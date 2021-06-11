زوبعة في فنجان البرلمان الأوروبي

بكل أسف، وبغض النظر عن “تفسير” المصطلحات، انساق 397 برلمانيا أوروبيا مع موجة التحريض الإسباني على المغرب. ولأن الأصدقاء الحقيقيين يعرفون وقت الشدة، فقد كان مفاجئا أن لا يتعدى عدد أصدقائنا في هذه المرحلة 85 برلمانيا؛ علما أن إجمالي أعضاء هذه الهيئة التشريعية، التي تعد إحدى أقوى برلمانات العالم، يبلغ 705 أعضاء.
واتهم البرلمان الأوروبي، من خلال بيانه الأخير، المغرب باستخدام ملف الهجرة و”على وجه الخصوص، للقصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”. وكان واضحا أن المقتنعين بهذا الاتهام كانوا تحت تأثير الصور الدعائية التي تم ترويجها على نطاق واسع، والتي تروج لصورة كارثية، لمغاربة، اختاروا الارتماء في أحضان البحر بشكل جماعي في اتجاه سبتة المحتلة.
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، وعلى الرغم من أن بيانا من هذا النوع لا يكتسي طابعا تنفيذيا أو زجريا، فإن ذلك لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات؛ وأولاها أن البرلمان الأوروبي تعامل مع نقطتي سبتة وامليلية باعتبارهما حدودا للاتحاد الأوروبي، ما يجعل ملف المطالبة باسترجاع الثغرين المحتلين في أسوأ أيامه. كما أن الحماس الزائد، الذي انتصر لإسبانيا باعتبارها بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، من شأنه تحويل المشكل من مشكل ثنائي إلى مشكل مع الاتحاد القاري بصفة عامة، إذا لم يتم تدارك الأوضاع.. فمن غير المعقول أن يتم طمس كل التراكم في العلاقات المغربية الأوروبية بجرة قلم في وقت الأزمة…
الصورة كانت مؤسفة، والبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي كان تعليقا حرا، طالما أنه غير ملزم؛ لكن الحذر واجب في المرحلة المقبلة، ذلك أن “جهة ما” نجحت في جر البرلمانيين الأوروبيين إلى حشر كل القضايا المغربية في قالب واحد. وقد لاحظ المتتبعون كيف انتقل البيان من الحديث عن “مشكل الهجرة” ومشكل القاصرين إلى الحديث في فقرة مستقلة عن مشكل الصحراء؛ وهو الأمر الذي لا علاقة له بالحادث المعزول الذي شهدته سبتة المحتلة، حيث عبر أصحاب البيان عن احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم ومقبول لكلا الطرفين. وعلى الرغم من أن حديث الأوروبيين بهذه الطريقة عن الصحراء لا يدعو إلى الانزعاج، لأنه يتطابق مع الموقف المغربي الذي يرى أن حل القضية مرتبط بجهود مجلس الأمن؛ فإن إثارة قضية الصحراء المغربية في هذا التوقيت يعد انحرافا عن الموضوع الأصلي.
لقد كان بإمكان البرلمان الأوروبي إغلاق هذا القوس، المتمثل في حادث معزول، لو أنه أخذ بعين الاعتبار الجهود المغربية في مجال مكافحة الهجرة، خاصة مع ما يعانيه من ضغط ملف الهجرة الإفريقية، ولولا المغرب لانتقل ملايين المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا مباشرة.. كما كان بإمكان البرلمان الأوروبي رفض إدراج نقطة من هذا النوع في جدول أعماله، وبمسودة إسبانية، لو أن النواب أخذوا بعين الاعتبار صدور قرار ملكي يقضي بإعادة القاصرين المغاربة إلى بلادهم، مع ما يعنيه ذلك من تكلفة.. ولكن خصوم المغرب خلقوا ما يكفي من التشويش على رؤية البرلمان الأوروبي؛ لذلك، فالأيام المقبلة مخصصة حتما لتوضيح الرؤى..
