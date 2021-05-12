زكاة الفطر بين النقد والحبوب

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‫تعليقات الزوار

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  • الصابون البلدي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 23:36

    تُعجبني جملة جاءت في آخر تصريح : “إفضّل إخرجها فلوس باش إتهنّى” !!
    هناك أهل علم بينهم خلاف في هذه المسألة، و الثابت في السّنّة أنها “طُعمَة” أي طعام وليس نقود.
    على أي هناك من يتحرّى إخراجها و هناك من يريد فقط أن “إتهنّى”
    وهناك من يخرجها طُعمة و يتصدّق بالنقود. المسألة في غاية الأهمية يا إخوان.
    والله أعلم.

    0
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  • ادريس
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 23:38

    زكاة الفطر نقدا لا تجزئ وهذا حكم جمهور العلماء كمالك واحمد والشافعي

    -2
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  • amin sidi
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 23:43

    سلام : عيد مبارك سعيد . عندي سؤال بغي انخرج الفطرة الموشكيل مكان لم نعطيها فصبح العيد اوخايف ليفوت وقتها واش نخلها عندي فالدار او نخرجها خارج الدار حتى القى لمن نعطها ويستحقها .جوبني جزاكم الله خير .وعيد مبارك لي طقام جريدتنا هيسبريس وكل عام وانتم بيخير

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