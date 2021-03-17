زخات رعدية ورياح قوية في مناطق بالمملكة

زخات رعدية ورياح قوية في مناطق بالمملكة
صورة: منير امحيمدات
الأربعاء 17 مارس 2021 - 15:31

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية نزول زخات رعدية قوية وهبوب رياح قوية، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، في عدد من أقاليم المملكة.

وتبعا لنشرة جوية إنذارية من المستوى البرتقالي، فإن رياحا قوية ( من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة)، ستهم الأربعاء، أقاليم فحص-أنجرة، المضيق الفنيدق، طنجة-أصيلة، وتطوان.

مديرية الأرصاد قالت أيضا إن زخات رعدية قوية (من 30 إلى 40 ملم)، ستهم غدا الخميس من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى حدود الحادية عشرة ليلا، أقاليم إفران، وصفرو، وميدلت، وكرسيف، وتاوريرت، وبولمان، والحاجب، وجرادة، وفكيك، وتازة، وأزيلال.

وتتوقع النشرة هطول هذه الأمطار مصحوبة محليا برياح قوية والبرد، بالإضافة إلى أمطار رعدية معتدلة ستهم أقاليم أزيلال وقلعة السراغنة وميدلت والحوز وتنغير.

الأرصاد الجوية المستوى البرتقالي رياح قوية زخات رعدية

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‫تعليقات الزوار

1
  • نوفل
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 15:37

    ماشاء الله والحمدلله ولاإله إلا الله

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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