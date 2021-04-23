زعزوع: المغرب يوازن بين احترام القواعد وصيانة المصالح مع أوروبا

قال خالد زعزوع، المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، إن المغرب نجح في التوفيق بين احترام القواعد الدولية في ما يخص الحكامة الضريبية الجيدة والحفاظ على المصالح الاقتصادية للمملكة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
وذكر زعزوع، في حوار أجرته معه مجلة “جون أفريك”، أنه بعد صدور لائحة الملاذات الضريبية سنة 2017 من قبل الاتحاد الأوروبي متضمنة المغرب ضمن الخانة الرمادية، قاد هذا الأخير مفاوضات مع الخبراء الأوروبيين استمرت 3 سنوات، انتهت مؤخراً بسحبه من اللائحة.
وكانت اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي تضم دولاً عدة، تقدمت بالتزامات لإصلاح نظامها الضريبي. وقد تحقق خروج المغرب من هذه اللائحة بعد عمل طويل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بخصوص القطب المالي للدار البيضاء انتهى بتعديل القانون المنظم له، ومع الاتحاد الأوروبي في ما يخص الأنظمة الضريبية الأخرى، خصوصاً تلك المتعلقة بالمناطق الصناعية.
وأشار زعزوع، ضمن الحوار المنشور في المجلة الناطقة بالفرنسية، إلى أن بقاء المغرب ضمن لائحة الملاذات الضريبية كان سينتج عنه عدم تطبيق الاتفاقيات الضريبية الثنائية على مقاولات الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في المملكة.
وأوضح المسؤول ذاته أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على المستويين التقني والقانوني كانت تقودها المديرية العامة للضرائب مع مديرية الخزينة ومسؤولي القطب المالي للدار البيضاء، إضافة إلى عدد من القطاعات الحكومية.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أعطت توجيهات استراتيجية في هذا الصدد وعقدت لقاءات على أعلى مستوى، وكانت النقاشات التقنية والحجج القانونية تسهر عليها المديرية العامة للضرائب مع مشاركة الكتابة العامة للوزارة المكلفة بالمتابعة والتنسيق.
وذكر المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب أن وزارة الشؤون الخارجية وسفارات المملكة في كل من إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، كانت تشارك في اجتماعات التنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي المكلف بتقييم النظام الضريبي للمملكة.
المغرب بلد التهرب الضريبي بامتياز شركات ومصانع وعقارات ومنتزهات واموال مكدسة في الداخل والخارج وذهب وفضة وبترول وسمك وخضر وترف وبذخ وتجارة في البشر وفي المخذرات وفي الحياوانات ..لا حسيب ولا رقيب ولذر الرماد في العيون ظهر كبش الفداء والحائط القصير وهم الجالية التي انهارت بسبب اغلاق المغرب حدوده في وجهها لتأتيها ضربة قاضية اخرى.يكفي الجالية ما تعيشه من مآسي وآلام .فعلا البارونات والمليارديرات لا خوف عليهم ولن يقدر عليهم في المغرب الا الله ويريدون من الله ان يرفع عنا كورونا .
قال كل شيء ولم يقول شيئا.. إن كان احدكم فهم شيء فلا ينور الباقين لأنني لم أفهم شيئا مما قال ربما عندي تأخر في الفهم!!
فرنسا لها دور كبير في نجاح المغرب في هذا الموضوع
لان.اكثر من 70شركة في المغرب لها علاقة بالدولة الفرنسية.
كيف وصلت هذه الادارة الى مستوى الانهيار هذا !!
يقال ان هناك في ظل السيبة هناك صراع رهيب بين كبار رموز التسلط والتحكم لتعيين مسؤول يكون تابع لاحدهم كمدير لهذه الادارة الخطيرة هكذا بقيت هذه الادارة منذ سنوات وهي دون مسؤول مما نتج عن الوضعية فوضى عارمة في العلاقة بينها والملزمين
تحليل غامض. ولم يتطرق ل مسألة الجالية المغربية. المغرب باع الماتش ل أوروبا ب شأن الجالية التي تستثمر في بلادها. المقاولات الاوروبية لن تدوم كثيرا في المغرب في ظل البطالة التي يعيشها الافراد في البلدان الأوروبية. آجلا ام عاجلا كل هذه المقاولات سترجع ل الاستثمار في بلدها، وهؤلاء المسؤولون الذين وقعوا على هذه الاتفاقية لم يفكروا في مآل المهاجرين و المشاكل التي ستسببها هذه الاتفاقية سواء ل الاشخاص سواء ل المملكة.