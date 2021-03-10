زئير "الأسد الإفريقي" يكشف تشبث الإدارة الأمريكية الجديدة بمغربية الصحراء

تمضي وزارة الدفاع الأمريكية قدما في خططها لإجراء مناورات “الأسد الإفريقي 2021” بالأقاليم الجنوبية المغربية، المقررة في يونيو المقبل، وذلك بعد إلغاء النسخة الماضية بسبب تفشي جائحة “كورونا”، بينما يرتقب أن يشارك في النسخة الحالية ما يقارب 5000 عسكري من شمال إفريقيا ومناطق أخرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المرتقب أن تحتضن الأقاليم الجنوبية للمملكة تمارين عسكرية مشتركة يقودها الجيش الأمريكي في كل من المحبس وطانطان وكلميم؛ إذ كشفت مجلة القوات المسلحة الملكية عن انطلاق اجتماعات بين الطرفين الأمريكي والمغربي، موردة أن الفريق الأول قام بتفقد ساحة المناورة الخاص بالعمليات البرية بكل في طانطان، المحبس وكلميم.
وتشكل مشاركة الجيش الأمريكي في مناورات “الأسد الإفريقي” في قلب الصحراء المغربية مكسبا حقيقيا للمملكة، حيث إن الجبهة الانفصالية لطالما ادعت قصفها لمنطقة “المحبس” في إطار خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، كما تأتي هذه المشاركة في وقت اعترفت فيه الإدارة الأمريكية السابقة بالسيادة المغربية على الصحراء.
وتدخل هذه التدريبات العسكرية في إطار مناورات أمريكية مغربية مشتركة تعرف باسم “الأسد الإفريقي”؛ وهي تمارين دأب الجنود المغاربة على خوضها كل سنة، وتمتد طوال 15 يوما بالمنطقة الجنوبية للمملكة، حيث يستعد المغرب، في يونيو المقبل، لاستقبال 5000 جندي أمريكي.
ويشتمل التدريب أيضا على تمارين مخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ والتدخلات السريعة والمناورات الجوية المباغتة، باستخدام طائرات “F-16” و”KC-135″، بالإضافة إلى تدريبات ميدانية للمظليين، وتمارين طبية، وتمارين للاستجابة الكيميائية والبيولوجية، وبرنامج للمساعدة المدنية الإنسانية.
وتراهن الولايات المتحدة الأمريكية على جعل مناورات “الأسد الإفريقي 2021” الحدث الأبرز في إفريقيا خلال هذا العام، من خلال استقبال وفود عسكرية كبيرة وتخطيط وتنفيذ هذه المناورات العسكرية، بمشاركة جنود وضباط القوات المسلحة الملكية.
ويجرى تمرين “الأسد الإفريقي 2021” بقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا، برعاية القيادة الأمريكية الإفريقية. وتشمل التدريبات التدريب العسكري في أنشطة القيادة، والدروس الأكاديمية، والتدريب الميداني، وتركز جميعها على مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، فضلا عن التدريب على الطيران، والمساعدة المدنية الإنسانية، وحوار كبار القادة.
كما يهدف تمرين “الأسد الإفريقي” إلى تحسين التفعيل المشترك والفهم المتبادل لتكتيكات وتقنيات وإجراءات كل دولة.
وكشف الجيش الأمريكي قيامه بالترتيبات والاستعدادات اللازمة لتنظيم المناورات التي سيحتضنها المغرب خلال يونيو المقبل. وتشمل المناورات برامج لتدريب القوات على خاصية التدخل السريع، كما تجسد أداء الجيوش في حال ظهور عدو، باستخدام مروحيات وسيارات عسكرية رباعية الدفع.
