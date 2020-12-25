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‫تعليقات الزوار

8
  • المختار
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 14:38

    ها زعزع ها السندويتش القاتل. في عهد الملك الراحل كانت الأكلة الشعبية الوحيدة هي الطون بالحرور وفي الشمال Bocadillo de Atún con fritos والآن سيطر على المشهد أكل همجية مخربقة.

    -12
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  • [email protected]
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 14:42

    الله يعاونكم على الوقث فكر جميله

    14
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  • الله يكمل بخير
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 14:58

    قصة واقعية لصديق لي عنده مطعم شعبي كان يعد فيه المأكولات بطريقة تقليدية خالية من المواد الكيمياوية كالعدس واللوبيا والكرعين بالحمص والتقلية المرق.. لكن الزبناء هربوا منه واتجهوا لجاره الذي يجهز اللوبيا اليابسة في ظرف ساعة وكذلك باقي الأكلات بفضل خميرة البيكاربونات.. هكذا هو حال الذوق عندنا حتى صارت زيت واد سوس هي طبيعية والزيت الحرة الأصلية مغشوشة.. وعسل السكر هو الحر وعسل النحل هو المغشوش

    4
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  • ابواسيل
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 14:59

    فليبقى التوكل على الله و الإرادة و الانسان النقي أساس كل عمل ! التوفيق والنجاح لنا و لكم!

    2
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  • الباعة الجائلين .
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 14:59

    مشكلة هؤلاء الباعة الجائلين ليست في امتهان هذه التجارة وإنما في تضييقهم على أصحاب المحلات المطالبين بأداء فواتير الكراء والماء ما يجعل ميزان الغلبة يميل لهؤلاء على حساب التجار النظاميين .

    1
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  • سعيد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 15:03

    الله إوفقكم يارب فكرة رائعة…داكشي كيبان نقي الله يحفظكم تحية من ولد لبلاد

    2
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  • احمد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 15:11

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بالتوفيق اللهم يسر

    1
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  • naji
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 15:12

    très bon initiative de la part de ces jeunes gens mais ce qui m’interpelle le plus sur la vidéo c est le café qui tout le trottoirs même la plaque STOP c est hallucinant . le Maroc anarchiste

    1
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