زعيم "بوديموس" يتحول إلى عقبة أمام تقدم العلاقات المغربية الإسبانية

لا شكّ أن زعيم حزب “بوديموس” الإسباني بابلو إغليسياس يشكّل عقبة أمام تقدم العلاقات بين الرباط ومدريد. وقد ظهر هذا جليا من خلال موقف المغرب تأخير عقد قمة ثنائية هي الأولى من نوعها منذ عام 2015، مادامت لائحة المدعوين الإسبان تضمّ السّياسي المتطرّف المعروف بمساندته لجبهة “البوليساريو” والانفصال في الصّحراء، بينما لم تظهر أي مؤشرات على تجاوز “سوء الفهم” بين الجارين.
ورغم أن الملفات “السّيادية” في مدريد ترسم معالمها جهات ضيّقة داخل النظام السياسي الإسباني فإنّ تصريحات مساندة للانفصال في الصحراء لطالما أعادت العلاقات بين مدريد والرباط إلى نقطة الصفر، وغالبا ما تصدر عن تنظيمات متطرفة مثل “بوديموس” المشارك في الحكومة، والحزب الوطني الباسكي؛ وهو ما جعل الرباط تتريث في تعاطيها مع الجار الشمالي في عدد من القضايا.
ويخلط زعيم “بوديموس” الإسباني بابلو إغليسياس بين دورين: المؤسّسي والحزبي؛ فهو في المقام الأوّل نائب رئيس حكومة إسبانيا، الدّولة التي يجب أن تهتم بشكل خاص بعلاقاتها مع جارها في الجنوب، وهو أيضا زعيم حزب يساري راديكالي يتبنى الأطروحة الانفصالية في الصحراء ويدافع عن جبهة البوليساريو.
وفي الفترة الأخيرة، حاول زعيم بوديموس أن يستغلّ موقعه الرسمي الحكومي للضغط على المصالح الحكومية للتعبير عن موقف ينتصر لجبهة البوليساريو، إذ أصدر “تدوينات” على “تويتر” طالب فيها بتقرير المصير في الصحراء، ودعم بشكل مباشر قيام الجمهورية الوهمية، وهو ما تسبب في توتر العلاقات بين المغرب وإسبانيا.
وتحاول الحكومة الإسبانية تخفيف حدة التوتر مع جيرانها في المغرب، إذ تؤكد أن علاقتها مع الرباط على ما يرام، مشيرة إلى إنفاق 10.6 ملايين يورو لتزويد وزارة الداخلية المغربية بأجهزة مراقبة لتعزيز حدودها: كاميرات حرارية ومشاهد ليلي. كما سيتم تخصيص 7.8 ملايين لـ 98 كاميرا رؤية حرارية إضافية و12 للمركبات.
ويبدو أنّ ضبابا كثيفا يسود العلاقات بين مدريد والرباط، وسيحول دون اجتماع سانشيز بالملك محمد السادس، خاصة بعد زيارة المسؤول الإسباني إلى الجزائر في أول رحلة رسمية له كرئيس في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى ملف الصّحراء، والتحالف مع فرنسا في صراعات الساحل وليبيا.
وكان من المتوقّع أن يتنقّل إلى الرّباط ضمن الوفد الإسباني نائب رئيس الحكومة، بابلو إغليسياس، لحضور الاجتماع رفيع المستوى في 17 دجنبر الماضي، ولكن في اللحظة الأخيرة غيرت الحكومة المعايير وأسماء المدعوين، إذ اقتصر الأمر على الوزراء الذين لديهم مذكرة تفاهم مع نظرائهم المغاربة، بينما لم يتم عقد القمة التي مازال تاريخها “معلقا”.
وتعتبر إسبانيا الشريك التجاري الأول للرباط. كما أن المغرب هو أول زبون لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة. ويشكل المغاربة أكبر جالية في إسبانيا، حيث يبلغ عددهم ما يقرب من مليون شخص، بينما توجد في المغرب أكبر شبكة لمعهد ثربانتس الإسباني.
السبب ليس حزب بوديموس الإسباني بل رأس الحربة هو العدو الجزائري البليد الذي يعاكس مصالحنا ويتحالف مع إسبانيا ضدنا.
دون إطالة ولغة الخشب ، هذا الحزب يستمد تمويلاته السرية من نظام المرادية العسكري ، عبر حسابات سرية ، وإلا فلماذا لا يركز على دعم الحركات الإنفصالية بأوربا والجزائر ، التي تنتشي بثلاث حركات آنفصالية معروفة .
لذا وجب تنبيه إسبانية لهذا الأمر .
