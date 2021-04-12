زعزوع: المساهمة المهنية ليست ضريبة .. والتصريح يلامس 80 بالمائة

يرى خالد زعزوع، المدير العام للمديرية العامة للضرائب بالنيابة، في هذا الحوار مع هسبريس، أن “المساهمة المهنية الموحدة لها حمولة اجتماعية ولا يصح وصفها بأنها “ضريبة جديدة ما دام أنه سيؤدى مقابل الاستفادة من التعويضات الطبية والعلاجية”.

وأكد زعزوع أن المساهمة بخصوص التغطية الصحية تعتبر في حقيقة الأمر بمثابة واجب التأمين عن المرض تكفلت باستخلاصه إدارة الضرائب لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقط من أجل الإسراع في التنزيل الجماعي للتغطية الصحية.

وكشف المدير العام للمديرية العامة للضرائب بالنيابة أن التجار والحرفيين الذين يشملهم الإعفاء من الضريبة على الدخل يمثلون 60 في المائة من مجموع المهنيين الصغار، مشيرا إلى أن أغلبيتهم لن تؤدي سوى الحد الأدنى من الواجب التكميلي المخصص للتغطية الصحية المحدد في 100 درهم شهريا فقط.

أثار نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي يعوض النظام الجزافي للمهنيين، مخاوف العديد من المهنين الذين اعتبروا أنهم أمام ضريبة جديدة؟

قانون المالية لسنة 2021 كان واضحا في هذا الباب، وأشار بما لا يدع مجالا للشك إلى أن الواجب التكميلي برسم المساهمة المهنية الموحدة المشار إليه في المادة 73-II- من المدونة العامة للضرائب هو الواجب المخصص للتغطية الصحية تمت إضافته إلى الضريبة الاعتيادية التي تؤدى في إطار النظام الجزافي. وقد نصت الأحكام الانتقالية بصريح العبارة على أن أداء الواجب التكميلي يتم حسب وضعية انخراط الملزم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بحيث إنه من كان منخرطا سابقا في نظام التغطية الصحية غير معني بأداء هذا الواجب التكميلي.

من هذا المنطلق، فإن واجب التغطية الصحية يعتبر في حقيقة الأمر بمثابة واجب التأمين عن المرض تكفلت باستخلاصه إدارة الضرائب لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقط من أجل الإسراع في التنزيل الجماعي للتغطية الصحية.

لذا، فإن المساهمة المهنية الموحدة لها حمولة اجتماعية، ولا يصح وصف الواجب التكميلي بضريبة جديدة ما دام أنه سيؤدى مقابل الاستفادة من التعويضات الطبية والعلاجية.

لماذا لم يتم تأجيل العمل بالمساهمة إلى ما بعد الحائجة، خصوصا أن عددا من المهنيين قد أوقفوا عن العمل بسبب الجائحة؟

صحيح أن الجائحة أوقفت أو قللت بعض الأنشطة المهنية؛ لكن آفة المرض ومصاريف العلاج لم تتوقف. لذا، فإننا عندما نتحدث عن المساهمة المهنية الموحدة فنحن نتحدث عن التغطية الصحية التي سطرت التوجيهات الملكية البرنامج الزمني لتنزيلها كورش اجتماعي إستراتيجي.

ومن أجل بلوغ هذا الهدف الاجتماعي النبيل، اتخذت جميع التدابير من أجل مواكبة المهنيين المعنيين. وفي هذا الشأن، لا بد من الإشارة مرة أخرى إلى تقديم جميع التسهيلات، بما فيها معالجة الإشكالات المرتبطة ببعض أصناف التجارة التي عرفت بعض الركود. وقد تم في هذا الشأن تطبيق التخفيض الضريبي للعديد من الحالات التي تقدم أصحابها بطلب تكييف مبلغ الضريبة مع مستوى النشاط.

