رونو إكسبريس المغربية

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تعليقات الزوار5
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السلام عليكم
نتمن المشروع، لاكن الحاضر والمستقبل هو للسيارات الكهربائية والهجينة.
السؤال: لماذا المغرب لا يشجع هذا النوع من السيارات، أم أن هناك من له مصلحة في استمرار السيارات الأحفورية بالوقود؟
لوبي الوقود مثلا.
شركة خدم يا تاعس لناعس بأقل الأجور والمستفيد الأكبر الفرنسي بنسبة 95 %؟!
l’état doit diminuer les taxes pour encourager la vente de ces véhicules . parce qu’il y a une grande concurrence entre le produit marocain et l’importé d’ailleurs.
شركات فرنسية كثيرة فضلات المغرب على الشينوا ورومانيا وتونس ومنها شركات رونو وبوجو الفرنسيتان لي انقدات بزاف من الشباب من البطالة
أولا وحتى لا نكون عدميين فمعامل تركيب السيارات في طنجة تشغل المئات من اليد العاملة. ثانيا والذي يعتبر سلبيا هو التبعية المطلقة لمعامل فرنسا التي تعتبر هذه المعامل سوى تحويل الخدمات للمغرب من أجل يد عاملة رخيصة، فقسم الدراسات لازال تحتكره شركة الأم وتمنحنا فقط التركيب وتصنيع بعض الاجزاء فقط، أما عن محرك الرونو صنف 1.5 dci K9K الذي يركب كذلك في نيسان وبعض موديلات الميرسيديس فهو لا يصنع في المغرب وحتى أجزاء الغيار تأتي من تركيا. وهناك ملاحظة أخرى وهي أن موديلات داسيا 2021 التي تطرح للبيع في أوروبا هي حديثة وتصنيع في رومانيا بينما لازال المغرب المصنع لهذا النوع يسوق موديلات السنة الخارطة، والغريب هو أن رومانيا منحت لها رخصة إنتاج داسيا كهربائية hybride ودخلت السوق الأوروبية . فما عليكم سوى تفحص موقع داسيا بفرنسا لتروا الفرق في الموديلات.فالمطلوب هو الدخول في عالم المحركات وتطويرها لأنه لذينا كفاءات من مختلف الماركات العالمية عوض التبعية والإملاءات. أما عن تجهيز المعمل بالروبوتات فهذا قديم ويدخل في معامل التركيب اللينة flexible التي عوضت طريقة “طايلور” المرهقة في خطوط الإنتاج التسلسلية.