"رينج" تقدم جرس الباب Video Doorbell Pro 2 الذكي

"رينج" تقدم جرس الباب Video Doorbell Pro 2 الذكي
صورة: د.ب.أ
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 02:02

كشفت شركة رينج النقاب عن جرس الباب الذكي Video Doorbell Pro 2 الجديد المعزز بتقنية الرادار والفيديو من الرأس إلى القدمين.

وأوضحت الشركة التابعة لشركة أمازون الأمريكية أنه تم تزويد جرس الباب Video Doorbell Pro 2 الجديد بكشف ثلاثي الأبعاد مبتكر للحركة باستخدام تقنية الرادار؛ حيث يكتشف أوتوماتيكيا الحركات في المناطق المحددة مسبقا من قبل المستخدم، مع إمكانية تنبيه المستخدم عبر إشعار على الهاتف الذكي أو جهاز Alexa.

ومن المزايا، التي يقدمها الجهاز أيضا، وظيفة عرض (عين الطائر)؛ حيث يتم عرض صورة جوية افتراضية لنطاق التصوير، والتي يمكن من خلالها معرفة منشأ الحركة.

وتهدف هذه المزايا الجديدة إلى منح المستخدم مزيدا من التحكم في إشعارات الحركة. وتقوم الكاميرا بتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1536 بيكسل.

ويتم تغطية مساحة أكبر بمقاطع الفيديو الجديدة من الرأس إلى القدمين وبتنسيق مربع. بالإضافة إلى ذلك، يقلل ميكروفون Array الجديد من تشويش الصوت لتشغيل الصوت والفيديو بشكل أوضح.

ومن المقرر طرح جرس الباب الذكي Video Doorbell Pro 2 الجديد بحلول نهاية الشهر الجاري بسعر يبلغ حوالي 250 دولارا أمريكيا.

Video Doorbell Pro 2 الرادار والفيديو جرس الباب الذكي شركة رينج

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