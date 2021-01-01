زهور كرام تضع عالم ما بعد "كورونا" تحت المجهر

صدر حديثا للأديبة والأكاديمية المغربية زهور كرام عن منشورات فضاءات بالأرد، كتاب بعنوان “الإنسانيات والرقميات وعصر ما بعد كورونا”.

ويحلل الإصدار الجديد علاقة الإنسانيات بالرقميات بصفتهما حقلا معرفيا جديدا، ينهض على ربط منجزات الماضي بالحاضر، في أفق تموقع آمن في عالم موسوم بالاضطراب والتقلب.

ويبدو البعد الاستشرافي للكتاب جليا منذ المقدمة التي تحمل عنوان “حتى لا يتجاوزنا المستقبل” في استدعاء لملحاحية تملك العصر الرقمي لرفع التحديات. وحيث إن الأمر يتعلق بعوالم جديدة قيد التشكل، فإن زهور كرام تمهد لتحليلاتها بمداخل مفاهيمية تضيء مفهوم “الإنسانيات والرقميات” و”الذكاء الاصطناعي والإنسان والحاسوب والعلاقة التكاملية” و “الافتراضي وأسئلة العلاقة مع الواقع”.

وتتوزع محاور الكتاب بين “الخطاب الاجتماعي عبر التكنولوجي”، و”التدبير الإداري والتكنولوجيا”، و”الأدب/القراءة والتكنولوجيا”، و”الإعلام والتنمية والتكنولوجيا”، و”التكنولوجيا بين خدمة الإنسان وضياعه” قبل أن تخلص الباحثة إلى مساءلة آفاق التموقع في دينامية التحولات التي أطلقها العصر الرقمي تحت ظلال جائحة كورونا بعنوان “حتى نكون في المستقبل”.

ويتعزز متن الكتاب بملحقين، يضم الأول “تواريخ في حياة التكنولوجيا الحديثة”، والثاني “علبة مصطلحات الاستعمال التكنولوجي الواردة في الكتاب”.

ويفكك الكتاب عموما أبعاد الثورة الرقمية التي أملت على الإنسان السباحة في المجال الرقمي، ويسرت تواصله ونمط عيشه وجعلته جزءا من هذا المد السائل واللانهائي الذي توفره الرقميات من معلومات وخدمات، بل إن الرقمية تحولت إلى بديل حقيقي للحياة في شقها المعيشي. لقد أجبرت كورونا المجتمعات على الانسحاب من العالم الخارجي، في المقابل حضرت التكنولوجيا بوصفها بديلا لهذا العالم الخارجي، وقد تولد عن هذا الانتقال سؤال عميق صاغته الباحثة على النحو الآتي: “كيف سنوجد بعد كورونا؟”.

وأسهمت جائحة كورونا في خلق بيئة افتراضية، ذلك أن الوباء أجبر الشعوب على الاستعانة بالتكنولوجيا بوصفها وسيطا دفاعيا وحمائيا سهل إدارة الأعمال والتعليم والسياسة والثقافة. ومن هذا المنطلق، ترصد زهور كرام التحديات الجوهرية التي طرحتها الجائحة في تعامل الإنسان مع التكنولوجيا وتناقش التفاعل المنشود ما بين الإنسانيات والرقميات.

وعلى مدى سنوات طويلة، اكتسى البحث المتخصص في الرقميات سواء في علاقتها بالأدب أو الإنسانيات، حيزا هاما من انشغالات زهور كرام إذ سبق أن أصدرت كتابا تأسيسيا بعنوان “الأدب الرقمي- أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية”، كما أسست سنة 2018 مجلة “روابط رقمية” المتخصصة في المعرفة الرقمية.