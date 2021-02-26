زيادات أسعار المنتجات تدفع المغاربة إلى رفع شعار "المقاطعة الاقتصادية"

تحوّلت “المقاطعة الاقتصادية” إلى سلوك احتجاجي للضغط على المسؤولين الحكوميين والفاعلين المهنيين بالمغرب، نظرا إلى تواتر الزيادات في أسعار كثير من المنتجات الأساسية بالنسبة إلى المواطن المغربي البسيط، خاصة السكر والزيت والخبز والشاي.
وصدم كثيرٌ من المواطنين بالزيادة في أسعار زيوت المائدة خلال الأيام الماضية؛ ففي الوقت الذي يُرجع فيه المنتجون المغاربة ذلك إلى الزيادة التي حصلت في أسعار المواد الأولية الزيتية بالسوق الدولية، تؤكد فعاليات وطنية أن الدولة مُطالبة بتحمّل مسؤوليتها الثابتة في الموضوع.
لذلك، يرى منظور آخر أن الدولة عليها التدخل لإيجاد مخرج تنفيذي في ما يخص تقلبات الأسعار العالمية، نظرا إلى التحرير الكامل للسوق الوطنية في كثير من المجالات، ما يجعل المغرب رهنا بتداعيات السوق الدولية في ظل الاعتماد الكامل على استيراد أغلب الحاجيات الوطنية.
وفي هذا السياق، قال عمر الكتاني، باحث اقتصادي، إن “المقاطعة الاقتصادية أصبحت الخيار الوحيد للمستهلك المغربي بسبب قلة البدائل”، مبرزا أن “البنك الدولي، بوصفه العقل المدبر لمصلحة الرأسمال العالمي، نصح المغرب بإلغاء صندوق المقاصة بسبب تكلفته المرتفعة، وهي حقيقة على أرض الواقع”.
وأضاف الكتاني، في حديث لهسبريس، أن “الشركات الأجنبية قد ترفع الأسعار بسبب تقلبات السوق العالمية، ما يجعل المواطن العادي يحسّ بالفرق الحاصل على مستوى السعر بعد حذف صندوق المقاصة، وهو ما يسائل مسألة المنافسة بين الشركات، لأن ذلك يعود بالنفع على المستهلك الوطني”.
وأورد الخبير الاقتصادي أن “أسئلة كثيرة تثار حول المنافسة الحقيقية بين المنتجين، وكذلك مدى تدخل الدولة للحفاظ على مستوى المنافسة، وموقفها أيضا من تنافس شركات بعينها”، موردا: “توجد مواد حيوية بالنسبة للمستهلك، لكن أسعارها تأثرت بسبب تداعيات الجائحة”.
وأوضح المتحدث أن “الزيادات تأتي في ظرفية صعبة يواجهها العامل المغربي البسيطـ بفعل وتيرة التسريح ببعض المقاولات، وقلة مناصب الشغل، وذلك في ظل غياب التغطية الاجتماعية، ما يتطلب التسريع بتعميمها على المواطنين لضمان العيش الكريم من حيث الاستهلاك”.
وشدد الكتاني على ضرورة “إعادة الوهج للقطاع العمومي بشتى المجالات، ما سيدفع الأسر إلى تدريس أبنائها بالمدرسة العمومية، والشأن نفسه في ما يتعلق بالمستشفيات، الأمر الذي سيُخفض كلفة المعيش اليومي؛ ومن ثم توفير وتحويل تلك الميزانية إلى الاستهلاك”.
المقاطعة هي انبل سلوك حضاري ما فيها لا صداع ولا تهراس ولا سب …..ولكن كتوصل الميساج للجيب
ملي كيتزاد سعر المحروقات كيتزاد سعر وسائل النقل وملي كينزل سعر المحروقات لمستويات قياسية كتبقى نفس الزيادة في المواصلات!!
نفس الشيء مع جميع المواد الغذائية كيديرو جس النبض ومن بعد كيقولو المواطن ولف صافي من بعد ونزيدو عليه تاني
كيديرو السبة بالإتفاق مع الحكومة لسرقة جيوب المواطن اللي مابقى فيه مايزيد يصبر وأي لحظة غادي ينفاجر
الله يحضر السلامة كلشي كيتزاد في هاد البلاد إلا الصالير
تخفيظ الاسعار لايكون ابدا بالمقاطعة لان الشركات عندما تريد توجيه منتوج معين لفائدة فئة معينة ترفع الاسعار الربح السريع لذلك الحل هو الاقبال بشكل مكثف على شراء المنتوج لخلط اوراق الشركات و دفعها للزيادة في الانتاج و بعده يهبط الثمن تلقائيا و لكم العبرة في زيت الزيتون الذي اصبح في متناول الجميع بعدما تهاوى سعره بالفضاءات التجارية الكبرى…..
اعدار موسي ل الخضر .على من تضحكون ارتفاع الاسعار فقط فى المغرب و مقارنة مع اقرب دولة اسبانيا 50 درهم لكل قنينة زيت بحجم 5 لتر و اقل مدخول شهرى فى اسبانبا هو مليون يا من تضحكون على امثالكم بهده الأعذار { تعجبونا بالهضرة الخاوية و المقارنات المضحكة ضد الجزائر }
الزيادة في زيت المائدة 20% تضرر الأسر. الطاقة الشرائية والزيادة
في ثمن الملاوي(المسمن) والحرشة والسفنج والفريت وباءع السمك المقلي وووو و وو
وخصوصا اذا كانت الزبادة في الجمارك يعني الحكومة الدولة. …….
ناس كدير مبغات،،في سنة 2000،ارتفع ثمن القهوة بعشر دراهم قالو لنا احترفت محاصيل القهوة في البرازيل ،،،،لما دهبت بأوربا وجدت ارخص قهوة أقل من عشر دراهم،،،وفي المغرب 18, درهم،،،يعني رجال الأعمال كديرو فينا مبغاو،،،،12قارورة ماء ،،،24لتر ب اورو ،،،في المغرب 7 دراهم جوج لتر
للوقوف في وجه هؤلاء المضاربين يجب القيام بمقاطعة زيت المائدة المقاطعة ثم المقاطعة فالمقاطعة.
أن تكون الزيادات نتيجة تقلب الأسعار الدولية،فهذا مفهوم،ولكن الذي ليس مفهوما هو أن الشركات عندنا في المغرب لا ترجع إلى الثمن الأول عندما بنزل سعر هذه المواد او يرجع إلى مستواه السابق على الصعيد الدولي،بل تحافظ على الزيادة التي تمت ولو لم يعد ما يبررها في السوق الدولية !!!
شيء غريب و عجيب في شركات المغربية.
معروف و ماكد عند الاقتصاديين العالميين في حالة الركود او في حالة الاوبءة العالمية او الازمات الاقتصادية تنخفظ ثمن المنتوجات خصوصا مواد التغدية.
اما عندنا في مغرب العجاءب ترتفع !!!!!!!
مقاطعتكم لمنتجاتهم ستقهر جشعهم…