تبارك الله على السي عماد، الكاريكاتير يعبر على كل شيء، الثور عارف انه مزبلها، غادي جي وياكل التسفريق
وما أهمية هذا كله مقابل الوحدة الوطنية، كم تكالبت هذه الدول الإستعمارية في عديد من الإتهامات في حق إمبراطور الدول الإسلامية السيد أردوغان اللذي لم يعطيها أي اهتمام حتى صار يضرب له ألف حساب من تلك الدول
الصورة جد معبرة . و خير من الف كلمة.
تحية لهاد السيد لي تيدير الكاريكاتور لهسبريس، صراحة فنان مبدع
المغرب بلد قوي يتعامل مع الاتحاد الاوربي بنية الصديق لكن الاوربيون يتحدون مع بعضهم و لو كانو يعرفون ان الخطوات اوربي
يجب على المغرب ان لا يتعاون مع الذين يضنون انفسهم اقوياء يحب عدم ابلاهمم باي تحرك ارهابي حتى يعرفو قيمة المغرب في محاربة الارهاب في بلدانهم
أظن أن الخارجية المغربية ارتكبت خطأ جسيم بإقحام ملف الهجرة والقاصرين في نزاع المجرم الإنفصالي ابراهيم غالي فبعد أن كان المغرب في موقف قوة يطالب بمحاكمة هذا المجرم استخدم وسيلة الهجرة التي لم تصب مع الأسف لصالح المغرب بل فضحت واقع جد مؤسف وهو أن المغرب ضحى بصبيانه دون حسيب أو رقيب.في نظري الخاص أن موقف أوروبا هو واضح فهم ليسوا عرب لكي لا يتضامنوا مع دولة تنتمي للإتحاد الأوروبي حتى لو كانت جارة السوء إسبانيا على خطأ فهي تنتمي إليهم وسيتحدون للدفاه عنها اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا.صحيح أن السيد بوريطة شخص يعمل بكل جدية وحزم ولكن أخيرا أصبح يرتكب أخطاء دبلوماسية نحن في غنى عنها وليس لدينا نفس موازين القوى لا مع ألمانيا ولا مع إسبانيا وسيدخلنا في متاهات جد خطيرة أهمها هو الصحراء المغربية.
اعتقد ان المغرب يجب أن بمنع المغاربة من الهجرة بطريقة غير شرعية أما الافارق الذين دخلوا المغرب بطريقة غير شرعية أي عابرين يمكن أن يخرجوا كما دخلوا …وفي البحر بتوجهوا أينما يريدون.
الذي يهمنا هي وحدتنا الترابية صحيح أن الاتحاد الاوروبي يدافع عن دوله بأية طريقة بالمقابل على المغرب أن يكون مستعدا للمعركة كما خادها لوحده لإسقاط أي اعتراف بالكيان الوهمي، علينا أن نتحمل الصعاب لأنه لا يوجد صديق مخلص إلا في المواقف .ولكي يكون المغرب أكثر قوة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقيا يجب على السياسيين أن يتواضعوا مع الشعب وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يرجعوا الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة من أجل بناء المواطن والوطن
هذه المستجدات التي احتوت في سطورها بصمة اسبانيا والنواب الاوروبيين الذين لهم نزعة صليبية اتجاه المغرب ستواجه بصرامة قانونية من لدن المسؤولين و السياسيين المغاربة – اهل السياسة أدرى بشعابها- وفق القانون الدولي ومواجهتهم بالادلة التي تورط من ساهم في هذا التجييش ويحيطون علما الاوروبيين أن قضية سبتة و مليلية والجزر المختصبة الذين هم يعتبرونها حدود اوروبية انها أراض مغربية مازالت محتلة من طرف إسبانيا وسترجع الى محيطها المغربي ولو الى حين.
