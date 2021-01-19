"ريضال" تصدم مواطنين بفواتير مرتفعة وسط مطالب بمعاينة العدادات‬

مجددة ميعاد الصدام مع المواطنين، طرحت شركة “ريضال” المدبرة لقطاع الماء والكهرباء بمدن الرباط وسلا وتمارة فواتير استهلاك الشهر الماضي بأسعار مرتفعة بشكل صاروخي، ينذر بشكاوى متوالية تتقاطر على مكاتبها.
وتفاجأ بعض زبائن شركة “ريضال” بفواتير مضاعفة خمس مرات لا تناسب حجم الاستهلاك أو أسعار البيع الحقيقية التي تقرها الدولة؛ وهو ما دفع العديد منهم إلى استنكار “جشع” شركة الماء والكهرباء، “التي تستغل عدم إلمام المواطنين لتحقيق أرباح طائلة”.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية فواتير ماء وكهرباء لشركة “ريضال” تصل إلى 1300 درهم خلال استهلاك شهر دجنبر، الذي يؤدى في يناير الجاري، علماً أن الاستهلاك العادي لم يكن يتعدى في الأشهر الماضية بالنسبة إلى هذه الفواتير مبلغ 200 درهم؛ الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة حول المعايير التي اعتمدتها الشركة في تحديد أسعار غير مطابقة لقراءة العدادات.
مسؤول من شركة “ريضال” بالرباط طلب من الناس التقدم بشكايات بهذا الخصوص، مؤكدا أن جميع العمليات تتم وفق القانون، ورافضا طرح الموضوع بشكل عام، “بل الصحيح هو تقديم كل فاتورة والبحث فيها عن الخطأ والصواب”، وفق تعبيره.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أورد أن “هذه الوكالات تستغل سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها، فوقت اشتداد الأزمة والانتقادات تراجعت عن الزيادات، لكن بمجرد استقرار الأمور عادت حليمة إلى عادتها القديمة”، على حد وصفه.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المراجعة التي تقوم بها الشركة غير قانونية، مؤكدا أن “المقتضيات القانونية تتضمن زيارة عامل القياس كل شهر وإخطار الزبون بالإجراء، وهو ما لا يتم، إذ تعتمد ريضال على التقديرات”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “واقع الحال يقتضي مراجعة طبيعة الوسيط بين المنتج والزبون، فمنطق الربح لا يجب أن يكون هو السائد في مثل هذه الخدمات”، مؤكدا أن “الزيادات والمراجعات غير قانونية، ومع الأسف لا يسمح لجمعيات المستهلك بالذهاب إلى القضاء”.
وأكمل الخراطي تصريحه قائلا: “على المواطنين أن يستفيدوا من درس الانتصارات على مكتب السكك”، مشيرا إلى “وجود قضاء للقرب في كافة المحاكم الابتدائية، لا يتطلب محاميا ولا مصاريف ملف، ولا يستأنف الحكم، كما يمكن أن ينتصر للمواطن”، بتعبيره.
الكل يشتكي من ارتفاع الفاتورة الاخيرة منهم انا يجب على المسؤولين ان يقوموا بوتحبهم اتجاه هذه الشركة .
بسبي غلاء الماء و الكهرباء عاشت مدينة تازة سنة 2011 أحداث دامية إستمرت لأربعة أيام متواصلة خلفت مئات الجرحى من القوات العمومية و من المحتجين، إعتقالات بالجملة، أحداث كادت أن تعصف بأمن البلاد، لأن المحتجين حاولو إقتحام مقر العمالة، لو نجحو في لكانت كارثة.
أتمنى ألا يتكرر هذا السيناريو في المدن الكبيرة.
ما رأيت دل كهدا الدل. و في الأخير الكل يدهب إلى صناديق الاقتراع. ليصوتوا على حزب الشيطان . و هو سبب كل المشاكيل التي يتخبط فيها الشعب المغربي
الحل بالنسبة للمغاربة كافة هو عدم الأداء.حتى تتضح الامور .لان شركات تدبير الماء والكهرباء تمتص دمائنا.انداك سنرى هل بامكانها حرمان الجميع من الكهرباء اما الشكايات لا قيمة لها. لانهم سيحاولون المساعدة بتقسيم المبلغ الى عدة مرات وهكدا سيكونون هم المستفيدون. الحل هو مقاطعة الأداء جميعا.