وإلا فمن يحفر حفرة من أجل المصالح الشخصية ، فسيقع فيها هو ومن يسانده.
والله ولي التوفيق.!!!
ningún político en España está a gusto por este Pablo Iglesias y nadie lo quiere
بوديموس ماهو الا بيدق في ساحة لعبة الشطرنج…قد نجد بوديموسا اخر في الحزب الشيوعي الفرنسي او الحزب الاخضر الماني او سيناتورا امريكيا او برلمانيا من جنوب افريقيا او جهازا في دولة روسيا…
لهدا يجب ان تتضح الصورة ان المشكل هو مشكل اعمق مما نتصور تتداخل فيه مصالح جهات تريد نصيبها من الكعكة في ضل هدا الصراع القايم بخصوص مشكلة الصحراء…
فبينما ترسو البوليزاريو والجزاير على المنصة كعدو يتقادف فيه الشعبان الشتم والسب…فهناك جهات اخرى تلعب من وراء الستار تتفنن في اشياء براغماتيكية و مصلحية خاصة مثل فرنسا واسبانيا والقوى العضمى الاخرى..
عندما تكذبون عليكم ان تتذكروا ما كتبتم من قبل لان النسيان يفضح الكذب ،بحيث عندما اعلنتم عن تاخثير او تأجيل الاجتماع ارجعتموه الى جانحة كورونا وها انتم اليوم تقولون الحقيقة بعد سبقكم الى نشرها غيركم منذ مدة وسببها ليس ملف الصحراء فقط بل تصريح العثماني حول سبتة ومليلية والرد القوي لووزيرة خارجية اسبانيا والصمت المطبق للخارجية المغربية
بالنسبة لزعيم بوديموس تم انتخابه من الشعب وله وزن ولا يمكنه ان يخالف المباديئ الاساسية لحزبه ومنها نصرة الشعوب المظلومة ،فهو لا يتصرف بمفرده ولا يمكن للحكومة تجاهله لاجل عيون ملك المغرب فهذا يمثل فئة من الشعب لها راي ويجب احترامه ،،فهو ليس رئيس حزب البيجيدي الذي وقع التطبيع مع اسرائيل ضاربا عرض الحائط مباديئ حزبه خشية من غضب الملك وخوفا من عزله ،،هذا هو الفرق بيننا وبينهم هم يبحثون عن الصالح العام وفق المباديئ المرسومة ونحن نبحث عن المنصب وعن تقاعد مريح
نشرت بعض الصحف الإسبانية المعادية للمغرب والداعمة لحزب بوديموس المتطرّف وتناقلته قناة عربية “الشرق” خبرا مفاده أن الحكومة أصدرت مذكرة سرية للطائرات الاسبانية بعدم التحليق فوق الصحراء المغربية لأن هناك حرب مع جمهورية الصنادلية.
حلل وناقش
السياسة مصالح ، و جيران المغرب في الشمال و الشرق إضافة للمستعمر السابق و هي فرنسا لا يريدون أي استقرار أو تقدم للمغرب ، مصالحهم في بقاء الضغط على المغرب ليقدم تنازلات في مجموعة من القضايا، و قضية الصحراء هي أهم ورقة ضغط في يد الخصوم لذلك فقد ارتبكت فرنسا و إسبانيا و أصيبت الجزائر بالسعار بعد اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء.
Ce groupe fasciste de podemos hypocrite qu’il s’occupe de son pays et ses problèmes et surtout le problème de la Catalogne et de ne pas donner des leçons qu’il ne les respectent pas chez lui comme il fait le régime dictateur Harki d’alger lui aussi il donne des leçons qu’il ne les respectent pas lui-même comme l’autodétermination du peuple kabyle
ما على المغرب سوى الطالبة باسترجاع سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية ، و مساندة المملكة المتحدة في سيادتها على جبل طارق ، و بذلك يكمن للمغرب رد الصاع صاعين أمام تطاول كل القوى السياسية الإسبانية المناوئة للوحدة الترابية للمملكة المغربية
POUR AFFRONTER CES ESPÈCES DE VERMINES. NOUS DEVONS AVOIR UN GOUVERNEMENT FORT ET TRÈS PROCHE AU PEUPLE.
هذا ما تبحث عنه اسبانيا وحتى فرنسا بسياساتهما النفاقية تجاهنا لكي نعدل عن موقفنا الضاغط وتستفيدا بمزيد من الصفقات.
