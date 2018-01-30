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الرئيسية | زووم | هل يشرب ملايين المغاربة مياهاً ملوثة بجهة الرباط ونواحيها؟

هل يشرب ملايين المغاربة مياهاً ملوثة بجهة الرباط ونواحيها؟

هل يشرب ملايين المغاربة مياهاً ملوثة بجهة الرباط ونواحيها؟
هسبريس - ع.العسري | م.بلقاسم (صور: يوسف صدور)
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:00

هل يشرب ملايين المغاربة نواحي الرباط مياهاً ملوثة بسبب مشكل المياه العادمة غير المعالجة ببحيرة سيدي محمد بن عبد الله، التي تصب في نهر أبي رقراق؟.. أثار هذا الموضوع جدلا واسعاً بين جمعيات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية خلال الأيام الأخيرة؛ وهو الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع عاجل لتطويق الفضيحة التي خلقت هلعاً وسط ساكنة مدن سلا والرباط والمحمدية والدار البيضاء.

بداية المشكل

يوم 10 يناير الجاري دقت مكونات الشبكة البيئية رقراق ناقوس الخطر حول وجود حالة تلوث للمياه خطيرة ببحيرة سد سيدي محمد بنعبد الله ضواحي مدينة الرباط، بسبب صب مياه الصرف الصحي لسجني العرجات 1 و2 ومنطقة سيدي علال البحراوي (الكاموني) في هذه البحيرة التي يستهلك مياهها ملايين المواطنين المغاربة في جهة الرباط سلا القنيطرة.

كتابة الدولة المكلفة بالماء سارعت إلى إعلانها عزمها اتخاذ خطوات استعجالية لمعاجلة مشكل صرف الفائض من المياه العادمة عن سجني العرجات، ولكنها لم تتحدث عن مياه "الواد الحار" القادمة من منطقة علال البحراوي ومجزرة السوق الأسبوعي (الخميس) بجماعة السهول (22 ألف نسمة)، وانعكاساتها البيئية الخطيرة على منطقة يبدو ساكنوها مجردين من أبسط حقوقهم، رغم أنهم في قلب المغرب النافع على بعد حوالي 25 كيلومتراً من عاصمة المغرب الثقافية الرباط.

مياه شرب ملوثة

وإذا كانت المؤسسات الرسمية المعنية أقرت في بلاغ لها بوجود مشكل يلوث مياه السد، وقالت إن حجم المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات لا يتجاوز 200 ألف متر مكعب سنوياً، وهي بمثابة فائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله يتجاوز 706 ملايين متر مكعب؛ فإن الإشكال الحقيقي، كما وقفت على ذلك جريدة هسبريس، يكمن في جودة مياه الشرب والأمراض الناتجة عن الروائح الكريهة التي تزكم أنوف جماعة السهول المصنفة ضمن أفقر مناطق الجهة.

بن تونسي محمد ولد الحاج، واحد من ساكنة الجماعة ويمتلك منزلاً يمر بجانبه "الواد الحار" القادم من مدينة الكاموني، قال إن الوضع في المنطقة ينذر بوقوع كارثة إنسانية في حالة عدم تحرك المسؤولين. وزاد في حديث مع هسبريس: ""قتلتنا" الروائح الكريهة و"قتلت" أبناءنا ومواشينا.. ومنا من اضطر إلى ترك مسكنه من شدة المعاناة. تصوروا أن سكان المنطقة يتناولون طعامهم وهم يشتمون روائح مزعجة صباح مساء".

جمال المنطقة الخضراء ونقاء المكان الذي يعتمد سكانه على تربية المواشي والزراعة بات مهدداً أكثر بعد إغلاق المندوبية العامة لإدارة السجون سجن الزاكي. يشرح لنا الحاج الشرقي أنه منذ شهور لاحظ سكان الجماعة ارتفاعا في منسوب المياه غير المعالجة القادمة من سجني العرجات، بسبب توافد مئات النزلاء من مدينة سلا، وعدم قدرة محطتي المعالجة اللتين تم إنشاؤهما لهذا الغرض على معالجة الكمية الكبيرة التي ازدادت بعد تحويل نزلاء الزاكي إلى العرجات.