والله العظيم نفس الشيء ونفس المعاناة نعيشها في مراكش لاراديما هلكات المواطن البسيط خاصة بالنسبة لفاتورة الماء الكهرباء الخاصة بشهور الحجر الصحي كارثة بكل المقاييس ،ولما يشتكي المواطن من غلاء الفاتورة يقال له ادفع الفاتورة ثم تقدم بالشكاية ،لدي شقة من غرفة نوم وصالون وطول اليوم انا فالعمل ،استهلاك عادي جدا مع غياب الأجهزة الكهربائية ،وفاتورة ابريل وماي ويونيو تجاوزت 550درهم بالنسبة للكهرباء،حسبنا الله هو وكيلنا وناصرنا.
في عصر الرقمنة والانترنيت أضن من السهل وضع شريحة الكترونية بالعدادات تتجلى وظيفتها بقراءة و إرسال قيمة الاستهلاك بشكل مستمر حيث يمكن الاطلاع عليه 24/24 من قبل الوكالة وكذلك من قبل الزبون. أو يمكن اعتماد عدادات مستبقة الدفع كما في البوادي وهنيونا ݣاع
هل من اصلاح شامل في الأفق لقطاع الماء و الكهرباء بالمغرب؟اريضال او ليديك او امانديس او غيرها دائما ستدخل في سجال مع المستهلكين و الخلل واضح جدا ولا بد من تدخل الدولة بشكل استعجالي لتبسيط الأمور على المواطنين اول الخطوات الغاء فوري لنظام الاشطر في الاستهلاك تم حذف شطر التطهير من الماء و الحاقه برسم الخدمات الجماعية وثاني الأمور تبسيط إدخال عدادات فردية و ثالث الأمور بالنسبة للخدمات المبسطة هو إرسال فاتورة الكهرباء و الماء مرة واحدة كل سنة بشكل تفصيلي يا اما داءن او مدين للوكالة التجارية و أعني اقتطاع ثابت كل شهر بشكل جزافي و في اخر السنة تقدم التسوية التلقائية للطرفين و هذا النظام معمول به في المملكة البلجيكية بل و يعد ميسرا و مخففا الضغط عن الوكالات.
لقاح كورونا مجاني ولاكين غادي نخلصوه ففاتورة الماء و الكهرباء ♂️
كل مواطن كيتسنا جارو يتشكا باش يشوف هو اشنو غاظي يوقع، والعجيب أن المشتكي إذا لم يحصل حقه سيتشفى فيه الناس ويتكلمون وراء ظهره! هذه عقلية العبيد. راه كلشي غادي يخلص ويسكت واللي عنو شي مرا مسكينة ماقارياش غادي يجي يبين فيها الشجاعة ديالو! العبيد يكرهون بعضهم البعض ويخافون من كل ما هو رسمي.
حماية المستهلك هي التي يجب ان تتحمل هذه المسؤولية.مع الاسف على المسؤولين أن يقوموا بواجبهم لكي لا تستغل الشركات الاوضاع الغير مراقبة
تحمل الفاتورة حسابات العداد، على المستهلك مقارنة الأرقام المسجلة على الفاتورة و الرقم المسجل على العداد… ان كان الرقم المسجل على العداد اصغر من الرقم التي تحمله الفاتورة فهناك خطأ !! و يعني ان المستهلك سيؤدي ثمن كهرباء لم يستهلكه بعد !!!
تستحقون ما يجري لكم لانك لا تفعلون اي شيء فقط الكلام و في الاخر تدفعون النقود تبا لكم امة ضحكت من جهلها الامم
الدولة ارتكبت خطأ فادحا بخصخصة هذا القطاع وتسليمه للأجنبي! ريضال وأمانديس يجب طردهما من البلاد وعلينا تدبير أمورنا بأنفسنا هذا هو الصواب.
في الفواتير اللي نتوصلوا بها من ريضال كتب في خلف الفاتورة 3 خدمات في فاتورة واحدة وراتبنا الشهر ي مرة في الشهر لكن فاتورات ريضال لا عدد ولا حصر لها لايوجد هذا في اي دولة في لعالم الافي المغرب 3 فاتورات فيالشهر حسبنا الله ونعم الوكيل