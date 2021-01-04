زرعتُ مُناي في عامٍ جديدٍ

زَرَعْـتُ مُـناي فـي عـامٍ جـديدٍ

وقـلـتُ لـِصِنوِهِ سُـرقت وُرودِي

فــأطـْـرقَ لا يـُـــراوِغُ لا يــُـدارِي

وفِـــي سَـكـَراتـه نــدمٌ يـُبـادِي

أمـِن أسَـفٍ وقَـدْ رُزِئـَتْ عـَوائِل

بـِفَقْدِ أحِـبَّةٍ نَـسَجوا سُهادِي؟

بـكَى ألـَمي وأبـْكى إذْ تـعالَى

نـَحِـيبُ صـغِـيرة جَـزعًا تـُصادِي

أبِي، ولِمن ترَكْتَ طُفولتي فِي

عَـوالـِم لا تـَـرى أمـَـلا لـِغـادِي؟

مَـجـاهلَ فــي مَـجـاهِلها وبـَـاءٌ

وفــِــي وُكـُنـاتـِها نـُــذُرٌ بـَــوادِي

فــيـَا لـِـفَـمٍ بــِـلا كـَـلـِمٍ يـُجِـيـبُ

ويـَخْـنـُقـهُ الــتــرابُ إذا يـُـنـادي

فـيا كَبِدِي فكيفَ أجِيبُ روحِي

وجـِسمِي قدْ أحاطَ بِه عُوادِي

غَــدتْ أرْمـاسُهم نـُدُبًا وذِكـرى

وبــــاءٍ مــَــرَّ يــَخْـفـِرُهُ حــِــدادي

فــأفْـنـى مـِـــن أحِـبَّـتـنـا ألـُـوفًـا

ونـَـوَّحَ فــي قـَوافـِلِهم كـَحـادِي

فَـنـِعْمَ بـِهـا وقَــد رحَـلـتْ لـِـرَبٍّ

أعَــدَّ لـهـا مَـراقِـي فــي اطِّـرادٍ

بِــلا مَــرضٍ بِــلا وصَــبٍ وخَـوفٍ

وأوْبـِـئــةٍ إذا نـَـشَـبَـتْ شـِـــدادٍ

نـُـكـابـِد عـَيـْشَـنـا ولـَـنــا رَجـــاءٌ

إذا أزِفـَـتْ نـكـونُ عَـلى سَـجادٍ

نـُصَـلـِّي لـلّـذِي غُـمِـرتْ بـِنـورِهْ

كـواكِـبنا وأضْــوى فِـي الـمِيلادِ

صــــلاةَ أذِلـَّـــةٍ بـِـدُمــوع قـَـهْــرٍ

لـيـُعْلِيَ حِـصْـنَنا حَـذَرَ الـعَوادِي