زيادة الطلب ترفع أسعار البيض في الدار البيضاء

ساهمت زيادة طلب المستهلكين على اقتناء البيض، في اليومين الأولين من شهر رمضان، في رفع أسعار هذا المنتوج بالتقسيط، بنسبة تراوحت ما بين 15 و20 في المائة.

وقال حسن أبيضار، رئيس جمعية التضامن لتجار البيض بالجملة والتقسيط، إن الأسعار بالجملة ارتفعت بشكل طفيف خلال اليومين الأولين من شهر رمضان، نتيجة إقبال الأسر المغربية على اقتناء كميات من البيض، تكفي استهلاكهم لمدة تتراوح ما بين 10 أيام و15 يوما.

وأوضح رئيس جمعية التضامن لتجار البيض بالجملة والتقسيط، في تصريح لهسبريس، أن هذه الزيادة في الطلب انعكست على أسعار التقسيط، حيث بلغ سعر البيض عند محلات البقالة ما بين درهم وعشرة سنتيمات وبين درهم وعشرين سنتيما للوحدة.

وأضاف المتحدث ذاته: “الأسعار بالجملة والتقسيط ستعود إلى مستوياتها السابقة لما قبل رمضان؛ لأن معظم الأسر المغربية قد اقتنت هذا المنتوج بكميات تكفي حاجياتها طوال الأسبوعين المقبلين، وفي ظل غياب طلب محلات صناعة الحلويات والمحلات المتخصصة في تقديم الوجبات السريعة التقليدية، إلى جانب توقف نشاط متعهدي الحفلات والمطاعم”.

وتابع حسن أبيضار: “بشكل عام، ارتفعت أسعار البيض بالجملة بنحو 20 سنتيما، مقارنة مع المستوى الذي سجل في نهاية الأسبوع، والأمر نفسه ينطبق على سعر التقسيط الذي تفاوتت مستويات الزيادة التي طبقها صغار التجار؛ لكنها لم تتجاوز 30 سنتيما على أبعد تقدير”.