هسبريس وقفت على معطيات تؤكد خطورة الوضع، إذ عاينت آباراً صالحة للشرب تم إغلاقها بعدما مر بجانبها "الواد الحار"، كما تضررت أسماك في بحيرة سيدي محمد بن عبد الله بسبب مشكل المياه العادمة.

وأوضح "الحاج محمد"، الذي يتواجد منزله بين سجني العرجات، أن السمك الذي كانت تزرخ به البحيرة قل خلال الأيام الماضية، ما دفع مسؤولين قبل حوالي شهر من الآن إلى معالجة الأمر بالأدوية؛ ولكنه أكد أن مياه البحيرة التي تزود الرباط والنواحي لم تتأثر بعدُ بالفضلات البشرية القادمة من العرجات والكاموني، غير أنه دق ناقوس خطر كارثة تقترب في حالة تفاقمها.

إخفاء معالم الجريمة

إفادات الساكنة في تصريحات متطابقة كشفت أن دوريات من السلطات حلت قبل يومين بالمناطق الأكثر تضرراً، وقامت بطمس "معالم الجريمة" في عدد من قنوات ومجاري مياه الصرف الصحي، بعد توافد جمعيات مدنية إلى المكان؛ وهو الأمر الذي عاينته هسبريس من خلال جولات تفقدية إلى تلك البؤر الملوثة.

واستغربت الساكنة عدم أخذ المسؤولين للكارثة على محمل الجد، رغم أن صحة الأطفال والشيوخ والنساء باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى، لأن مياه مراحيض آلاف المنازل تصب في بحيرة السد الذي يشرب منه سكان العاصمة والنواحي.

الفاعلة الجمعوية حفيظة بنصالح، رئيسة الشبكة البيئية رقراق التي فجرت الفضيحة، نبهت الحكومة إلى خطورة الوضع، وأوردت في تصريحات لهسبريس أن الجمعيات المدنية تشيد بتفاعل المؤسسات مع بلاغاتها حول الموضوع.

ولكن الناشطة الجمعوية أكدت في المقابل أن "تقليل المسؤولين الحكوميين من أهمية التلوث المائي واقتصارهم على الحديث عن "الواد الحار" لسجني العرجات 1 و2، وتجاهل نقط التلويث الأخرى، لا يخدم المصلحة العامة، ولا يطمئن المواطنين".

وخلصت بنصالح إلى أن الحل هو مواجهة المشكل برمته، بمسؤولية وتعاون بين مختلف المسؤولين المركزيين والمحليين، تفاديا لوقوع الكوارث البيئية التي تشكل خطرا على صحة المغاربة.

أفيلال: مياه العاصمة غير ملوثة

من جهتها طمأنت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، سكان العاصمة والمدن المجاورة بخصوص سلامة المياه التي يشربونها؛ وذلك على خلفية ما أثير من تلوث مائي بسبب مشكل صرف الفائض من المياه العادمة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله.

وضمن اجتماع خاص للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، الاثنين بمجلس النواب، والذي خصص من أجل إعطاء توضيحات بناء على التصريحات التي قامت بها كاتبة الدولة المكلفة بالماء، لتوضيح ما راج عن سد سيدي محمد بن عبد الله، قالت أفيلال: "ليس هناك تلوث للمياه في العاصمة والمناطق المجاورة لها، وذلك بناء على المؤشرات الصادرة عن مختبر للتحليلات"، داعية إلى "طمأنة الساكنة والمواطنين لأن ما تم ترويجه خطير جدا، ويسيء إلى سمعة المغرب والعاصمة"، على حد قول المسؤولة الحكومة.

