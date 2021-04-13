نادي ريال مدريد يعلن إصابة راموس بـ"كورونا"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة قائد الفريق سيرخيو راموس بفيروس كورونا المستجد.

وكان راموس ابتعد عن مباريات الفريق منذ بداية الشهر الجاري، بسبب إصابة عضلية، ومن المفترض أن تستمر عملية تعافيه من الإصابة ستة أسابيع.

وغاب راموس عن مواجهة فريقه التي فاز بها على برشلونة بهدفين لواحد، في “الكلاسيكو” يوم السبت الماضي، كما غاب أيضا عن مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

وكان المدافع المدريدي قد تأكد غيابه بالفعل عن المواجهة الثانية أمام ليفربول غدا الأربعاء بسبب الإصابة؛ ويدخل فريقه المباراة متفوقا في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.

وسيغيب كل من داني كارباخال وإدين هازارد ولوكاس فاسكيز عن مواجهة ليفربول، بداعي الإصابة، فيما سيغيب المدافع الفرنسي رافائيل فاران بعدما جاءت عينته إيجابية في “فحص كورونا”.