المغرب يلعبها صح والأعداء يزداد جنونهم وسعارهم على المغرب أن يقوي علاقاته مع إسرائيل في عدة مجالات لانها أحسن من جاء زاءر ترليون مرة
هل تشارك جميع دول شمال افريقيا في الأسد الافريقي
المحبس هيييي نخلعو العدو لي عندو السلاح ويدعى القوة اما شردمة البوليزاريو غادي يدخلو الغيران ديالهم ويقرمو ما عندهم جهد
يوما بعد يوم تزيد قناعتتي باحترافية و مهنية الديبلوماسية المدنية والعسكرية المغربيتين ، وهذا ليس بجديد على دولة ذات مجد واصالة وعراقة ممتدة من الدولة المغربية منذ 12 قرن وليس ديبلوماسية الجار البدائية الصبيانية ،عاش الملك العز للقوات الملكية المغربية والفخر لكل المغاربة أينما وجدوا وللمرة الالف اكررها عاش الملك
على المغرب أن يستدعي إسرائيل وبريطانيا لهذه المناورة العسكرية فهما حليفتان قويتان للمملكة المغربية الشريفة وليجعل المغرب من هذه التدريبات آخر مسمار يدق في مؤخرة البوزبال والعسكر الشيوعي
وإذا كان لا بد منه فعلى المغرب إستدعاء الجالية في الخارج للمشاركة في التدريبات وسأكون من بين العشرة الاوائل إجابة لنداء الوطن
المغرب للجميع وعلى إنفصالي الداخل الاختيار ئما العيش تحت رحمة الراية المغربية وأضع خطا تحت كلمة رحمة الراية المغربية لأن لها مفهوم ودلالة عميقين في قلوبنا وإلا على السلطات المغربية جمعهم كالقمامة ورميهم وراء الجدران للعيش في دولة تندوف
خلاها الفنان حجيب (الدق تم) دبا الرعد غيضرب تم انشاء الله..تايجريو علا بوهوم فخطرا
اصبحنا نتباها على أشقائنا بالتبعية وهم بدورهم يفعلون بالمتل فلن نستطيع معا ركوب سفينة التقدم
C est bien il faut bien monter a notre voisin que nous sommes forts et les américains sont nos amis . Moutou biraydikom ya generalat dzayar ya akilin mal acha3b al jazayri. Le MAROC en force et le SAHARA EST MAROCAIN
احسن ما بمكن ان يفعله المغرب للحفاض على مصالحه على المدى اليعيد واتقاء شر عسكر الجزائر هو توطيد علاقاته الاستراتيحية مع امريكا في كل المجالات وبكل الوسائل الممكنة
الأسود تشارك الأسود لأنها كانت و لا تزال أسودا . اما الجزائر فستشارك في * ثغاء الحملان * و بعد ذلك في* تصياح النعاج* …الذي سيجرى في عين فكرون قرب برج بوعريريش …ههه
لنسمي الاشياء بمسمياتها ونقول ان اقوى جيش في العالم يدرب اضعف جيش على ارضه .
اشنو دابا… الفراجة تقادات وزيانت… شكون لي باغي يقول شي حاجة… ولا صافي زيزنتوا…. السم… السم السم…. تخافوا ما تحشموا الله يلعنها سلعة…
الجزائر تسولت اللقاح من اسرائيل و لو حصلت على دعم اسرائيلي او فرنسي في مواجهة المغرب لما ترددت في اعلان التطبيع.و بعض الفلسطينيين لو عرضت عليهم اسرائيل تقاسم مداخيل السياحة في القدس و اقامة دولة مقابل مهاجمة الحرمين بالسعودية لما ترددوا في قصف الكعبة وقبر الرسول و المنافق عبد الباري عطوان خير مثال.لا تكونوا مخدوعين فالسياسة لا تؤمن بالعواطف
Essayez d inviter aussi nos chères voisin d Est .afin de savoir bien notre Sahara
المغرب حليف استراتيجي لأمريكا يعني كل الأمريكيين بدون إستثناء ديمقراطيين أو جمهوريين والعسكر يعي هذا جيدا ويستعمل خرجاته الإعلامية للفت الإنتباه فقط( Ils jettent les clés dans les vitrines ) .
سبحان الله العظيم . أمريكا نركع لها و ننتظر رضاها و كيف ستنظر إلى القضية الصحراء . الحمد لله أنتم تطغون على الشعب و أمريكا تطغى عليكم. احترموا الجالية الأمريكية و الكندية فهم من لهم الكلمة و القرار