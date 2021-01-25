زوجان يقتلان بِنتيْهما معتقديْن أنهما ستعودان إلى الحياة

اعترفت بادماجا وزوجها بوروشوتام نايدو بقتلهما لبنتيهما؛ أليخيا البالغة من العمر 27 عاما، وساي ديفيا 22 عاما، بضربهما بالهراوات حتى الموت بطريقة بشعة في مدينة مادانابالي.

وحسب موقع “إنديا تايمز”، فقد سُئلا عن السبب الذي جعلهما يقتلان بنتيهما، وكان اعترافهما هو أنهما كانا يعتقدان أنهما ستعودان إلى الحياة مرة أخرى بعد شروق الشمس، حيث ستنتهي أغنية “كالي يوغا” وستبدأ “سات يوجا”، وهي مجموعة من الطقوس الروحانية القديمة في الهند.

ووفق الموقع ذاته، كان الزوجان يتصرفان بطريقة غريبة أثناء الحجر الصحي، ليتصل الجيران برجال الشرطة، ليلة الأحد، بعد سماع أصوات غريبة وصراخ من المنزل.

كما صرحت الجارة مانوهارا قائلة: “الزوجان يؤمنان بالخرافات بشدة، إذ طلبا مني الاحتفاظ بالجثتين في المنزل لمدة يوم، بدعوى أن بنتيهما ستعودان إلى الحياة”.