أي دور للمديرية العامة للضرائب في هذا الورش الاجتماعي؟

تنزيلا للتوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات لسنة 2019 بضرورة إرساء نظام جبائي مبسط خاص بفئة التجار، يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي لهذه الفئة، تم بموجب قانون المالية لسنة 2021 إحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة كنظام ضريبي بديل يعوض النظام الجزافي كآلية لتسريع استفادة التجار والمهنيين المستقلين من التغطية الصحية. لذا، من غير المنطقي إخراج الموضوع من إطاره الصحي المحض والزج به في متاهات أخرى.

وفي سبيل التنزيل السريع والمحكم لهذا المشروع المجتمعي، تشرفت إدارة الضرائب بالمساهمة في استخلاص الواجب المخصص للتغطية الصحية، وكذلك في تسريع إجراءات الانخراط؛ وذلك من خلال موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلائحة فئات العمال غير الأجراء القدامى منهم والجدد، والمعلومات المتعلقة بها المتوفرة لديها. مما سيمكن الصندوق من التمهيد السريع للأرضية اللازمة لتسجيلهم. ومن جهة أخرى، ستقوم إدارة الضرائب بموافاة الصندوق بصفة منتظمة بالمعلومات المحينة المتوفرة لديها.

مددتم فترة التصريح؛ وهو ما أثار إشكالية تجاوز ما نص عليه قانون المالية؟

هذا الموضوع الذي أثاره البعض أصبح متجاوزا، وهو ينم عن عدم الإلمام بالقواعد الضريبية. بداية، لا يمكن رفض التصريح الذي يتم إيداعه خارج الأجل، وهذه الحالة تضعها المدونة العامة للضرائب في خانة “الإدلاء المتأخر بالإقرارات الضريبية” ويترتب عليها تطبيق جزاءات التأخير.

لكن في المقابل يمنح القانون كامل الصلاحيات لإدارة الضرائب بموجب المادة 236-2 من المدونة العامة للضرائب مراعاة للظروف المستند إليها، لإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وهذه المسطرة القانونية تم اعتمادها للتخفيف من تكلفة الولوج إلى التغطية الصحية.

ما هي الوتيرة التي تتم بها استجابة المهنيين؟ وما هو عدد المستفيدين من هذه المساهمة؟

هناك استجابة واسعة، وقد ازدادت وتيرتها بعد استيعاب المضمون الاجتماعي للمساهمة المهنية الموحدة المتعلق بالتغطية الصحية والشروحات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشروعه كذلك في الإجراءات الأولية للتسجيل؛ فقد فاقت نسبة التصاريح 80% في بعض المدن من بين عدد المصرحين برسم سنة 2019.

وفي المرحلة الراهنة، تنصب الجهود على مواكبة المهنيين الذين لهم صعوبات مالية ومعالجة الحالات الخاصة كتلك المتعلقة بالاستغلال المشترك، بالإضافة إلى المهنيين المتواجدين في العالم القروي؛ لأن الهدف الأساسي هو توفير الرعاية الصحية للجميع استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

بلغة الأرقام، من هي الفئات المستهدفة من هذه المساهمة؟ وما قيمة ما سيدفعونه، لأن بعض التجار لم يفهموا بعد حيثيات نظام المساهمة المهنية الموحدة، فهم سمعوا فقط بأنهم سيستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية؛ ولكنهم لا يعرفون الثمن الذين سيؤدونه مقابلها؟

تهم المساهمة المهنية الموحدة المهنيين الذين كان دخلهم يتحدد في إطار نظام الربح الجزافي المعروف بـ”الفورفي” قبل سنة 2021.

وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة تستحق قراءة متأنية وموضوعية، وتتعلق بعدد التجار والحرفيين الذين يشملهم الإعفاء من الضريبة على الدخل، حيث يمثلون 60% من مجموع المهنيين الصغار. وبالتالي، فغالبيتهم لن تؤدي سوى الحد الأدنى من الواجب التكميلي المخصص للتغطية الصحية المحدد في 100 درهم شهريا فقط.

وسوف يستفيد التجار المنخرطون في التغطية الصحية في إطار المساهمة المهنية الموحدة بالامتيازات نفسها التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء في القطاع الخاص. وهكذا، سوف يستفيدون من التعويض عن المرض ومصاريف العلاج والاستشفاء.