أفيلال، وللبرهنة على خلو مياه العاصمة من أي تلوث، أكدت لنواب الأمة أنها تشرب مياه "الروبيني" بالقول: "أنا أشرب ماء الشبكة العمومية، إلا إذا كنت مضطرة"، لكنها استدركت بأن "مصادر التلوث موجودة ليس فقط في سد سيدي مولاي عبد الله، بل في العديد من السدود، لكن هناك احترازات حمائية وزجرية لمواجهة هذه المصادر".

وفِي مقابل دعوة كاتبة الدولة المكلفة بالماء إلى إجراء تحاليل مضادة للتأكد من عدم تلوث المياه، أشارت إلى أن "جل السدود على المستوى العالمي معرضة لمصادر التلوث"، موضحة أن الأمر يتعلق بعصارة المطارح المجاورة للسدود، والنفايات الصناعية الصادرة عن معاصر الزيتون، إضافة إلى المياه العادمة.

أفيلال نبهت إلى أن ما تم الترويج له بخصوص السد الذي يزود ما بين 7و 8 ملايين من الساكنة أخذ منحى غير صحيح، وفي بعض الأحيان خطير، إذ خلق الفزع والهلع والارتباك وسط الساكنة، منتقدة ما وصفتها بسياسية "تبخيس وتدمير كل ما هو مضيء على المستوى المؤسساتي".

وفِي هذا الصدد كشفت المسؤولة الحكومية أن المياه في السدود الموجهة للشرب تراقب دوريا من طرف الجهات المسؤولة، مع جرد دوري كل خمس سنوات لمصادر التلوث، وآخرها كان السنة الماضية، مبرزة أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية جرد مصدر تلوث كل الجماعات المجاورة للسد، خاصة التطهير السائل.

وعلاقة بالسجن الذي أثير حول الإشكال، وبعدما أكدت أفيلال أنه عند بنائه أخذ بعين الاعتبار التطهير السائل، من خلال إنشاء محطتين لمعالجة المياه العادمة، أوردت أن ارتفاع أعداد السجناء بعد إغلاق سجن الزاكي في مدينة سلا ارتفعت معه نسبة المياه العادمة بالسجن، ما جعل المحطة لا تستطيع معالجة ما هو فوق طاقتها، وبقي فائض دون معالجة.

"لست هنا بصدد تبرير وضعية شاذة، لكن أثر نسبة التلوث شبه منعدم على جودة المياه"، تقول أفيلال، التي أكدت أنه في "قطاع الماء لسنا معنيين باتخاذ تدابير، لكن تحملنا المسؤولية لمعالجة المشكل بين سجني العرجات"، كاشفة أن "توسيع المحطة الحالية للسجن سينتهي بعد شهر من الآن".

