زجاجات "الهواء النقي" للبيع
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 22:02
تشهد بريطانيا ظاهرة بيع زجاجات ممتلئة بالهواء في خضم قرار الإغلاق الناتج عن انتشار سلالة فيروس “كورونا” الجديدة.
ووفقاً لجريدة “ديلي ميل” البريطانية فإنه يمكن شحن زجاجات “هواء نقي” من إنكلترا وأيرلندا وإسكتلندا وبلاد الغال مقابل 25 جنيهاً إسترلينياً.
ويتم تسويق زجاجات “الهواء النقي” كهدية مثالية للبريطانيين الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن والذين يعيشون في الخارج خلال فترة الأعياد.
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