإنتهاك الصارخ والمفضوح للقانون الدولي هو ما قامت به روسيا عندما قصفت طائراتها الحربية الشعب السوري وشردته في كل أنحاء العالم….
هل تسعى روسيا من خلال شجبها لإعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء ،إلى حشر أنفها من جديد لنشوب حرب على مستوى شمال إفريقيا كما فعلت بسوريا لبيع سلاحها وتدويل قضية الصحراء ؟؟؟؟؟أم لمنافسة أمريكا وإرضاء من يدور في فلكها مثل النظام العسكري الجزائري ؟؟؟؟
يا للعجب ،روسيا تندد و هي التي قبل أيام ،وقعت إتفاقية صيد مع المغرب ، الفاهم يفهم ؟ هذه صحرائنا ،والفلسطينيون ما زالوا إخوانا لنا .وعلى البعض منهم الا يتسرع في الحكم على المغاربة .
طبيعي جدا ان لا تصمت روسيا على مثل هكذا قرار لأنها تحمي مصالحها في الجزائر و تؤيد السباق نحو التسليح
وما فعلته روسيا عند إسترجاعها للقرم ألم يكن خرقا للإتفاقيات الدولية …. كل مايجب على المغرب الآن هو إستغلال فترة الأعتراف الأمريكي لتنظيف الأراضي المغربية بالصحراء من إرهاب البوليساريو لاسيما وأن الجزائر الداعمة لعصاباتها تعاني ألأمرين غياب تبون وغضب الشعب نتيجة الإضطهاد
أي قانون دولي؟ همكم توسيع نفوذكم في العالم و تدفعون الشعوب للحرب و إراقة الدماء لإشباع نزوة في نفوسكم. منذ الأزل و الصحراء مغربية و الآن تريدون خلق كيان مصطنع في صحرائنا أما الإستفتاء لا نقبل به لإرضائكم لأن سكان الصحراء في بلادهم و أما الخونة و المرتزقة و هم شردمة قليلة تسيطر على السكان بقوة السلاح. إذا أردتم حقيقة ما أقول فكوا الحصار عن المخيمات و سترون أن المرتزقة بقوا وحدهم في المخيمات
C'est douteux car la Russie n'a fait aucune déclaration pour les autres consulats africains et arabes qui sont ouvertes à Dakhla
Attention il faut bien vérifier que c'est une déclaration
d'un ministre russe
Peut être c'est simplement un journaliste pro polarisien qui a lancé ça en empochant des pétodollars algériens
روسيا ترضي الجزائر بهذا التنديد حتى تتاجر معه في السلح ..
وهيا ايضا إعترفة بالصحراء المغربية من ضمن الإتفاق الصيد البحري مع المغرب انما الاعتراف غير مباشر.
الموقف السلبي الروسي المعارض لاعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء اعتبره موقف ظرفي لانقاذ النظام الجزائري من محنته و الرفع من معنوياته بعد ان شعر بالعزلة و الهزيمة و وقع الضربة القاتلة المباغثة التي عمقت جراحه و سوف لن يفيده هذا التصريح لان روسيا في الاخير ستذعن لامريكا و لللوبي اليهودي المسيطر على الاقتصاد و الاعلام الروسي و العالمي و ستذعن لارادة المغرب القوي بالدعم المهم للدول الخليجية الشقيقية و لاصدقائه المؤثرين في الساحة الدولية لا يمكن لروسيا ان تغرد خارج السرب او تعول على حصان فاشل منهك معزول اقليميا و دوليا ستكون الغلبة للاقوياء و اصحاب المصالح الاقتصادية الذين يمتلكون المفاتيح السحرية فلاديمير بوتين سيطاطئ راسه امام بنيامين نتنياهو و سيستمر في استنزاف اموال الشعب الجزائري الشقيق دون ان يضيف شيئا لاحلام حكام قصر المرادية.