Creo que Marruecos en estos momentos debería contener a sus ciudadanos, para no emigrar , sobre todo los menores
y del mismo modo no actuar ni vigilar a los africanos, por que no es un guardia ni policía de nadir, por que los europeos son muy utilitarismo y cazan las faltas de los demás simulando que están defendiendo a los menores, y la realidad es que ven en estos menores un regalo del cielo para explotarlos varias décadas, y usarlos para garantizar las pensiones de los nativos, por eso no sorprende que acepten su devolución, los van aabrasar, y escoger entre los más valiosos y el que no sirve lo dejarán hasta que abandone voluntariamente Europa o murir en condiciones antehumanitarias.¿Como lo van a hacer ? Esto es otra historia que
que todo emigrante sabe perfectamente
الاصدقاء قليل ، و رب ضارة نافعة ، المهم أن تنكشف الاوراق و تظهر النوايا الحقيقية .
و في اعتقادي أن الوقت قد حان للمطالبة بالسيادة على المدينتين المحتلتين و استغلال الزخم العربي و الافريقي ، رغم اليقين بأن المطلب سيقابل بالرفض و سيخذلنا بعض الاشقاء العرب و الاصدقاء الافارقة .
على الاقل ليعرف العالم أن المدينتين لهما انتماء افريقي ( عربي و إسلامي. و أننا لم نفرط بعد بهما .
الذئاب مكرها لا يتبدل مهما طال الزمن، والقانون في أيديهم لا لغيرهم.
بسم الله الرحمان الرحيم يجب قطع العلاقات مع الاتحاد الاوروبي والغاء اتفاقية الصيد البحري تقوية العلاقات والتعاون مع بريطانيا وتركيا ايجاد اتفاقية للصيد مع دول منفردة عدم السماح للدول التي صوتت ضد المغرب بامتيازات داخل التراب الوطني ايجاد حلول سريعة للرد على الهيمنة الاسبانية داخل البرلمان الاوروبي البحث عن مصادر جديدة للتجارة والتعاون الاقتصادي بعيدا عن التكتلات فقط مع الدول الصديقة داخل هذا الاتحاد ثم فتح ملف حرب الريف والاعتداء على المواطنيين الريفيين بالغاز السام وطلب التعويضات من اسبانيا متابعة ملف سبتة ومليلة والجزر المحتلة داخل الامم المتحدة من قبل الدول التي تساعد على تصفية الاستعمار ثم ايجاد كيان او اتحاد قوي يجمع المغرب مع دول صديقة لتبادل المصالح والدفاع المشترك ان شاء الله
في الحقيقة ،يذكرني تعامل المغرب في الأزمة مع إسبانيا بذلك البرلماني الذي فقد أعصابه في جلسة من جلسات البرلمان ، وعندما أراد أن يعبر عن احتجاجيه عرى على بطنه فكادت تظهر عورته. هكذا تعامل المغرب في أزمة سبتة ،”عرى عن عورته” بأولئك الأطفال الذين تتقادفهم الأمواج قبالة شواطىء سبتة . فالتقطت إسبانيا تلك الهدية التي لم تكن تحلم بها وقدمتها إلى أوربا التي تقبلتها بدورها قبولا حسنا. من ضرب نفسه بيده لا يجوز له أن يشتكي . أما بخصوص ما يقال إن المغرب قدمه من خدمات لأوروبا ، فهذا يبدو أن إعلامنا وحده هو من يهتم بهذه المعلومات ولا أحد يبالي بها في الضفة الأخرى. مما يعني أن لا أحد طلب من المغرب أن يقوم بكل تلك المجهودات ، بل ذلك كله نتيجة الحماس الزائد لدي المغرب ولا صدى له لدى الأوروبيين. يجب على المغرب أن يَحُدَّ من ذلك الحماس المفرط والذي هو بمتابة صيحة في واد لا تصلح لأي شيء ولا يسمعها إلا صاحبها. كفى من الجري صباح مساء في البحر الأبيض المتوسط لتفكيك خلايا أو قوارب أو زوارق متجهة إلى أوروبا، ما دامت هذه الأشياء لا تزعجنا داخليا.
