"ريف إينو" يتوج ثلاثة مشاريع لشباب مغاربة‬

شارك أزيد من 95 شخصا في القمة الجهوية الأولى لبرنامج “ريف-إينو”، التي نظمتها سفارة مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ومنظمة إناكتس المغرب، لتثمين مبادرات الشباب المقاولاتية عن طريق هذا البرنامج.

ومن أصل 9 مشاريع، حازت ثلاثة مشاريع شبابية المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة التي نظمت بالمناسبة، تمزج بين روح العصر والتقاليد والحماية الشخصية.

المشروع الأول هو Cagroth الخاص بنادي إناكتس- المدرسة الوطنية العليا للإدارة ENSA بوجدة، الذي سيساهم في الاقتصاد التدويري، من خلال إعادة تدوير القهوة المطحونة وتصنيعها كطوب للتزيين، وهي مادة صديقة للبيئة وعازلة للحرارة.

والمشروع الثاني هو Enfactus عن نادي إناكاس بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG طنجة، الهادف إلى حماية الأطفال من الاختطاف، من خلال أساور تحدد الموقع الجغرافي للأطفال في الوقت الفعلي عن طريق “الجي بي إس”.

والمشروع الثالث هو Maghreb-it، عن كلية العلوم والتقنيات FST طنجة، وهو عبارة عن منصة تمكن السياح والمسافرين المغاربة من العثور على أماكن للمبيت والأكل بثمن مناسب، وتمكنهم من اكتشاف وجهات جميلة بالمغرب، كل هذا بتنسيق شخصي حسب حاجتهم. كما توفر المنصة منتجات مغربية تقليدية عبر بازار في الإنترنت.

واحتفى برنامج ريف-إينو، الذي أطلق سنة 2020، بـ 13 شهرا من العمل الجاد والمتواصل من أجل بلوغ تنظيم هذه القمة الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الشرق، وهو الحفل الذي شهد حضور ممثلين عن سفارة مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب وفاعلين محليين في مجال الأعمال.