هذا لان روسيا مزال عندها خردة كبيرة من الاسلحة وايس هناك من يشتري هذه الخردة من غير النظامةالعسكري الجزاءري الغبي الذي يضيع اموال الشعب لمعاداة المغرب ومصالحه عجبا للحسد ما اعدله بدأ بصاحبه فقتله
والحسد سوف يقتلهم فهو كالنار في قلوبهم السوداء وعاش الملك حفظه الله وايده واحظروا كلاب النظام الجزاءري الذين يريدون ان يكرهوكنا في ملكنا الحبيب نصره الله
وهل بلادكم روسيا احترمت القانون الدولي عندما قامت بالتدخل العسكري بأوكرانيا والاستيلاء على جزيرة القرم ؟؟؟
وهل روسيا احترمت القانون الدولي عندما دخلت سوريا غصبا عن شعبها وقام جيشها المجرم بجرائم بشعة بحق الشعب السوري الشقيق واستعمرت أرضهم بطريقة غير مباشرة ؟؟؟
نقول لهذا الروسي الصحراء المغربية كانت مغربية قبل أن تكون أمريكا وستبقى مغربية بشهادة التاريخ قبل شهادتكم لا أنتم ولا غيركم
أنتم مجرد مجرمين تتاجرون بدماء شعوب العالم الثالث بافتعال الحروب والصراعات لتغتنو على ظهورهم ببيع أسلحتكم المهترئة ولهذا لا تتقبلون السلام فيها لأن السلام يعني وقف الحروب ووقف الحروب يعني نهاية شراء الأسلحة منكم وهذا ما لا تريدونه
ولهذا خرج هذا الروسي بهذا التصريح المعادي للمغرب طبعا بطلب من عميلته بشمال افريقيا لكن في النهاية لن يغير تصريحكم هذا شئ من مغربية الصحراء التي ستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها غصبا عن كل أعداء المغرب أينما كانو
روسيا تخرف القانون اكثر من امريكا سواء في السطو على جزيرة القرم في اكرانيا او الحرب على تبليسي في جورجيا او الحرب في الشيشان . حرام علينا و حلال عليكم . امر غريب من الروس .
تصريح متوقع من الخارجية الروسية فمنذ امد طويل وموقف روسيا ضبابي
من خلق اصلا مشكل الصحراء. امريكا وروسيا في عهد الحرب الباردة. اين وجدت امريكا روسيا تضع لها مسمار في الطريق. ادن شيئ عادي. لكن هدا الكلام سيتيغير لما رئيس الوزراء الاسرائيلي يزور موسكو. لان روسيا ضعيفة امام اسرائيل. وكل واحد يحلل ويناقش.
و لماذا لا تنتقد روسيا قرار اعتراف امريكا بمغربية الصحراء المغربية لأنها مند السبعينات وهي تصتاد و شبعات من السمك المغربي وليس كالدول تصتاد بالشباك ولكن هي تجمع و تحفحف السمك على كل أشكاله باسبيراتور في بارجتها باخرة عملاقة فيها معمل للتعليب السمك فيه المجمدات والتقطيع و التجميد وفيه العمال ويخرج من روسيا لعدة شهور و عندما يرجع تخرج منه اطنان من المعلبات الى المتاجر الروسية.
وبأن تنزع منها هده البزولة التي لم نسمع عن أي مفاوضات روسية مغربية من ناحية اتفاقية صيدها للسمك في المغرب
روسيا رفضت الإستفتاء و استقلال الشيشان و داغستان و العديد من المناطق و أعطتهم حق الحكم الذاتي تحت وصاية و علم روسيا
لماذا اذن عقدتم اتفاق الصيد البحري على كافة التراب المغربي خاصة الصحراء المغربية !
رغم انتقاد روسيا فان الصحراء في مغربها والمغرب من طنجة إلى لكويرة وراء صاحب الجلالة محمد السادس ايده الله ونصره.روسيا امام العدد الهائل من دول العالم التي تعترف بمغربية الصحراء تبقى لا شيء.
روسيا من مصلحتها استمرار النزاع في الصحراء المغربية لأنها لا تريد أن يصل الغاز النيجيري لأوروبا عبر المغرب و لأنها تبيع ملايير الخردة العسكرية للجزائر لكن هدا لن يفيدهم في شيء لأن قطار المغرب انطلق و لن يوقفه كلاب قصر المورادية و لا غيرهم و الصحراء مغربية إلا أن يرث الله الأرض و من عليها
روسيا معندها لاناقة لاجمل فالصحراء كدوي غي باش دير لخاطر لجزائر