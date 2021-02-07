زيادات قطاعية ترفع مؤشر بورصة الدار البيضاء

أشارت مذكرة المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بـ 0.5 في المائة، ليصل أداؤه السنوي إلى 4.1 في المائة.

وشمل هذا التطور، وفق البنك المركزي، زيادات المؤشرات القطاعية لـ”الصناعات الغذائية” بـ4 في المائة، و”البترول والغاز” بـ3.1 في المائة، و”المناجم” بـ3.9 في المائة.

وفي المقابل سجلت مؤشرات “الاتصالات” و”البناء ومواد البناء” و”العقار” انخفاضا على التوالي بـ0.7 في المائة و0.5 في المائة و6.6 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 477.9 ملايين درهم، مقابل 708.4 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 95 مليون درهم، مقابل 134.8 ملايين درهم الأسبوع الذي سبقه.