ريال مدريد "يقحم" حكيمي في صفقة مارتينيز

يضع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اللاعب الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن المرجح أن يتم إقحام الدولي المغربي أشرف حكيمي في الصفقة.

وأفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن “الملكي” يطمح للظفر بخدمات مارتينيز، الذي تبلغ قيمته التسويقية ما يُقارب 90 مليون يورو، وهو الأمر الذي يضطر إدارة “الميرنغي” إلى التفكير في إدخال حكيمي في الصفقة.

ويمر “النيراتزوري” من أزمة مالية حقيقية خلال الموسم الكروي الحالي، يحاول ريال مدريد استغلالها بإقحام صفقة أشرف حكيمي، الذي لم يحصل بعد الريال على مبلغ انتقاله كاملا إلى إنتر ميلان، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني.

وكان أشرف حكيمي قد انتقل إلى إنتر ميلان بصفقة بلغت 45 مليون يورو، حصل منها ريال مدريد إلى حدود الساعة على 15 مليون يورو كدفعة أولى، بعدما أجلت لمرات عدة بسبب الأزمة المالية التي يمر منها بطل “الكالتشيو”.

وتُوج “أسد الأطلس” أشرف حكيمي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، ليرفع رصيده من الألقاب إلى ستة، بعدما تُوج من قبل بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني مع ريال مدريد، وكأس السوبر الألماني مع بوروسيا دورتموند.