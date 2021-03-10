"زرّ أسود لقتل الربيع" .. ديوان جديد للشاعر بلمو

تواصل مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية وإستراتيجيات التواصل، التي تتخذ من مدينة فاس مقرا لها، تنفيذ مشروعها الإبداعي الرامي إلى نشر الشعر على نطاق واسع، بإصدار ديوان جديد موسوم بعنوان “زرّ أسود لقتل الربيع” للشاعر المغربي محمد بلمو.

“زرّ أسود لقتل الربيع” هو العنوان الثامن عشر الذي نشرته مؤسسة مقاربات، التي أخذت على عاتقها نشر ثلاثين ديوانا شعريا خلال الفترة الممتدة ما بين 19 فبراير المنصرم و21 مارس الجاري، ضمن برنامجها الثقافي للعام الحالي، تحت شعار “لأن الشعر يستحق”.

وستقدم الدواوين التي تنشرها المؤسسة المذكورة، وهي لشعراء ينتمون إلى المغرب وإلى العديد من البلدان العربية، ضمن المنتدى العربي الثامن الذي ستحتضنه العاصمة العلمية للمملكة في الأسبوع الثالث من مارس الجاري.

وصدرت للشاعر محمد بلمو مجموعة من الأعمال، كان أولها “صوت التراب” سنة 2003، ومجموعة “حماقات السلمون” مشتركة مع الشاعر عبد العاطي جميل سنة 2007، ومجموعة “رماد اليقين” سنة 2013، ومجموعة “طعنات في صدر الهواء” سنة 2020.

كما ألف بلمو باشتراك مع الكاتب والسيناريست عبد الإله بنهدار مسرحية “حمار رغم أنفه” سنة 2017، وسيصدر له قريبا كتاب رحلي بعنوان “خمسة أيام في فلسطين المحتلة”.