وفِي هذا الإطار أعلنت المتحدثة نفسها أنه تم تخصيص ست شاحنات صهريجية على مستوى سجن العرجات 1 لتصريف الفائض من المياه العادمة غير المعالجة على مستوى قنوات التطهير السائل، مضيفة أنه على مستوى العرجات 2 فإن صفقة توسيع المحطة التي تتطلب ثلاثة أشهر سيعلن عنها، وزادت: "تطوعنا بالآلات والمهندسين لتجهيز أحواض إضافية للمعالجة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - غيلان قدور الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:11
معروف ان المدن الداخلية تصب في الأنهار والأنهار تذهب للسدود مثلا مدن خنيفرة والمدن المحادية لواد ام الربيع وبعدها سد المسيرة وفاس وتاونات والمدن المحادية لنهر سبو ورغة وبعدها سد الوحدة وتازة على نهر ايناون وسد ادريس الاول والمدن الموجودة على واد بهت يذهب لسد القنصرة ومدن مكناس سيدي قاسم تصب مياهها العادمة في نهر سبو كل مياه الحواضر تلوث الوديان منذ زمان .
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11
2 - rabacop الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:12
vous avez programmé la construction des 2 prisons sans programmé et planifié l infrastructure adéquate pour évacuer le liquide insalubre. .. mais c est quoi votre niveau d étude ????
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12
3 - Marocain الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:22
Nos ministres en besoin d'aller en prison pour non respect des marocains
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17
4 - amine الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:36
تحية الى ناس الرباط لي تايقولو مايمكن تا شي ار خطير يحدت لمدينتنا حيت حنا العاصمة او ساكنين حدا سيدنا...را القصر دايز ليه الما من عين كينا ف فرنسا الى ما فخباركومش هههه غير تنضحك را بحال والو تايقوني او نولي في موضوع شكاية لمحاولة زعزعة استقرار كتر من ماهي مزعزعة
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14
5 - فرحات الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:42
اين المسؤولين الذين يتشدقون باكلام المنوم وأين مسؤول المكتب الوطني للماء الصالح للقتل البطيء
يجب محاسبة كل مسؤول عن الأضرار الناجمة عن مياه الشرب والصرف الصحى الملوثة اللهم إن نسألك اللطف بالضعفاء
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10
6 - حقنة تنويم الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:49
الدقيق الملوث المياه الملوثة لحم الحمير والكلاب اعزكم الله والمواد الغذاءية الفاسدة الدجاج الميت مطاعم وعربات لاكل السندوتشات الفاسدة والمغشوشة الحلويات في كرجات غير مرخصة ملوثة وبدون ثلجات الخصة بالحلويات مع العلم ان الكريم المعمول به مليء بكتيريا اسماك في اسواق شعبية خليها على الله اجسامنا تطورت مع السموم فقط الاعصاب هي التي لم تتاقلم معها لهذا الكثير من المغاربة على( نقشة)
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17
7 - Said الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:52
المهم درك اللي على بالنا و بالكم لا يشربون الا المياه المعدنية ذات الجودة العالية ، اما الشعب ف اللي ما قتلت تُقوّي
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13
8 - Simmo الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:57
المغاربة يشربون المياه الملوثة لأن علاج المياه في المغرب ليس في المستوى .فهناك عدة امراض وفي بعض الأحيان الموت نتيجة شرب المياه الملوثة خاصة الاجانب والجالية المغربية وايضا السكان المحليين فنجدهم يشكون داءما من انتفاخ وآلام البطن.
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9
9 - حسن الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:59
اضن انها ليست سوى دعاية لدعوة الناس للاستغناء عن ماء الصنبور و تعويضه بقنينات سيدهم علي و ماجوره ... نحن كشعب مجرد زبناء لترويج منتوجاتهم نحن سلم الربح السريع لمن اراد الاستغناء و تجميع تروة ... كفانا ظلم و بهتانا على المسؤولين لدينا اكتر من اربعة مسؤولين على الماء كل بحاشيته ووزارته و في الاخير نرموهم بتلوت الماء
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7
10 - لطيفة الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:59
