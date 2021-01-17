"رونالدو البرازيلي" ينتقد الريال بسبب حكيمي

أشاد أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو دا ليما باللاعب المغربي أشرف حكيمي، الوافد الجديد على نادي إنتر الإيطالي، والذي يُقدم أفضل العروض بقميص “النيراتزوري”، حيث بات من بين أفضل اللاعبين في مركزه على المستوى العالمي.

وأكد المهاجم البرازيلي السابق، في تصريح لجريدة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن ريال مدريد الإسباني أخطأ التقدير بعدما قرر بيع حكيمي للنادي الإيطالي، معتبرا “الأسد الأطلسي” أفضل صفقة لإدارة إنتر في السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف رونالدو في شهادة ستبقى للتاريخ: “إنه لاعب رائع واستثنائي. أحيانا أقول في نفسي تخيل يا رونالدو أنك تلعب مع حكيمي في الملعب نفسه، سنلعب بسرعة فائقة. وبالنسبة لي هذا اللاعب الواعد أفضل صفقة لإنتر في المواسم العشرة الماضية”.

وأبدى رونالدو، النجم السابق لإنتر في واحد من أزهى عصور الفريق، إعجابه الكبير بالدولي المغربي أشرف حكيمي، وهو ما يؤكد أن اللاعب بات رقما صعبا في “الكالتشيو”.

وقدّم حكيمي أوراق اعتماده بقوة رفقة إنتر، وقبله بقميص نادي بروسيا دورتموند الألماني، كما يُعتبر من بين أبرز الأظهرة في العالم خلال الوقت الحالي، بفضل الأداء الكبير الذي بصم عليه.

يُشار إلى أن رونالدو يعتبر من بين أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، ولعب للعديد من الأندية، على غرار “بي إس في إيندهوفن” الهولندي، وإنتر ميلان الإيطالي، وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين، و”إي سي ميلان”؛ كما لعب في بداياته لنادي كروزيرو البرازيلي، قبل أن يُنهي مشواره مع كورينثيانز.