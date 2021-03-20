رين يمنع أكرد من الالتحاق بمعسكر "الأسود"
هسبورت من الدار البيضاء
السبت 20 مارس 2021 - 09:18
بات اللاعب الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع نادي رين الفرنسي، مهددا بالغياب عن مباراتي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أمام منتخبي موريتانيا وبوروندي، في إطار إقصائيات كأس أفريقيا 2021.
وأكد نادي رين، في بلاغ رسمي له، أنه قرر عدم السماح لبعض لاعبيه الدوليين بالالتحاق بمنتخبات بلدانهم بسبب ظروف جائحة “كورونا”.
وأوضح أن القرار يأتي لضمان حضور هؤلاء اللاعبين في المباريات المرتقبة مباشرة بعد انتهاء فترة توقف الدوري.
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les équipes européennes protègent leurs joueurs et c est normal.ils savent que les pays africains ne font pas attention à la maladie du coronavirus. et les peuples africains vivent dans la misère et que la vie sanitaire au maroc est dégradante. ne parlons pas des etats des hôpitaux
سبحان الله، وكأن فرنسا وإيطاليا أقل إنتشار مرض كورونا كوفيد 19 من المغرب والدول الإفريقية.
وهنا أشير على نايف أكرد من رين الفرنسي وأشرف حكيمي من أنتير ميلان