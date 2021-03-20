رين يمنع أكرد من الالتحاق بمعسكر "الأسود"

بات اللاعب الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع نادي رين الفرنسي، مهددا بالغياب عن مباراتي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أمام منتخبي موريتانيا وبوروندي، في إطار إقصائيات كأس أفريقيا 2021.

وأكد نادي رين، في بلاغ رسمي له، أنه قرر عدم السماح لبعض لاعبيه الدوليين بالالتحاق بمنتخبات بلدانهم بسبب ظروف جائحة “كورونا”.

وأوضح أن القرار يأتي لضمان حضور هؤلاء اللاعبين في المباريات المرتقبة مباشرة بعد انتهاء فترة توقف الدوري.