لا حول ولا قوة الا بالله. اخواني أخواتي يجب قراءة القرار البرلماني بدقة وقراءته بين سطوره. البرلمانيين الاوربيين انساقوا وراء الحكاية الخبيثة لاسبانيا وكأن الامر يتمركز حول اللاجئين القاصرين الذين دخلو سبتة، وليس التغاضي عن مجرم حرب دخل ارض الاتحاد الاوربي بطريقة غير شرعية بدون مقاضاته. اين هي العدالة و الديمقراطية و الشفافية التي تطبل لها هذه الدول وتنتقد دول تقول انها لا تحترم حقوق الانسان. انا وبكل تواضع اقرأ الخبر من جانبه الاقتصادي والاستراتيجي ويحضرني موقف الإتحاد أتجاه تركيا الجديدة التي صارت تنافس الدول الاوربية اقتصاديا وعسكريا . المغرب صار ينافس اسبانيا اقتصاديا خاصة فيما يخص تحويلات مغاربة العالم وانصاع المغرب مع الاسف لذلك بدعوى محاربة تبييض الاموال. استراتيجيا لقد اازعجهم التعاون الامريكي الاسرائيلي المغربي خاصة بعد المناورات العسكرية في الصحراء المغربية. خلاصة القول تقدم المغرب في شتى الميادين (كما كان الحال في تركيا) يزعج اوربا خاصة وان البلدين مسلمين. اتمنى ان يعجبكم هذا التحليل المتواضع.
الجواب هو فدترك الأفارقة يهاجرون بكل حرية إلى الضفة الأخرى. نحن لسنا حراسات لأوروبا
كان علينا أن نسمح للأفارقة جنوب الصحراء المرور إلى سبتة أو العبور بحرا بالقوارب نحو أوروبا. وحينها ستستنجد إسبانيا بالمغرب. فهجرة الأطفال يطغى عليها الجانب الإنساني والتعاطف الأوروبي.
هذا دليل للمغرب على أنه لايصح إلا الصحيح. لن تنفعه ما يقدمه من خيرات وتنازلات لصالح أوروبا، في كسب حلفاء له وإسترجاع صحرائه، بل لن ينفعه إلا شعبه حين يلجأ المغرب إليه في الأخير لحمل السلاح للدفاع عن الوطن. لذا وجب عليه العناية به عوض العناية بالمواطن الإسباني والأوروبي الذي يأكل الغلة ويسب الملة…
ان الاتحاد الأوروبي سيدعمها دبلوماسيا وسياسا اقتصاديا وسيقفون بجانبها ضد المغرب ولكن كما قال الشاعر
جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي
يجب على البرلمان الافريقي ان يدعمنا بطلبه من البرلمان الاوروبي بالاخلاء المدينتين سبته ومليليه كونهما مدينتان افريقيتان وليس اوروبيتان
أصحاب التعليقات العاطفية رحمونا شوية
راه المغرب السياسة الخارجية منذ التطبيع المشؤوم مع قتلة الأطفال عبارة عن ارتجالية وتخبط .
لا ينتقد بوريطة بل يبجل لأنه ليس من البجد بل معين أما العثماني فبمجرد قوله أننا سنسترجع سبتة ومليلية نوضو عليه الصحافة الكيرة .
أدعو عقلاء بلادي إلى إعادة التوازن للسياسة الخارجية وكفى من التحمسات الزايدة والتنقيزات الفارغة
أول خطوة ريحو واحد شوية أو خفضو التصعيد فرمي الأطفال الصغار في البحر أو منع المواطنين الألمان من الخدمات القنصلية ليس أداة من السياسة الخارجية في شيئ .
الصحراء وسبتة ومليلية مغربية والتطبيع خيانة
عنداك شي مخربق اقترح على بوريطة مقاطعة دول الإتحاد الأروبي السبعة وعشرون