ما اثارني هو قول الوزيرة في قطاع الماء لسنل معنيين باتخاد تدابير ولكن تحملنا ....وتضيف تطوعنا بالالات والمهندسين.......اذا لم تكن وزارتك هي المسؤولة عن هذا القطاع فمن المسؤول ؟؟؟؟؟ وكيف تتطوعون ؟؟؟؟واش كنطلبو منكم الصدقة؟؟؟؟ وزيرة فاشلة لاتحسن سوى الانكار طمأنة الشعب.
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12
11 - الماء المعين الثلاثاء 30 يناير 2018 - 09:00
بالله عليكم انؤدي الفواتير لنشرب ماء غورا بالله عليكم الماء بمعادلة بسيطة هو الحياة كيف نحيى بماء ملوث كيف نامن على صحتنا ارجوكم لا مجال للكلام في أمر كهذا بل على الفور يجب ايجاد الحلول وليست الترقيعية لذر الرماد انها الصحة انها الحياة
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7
12 - مغربي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 09:10
السؤال الذي أطرحه
لماذا التسرع في تحويل السجناء
هل لذلك علاقة بمن سيفوز بالوعاء العقاري لسجن الزاكي.
اظن ان هناك عدة إدارات متورطة
اما هذه الوزيرة التي تهتم بشكلها وضحكتها فانها تثير الشفقة
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3
13 - golden alpha الثلاثاء 30 يناير 2018 - 09:14
اصبح شيء روثيني.. هاهم سكان مدينة اسفي ومند مدة يشربون الماء رائحته كريهة.. توحي بان به نسبة من الواد الحار.. حسبنا الله ونعم الوكيل
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2
14 - مواطن مغربي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 09:26
شفتو غير الرباط. سيرو شوفو قادوس الواد الحار ديال حي سيدي داود في ورزازات لي كيصب في سد المنصور الذهبي لي كيشربو منو ناس ورزازات
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0
15 - عبدالله عبراوي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 09:28
في وقت سابق قامت جماعتنا بتغير قنوات الماء الصالح لشرب في حي مولي العربي العلوي بصفة عامة مستتنية زنقة82 من تجديد القنوات ورغم الاتصالات كل باء بالفشل نعني من هشاشة قنوات الماء وكذالك الصرف الصحي وانجراف التربة بهده القنوات ولا ادن ساغية ولا من حرك ساكنا وان تكلمت فانت تبحت عن المشاكل وان ذهبت لرءيس فانه غاءب يقضي مصالحه وانتضره الى حدود الساعة الواحدة اما مستشاريه فلهم سياسة الانتقام من الساكنة رغم فوزهم في كل الانتخابات ارجو من المسؤلين التفاتة الى هده الزنقة82 بحي مولي العربي العلوي مبروكة البيضاء ولكم جزيل الشكر واتمنى ان تصل رسالتي الى من يعنيهم الامر وامرنا لله
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16 - راحه البال الثلاثاء 30 يناير 2018 - 09:35
اوا زيد هادي على غيرها ....علاه سبطارات عمرو غير هاكاك ...من كتعطي المهام لغير مستحقيها..... اااااالله يرحمنا.
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17 - مغربي مقهور الثلاثاء 30 يناير 2018 - 09:37
كنخلصو فاتورة الماء الصالح للشرب ماشي ماء بوخرارب
عارفين غير تزيدو علينا بالمصاريف بلامراقبة الجودة خاصكوم تعوضونا على الاسهال الناتج عن هذا الضرر الصحة مكتقدرش بالمال ولكن الدواء خاصو الفلوس
عام مخاصنش نخلصو مصلحة ديال الماء على حساب المسؤولين عن هذا الضرر
ربط المسؤولية بالمحاسبة هنا خاص التطبيق ديالها
جوج حوايج المغاربة ميسكتوش عليها الزيادة في المواد الغذائية اي سياسة التجويع او التلاعب بالصحة ديال الشعب
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18 - رشدون حمادي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 09:40
على بعد تﻻتون كيلو من مقر انعقاد كوب 22 مراكش تقع جماعة اوريكة باقليم الحوز دات الكتافة السكانية الكتيفة والمزار المفضل للمغاربة اثناء العطل هده المنطقة بدون صرف صحي تسبح فق حفر المياه العادمة والمياه الشرب مسيرة من طرف جمعيات المجتمع المدني وﻻن هده الجمعيات ﻻ تتوفر على الامكانيات يتم ضخ الماء مباشرة من الابار الى المنازل للشرب دون ادنى شروط السﻻمة ولقد تبين للعديد من السكان عند زيارتهم الطبيب انهم يعانون من الاحجار في الكلي زد على دلك اللشمانيا في العديد من الدواوير .والخطير في الامر انه انجز مشروع للصرف الصحي بالمﻻييير من طرف وزارة التجهيز اﻻ انه فشكل هدا المشروع وبدون محاسبة المسببين والساكنة تعبت بالشكايات دون جدوى لم يبقى لها اﻻ الخروج الى الشارع للتضاهر.
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