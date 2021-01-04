رياح قوية وأمطار رعدية في عدة مناطق بالمغرب

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة، بمستوى يقظة برتقالي، عن هبوب رياح قوية بسرعة 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة، بعمالات وأقاليم الحوز وشيشاوة، والجديدة وأسفي، وسيدي بنور واليوسفية، وذلك يوم الأربعاء القادم من الساعة الثانية بعد الزوال والى حدود الحادية عشر ليلا.

وحذرت النشرة أن الرياح القوية ستهب، أيضا، يوم الخميس المقبل من منتصف الليل الى الحادية عشر مساء بكل من عمالات وأقاليم الحسيمة وأسا الزاك، وشفشاون وشيشاوة، والجديدة والرشيدية، والسمارة والصويرة، والفحص أنجرة وفكيك، وكلميم والعيون، والعرائش والمضيق، والفنيدق وورزازات، ووزان وأسفي، وسيدي بنور وسيدي إفني، وطانطان وطنجة-أصيلة، وطرفاية وتارودانت، وطاطا وتطوان، وتنغير وتزنيت، واليوسفية وزاكورة.

وكشفت النشرة سقوط أمطار رعدية يمكن أن تكون محليا مهمة يومي الخميس والجمعة بمناطق طنجة واللوكوس، وغرب الريف وسوس والشياظمة، وهبوب رياح محليا قوية محتملة يوم الجمعة القادم على السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي وشرق المملكة.