زلزال قوي بسواحل اليابان ينذر بحدوث "تسونامي"

زلزال قوي بسواحل اليابان ينذر بحدوث "تسونامي"
صورة: أرشيف
السبت 20 مارس 2021 - 10:31

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السبت تحذيرا من حدوث “تسونامي” بعدما ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع عند الساعة 18,09 (09,09 ت غ) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة مياغي على عمق 60 كيلومترا، وأصدرت تحذيرا من موجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى متر.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في مياغي. وكانت المرافق المحلية تتفقد حالة المحطات النووية في المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بسبع درجات.

الساحل الشمالي الشرقي تسونامي يابان

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