فلا استثمارولا اتفاق مع من لم يعبر صراحة وبالملموس عن موقفه الداعم لوحدتنا الترابية، قلناها ولا زلنا نقولها، فهل من مستمع؟
إن التركيز على الاستثمارات الأمريكية والبريطانية في الوقت الراهن، وعقد شراكات واتفاقيات معهما من أجل تحقيق مشاريع ضخمة، وترك الفتات لإسبانيا وفرنسا، كفيلان بجعل هاتين الدولتين تسعى إلينا مهرولة، ما عدا ذلك، فهو انبطاح واستكانة.
ان كان زعيم حزب بوديموس الاسباني يشجع علي انفصال اقليم الباسك واقليم كطالونيا عن اسبانيا فربما قد نفهم اصراره علي دعم جبهة البرليزاريو الانفصالية…اما وانه يريد ان تبقي اسبانيا دولة موحدة مع منح بعض الاقاليم حكما ذاتيا ككاطالونيا والباسك والاندلس وغيرها ،فهو بهذا التوجه يسقط في التناقض مع نفسه وافكاره…وعلي كل حال فليرتاح بوديموس وغيره فان الصحراء مغربية الي الابد وسبتة ومليلية والجزر المحتلة بدورها ستعود الي الوطن الام المغرب وستتحرر كما حررت الصحراء وغيرها من براثين الاستعمار الغاشم…
يا عثماني يا زعيم العدالة و التنمية زعيم بودموس ليس ضد المغرب فهو ضد سياستكم الفاشلة في مجال الهجرة و خصوصا القاصرين و الرجوع الى ارض الوظن و موضوع المخدرات الحشيش لانكم فاشلين في ايجاد الحلول عوض زراعة الحشيش في شمال المملكة الشريفة.
ثم مشاكل العاظلين عن العمل بعد غلق باب سبة المحتلة.
المشكل ليس في بودبموس. هدا الحزب معروف بمواقفه ويقولها في العلان. اكيد موجةد غي الحكومة ولكن جل الحقائب الوزارية اللتي يتقلدها ليس لها وزن. لكن بخلق البلبلة ولو حتى للحكومة رغم انه نائب ارئيس الحكومة. مأخرا خرج بتصربح ان اسبانيا ليس دولة ديمقراطية منحازا الى روسيا على خلفية ما حصل مع الاتحاد الاوروبي. وحزبه يشجع الان المضاهرات العنيفة. هدا كله يصب في افكاره الديقة لكسب بعض الاصوات. لكن بالنسبة للمغرب عليه ان يتجاهل هدا الحزب ويضغط على ليدرو شانسيز الدي يسمح لبابلو اجليسياس بهده الخرجات. وخو كدلك يلعب على تفاهت بوديموس ليجر الناخب البوديمستا لصالحه. بمعنى آخر يستنزف بابلو اجليسياس. على الحكومة ان تتريت لان من الاكيد هدا التحالف سينتهي قريبا. ومن الاحسن التوجه الى دول اخرى. واصلا اسبانيا دولة كانت اما الان تتخبط في مشاكل وفقر وحتى اوروبا دارت وجهها عليها.
إذا هو نفسه لم يستطع تنظيم الإستفتاء في بلده لإقليم كاتالونيا و الباسك، فلماذا يفرضه على المغاربة، علما أن عبر التاريخ لم توجد أبدا دولة إسمها الصحراء الغربية عكس مملكة كاتالونيا التي كانت مستقلةْ أو لأن المسلمين “المورو” حائط قصير يمكننا أن نتلاعب بهم كيف شئنا، يحز في القلب رؤية كذالك هستيريا وزيرة الخارجية لايا، التي خرجت عن اللباقة الدبلوماسية، وفي هاته الأوقات يمكرون لذا حكومة بايدن لكي يتراجع عن قرار ترامب مع…. كامل الأسف
أسبانيا لم تعد ذالك الشبح المخيف للمغرب. إن ارادتاصلاح العلاقة فهو في صالحها وان أرادت العكس فالمغرب لن يخسر شيء. لسبب ان المغرب شركائه متعدين ومن مختلف القارات لن تقف صادرات او وارداته على الاسبان. حتى في المجال الأمني لا نحتاجهم بل هم من في حاجت لنا. خلاصة القول أسبانيا ان كانت تريد شريك قوي في جنوب الأبيض المتوسط فما عليها إلى اتخاد خطوات واضحة بلا ضبابية في عدة ملفات وأولها ملف الصحراء.
كلمة الرئيس الامريكي أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقد عبر الإنترنت، قال بايدن إن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع، وأضاف “أرحب باستثماركم في القدرات العسكرية التي تمكّن دفاعاتنا المشتركة” .