زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية في المملكة

زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية في المملكة
صورة: منير امحيمدات
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 15:17

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية (+ 1400 متر) ابتداء من يوم غد الخميس إلى غاية السبت المقبل بعدد من أقاليم المملكة.

وتهم هذه الزخات الرعدية القوية أقاليم الحوز، أزيلال، شيشاوة، قلعة السراغنة، مراكش، ورزازات، الرحامنة، تارودانت واليوسفية.

ووفق نشرة إنذارية خاصة للمديرية، تمتد المدة الزمنية لهذه التساقطات من الخميس 25 فبراير 2021 على الساعة 18 إلى يوم الجمعة 26 فبراير على الساعة 20.

كما يُتوقع نزول زخات أحيانا رعدية معتدلة (من 20 إلى 35 ملم) مصحوبة محليا بالبَرَد، مُنتظرة خلال نفس الفترة بالأقاليم التالية: بني ملال، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، الصويرة، الفقيه بن صالح، الخميسات، خريبكة، مديونة، المحمدية، النواصر، الرباط، آسفي، سلا، سطات، تمارة – الصخيرات، طاطا وتنغير.

وتهم التساقطات الثلجية الحوز، أزيلال، بني ملال، بولمان، شيشاوة، إفران، خنيفرة، ميدلت، ورزازات، تارودانت، من الخميس 25 فبراير 2021 على الساعة 18 إلى السبت 27 فبراير.

المديرية العامة للأرصاد الجوية تساقطات ثلجية زخات رعدية

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‫تعليقات الزوار

4
  • متتبع
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 15:22

    اللهم نشكرك و نحمدك حمدا كثيرا على كريم عطائك، يخوفوننا بالجفاف و نسوا أن الله بيده الأمر من قبل و بعد.

    52
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  • محند
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 15:26

    امطار الخير هذه لو كانت عبارة عن حرية تنزل من السماء لرأيت نصف المغاربة يضعون مظلات.

    -41
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  • الحسن
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 15:27

    اللهم ارزقنا صليبا طيبا اللهم ارزقنا مباركا ان شاء الله

    18
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  • مجيد
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 15:29

    الله يرحمنا برحمته الواسعة . و الله يحنن لقلوبا . هاد امطار الخير كتفكرنا في سنوات السبعينات منين كانوا والدينا و جدودنا كيصدقو و يعشرو مباشرة بعد الجني و الحصاد . ماشي بحال دابا غير كيموت الأب الابناء كيقسمو حتى و لاو الأراضي الزراعية كتشبه للباسطة و الفلاح عيحصد ينزل يقلب على البيران للتباهي و هو واكل خوتو في أرضهم ووووووو الله يهدينا

    33
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