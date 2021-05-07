زوجة المعتقل العروسي تستنكر ادعاءات الإرهابي حاجب

وجهت زوجة المعتقل رشيد الغريبي العروسي شكرا خاصا إلى المسؤولين الذين استجابوا للنداءات والمراسلات من أجل تمكين زوجها من رؤية ابنته المريضة.

وقالت المعنية، في مقطع فيديو بثته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هذا “الحلم” تحقق فعلا، حيث تمكن المعتقل من رؤية ابنته وقضى مع الأسرة 3 أيام.

كما كشفت زوجة العروسي أنها اطلعت على منشور للإرهابي المسمى محمد حاجب المتواجد حاليا خارج أرض الوطن، موردة أن أسرة رشيد الغريبي العروسي “لم تعط التفويض لأي شخص للكلام عنه”، وطالبت الإرهابي المقيم بألمانيا بأن يترك أسرتها بعيدا عن حساباته.