زيادة ثمن "زيت المائدة" .. حق المستهلك يصطدم بحرية الأسعار والمنافسة

تفاجأ المغاربة، مع بداية الأسبوع الجاري، بارتفاع كبير في أسعار زيوت المائدة وصفه البعض بـ”الصاروخي”، حيث وصلت الزيادة في سعر قارورة من سعة خمسة لترات إلى عشرة دراهم دفعة واحدة؛ ما أجج دعوات، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة هذا المنتوج.
وتطرح الزيادة الجديدة في أسعار زيوت المائدة إشكالية كيفية التوفيق بين مبدأ حرية الأسعار والمنافسة، الذي يكفله القانون المنظم للسوق، من جهة، وبين حماية جيوب المستهلكين، من جهة ثانية، خاصة أنّ فئات عريضة من المواطنين يعانون من هشاشة القدرة الشرائية.
وإلى حد الآن، لا يجد المستهلك المغربي أمامه من وسيلة للردّ على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية غير خيار “المقاطعة”، حيث شهد المغرب سنة 2018 مقاطعة واسعة شملت منتجات ثلاث شركات، وحاليا هناك توجّه لسلك الطريق ذاته، وفق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إرغام الشركات المصنّعة لزيوت المائدة على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه.
القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يفتح المجال أمام المصنّعين لتحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة، حسب ما تنص عليه المادة الثانية من القانون نفسه؛ لكنه ترك الباب مفتوحا أمام تدخل الإدارة ضد “ارتقاع أو انخفاض فاحش في الأسعار”.
تدخُّل الإدارة لضبط الأسعار ربطه القانون المنظم لهذا القطاع بحدوث ارتفاع أو انخفاض فاحش “تُعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين”؛ غير أنّ التدابير التي يمكن أن تتخذها الإدارة في هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة تطبيقها على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
ويطرح هذا المقتضى المنصوص عليه في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة سؤال إمكانية تدخل الدولة في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير في الظروف العادية، مثل الزيادات التي عرفتها أسعار زيوت المائدة هذا الأسبوع. كما أن هذا المقتضى يسائل مفهوم ارتفاع الأسعار بشكل “فاحش”، والذي لم يتمّ تحديده.
حسن الشطيبي، رئيس جمعية حماية المستهلك بالصخيرات تمارة، قال إنّ الجهة التي يجب أن تُجيب عن السؤال المتعلق بإمكانية تدخل الدولة لضبط الأسعار هي مجلس المنافسة؛ غيرَ أنّ مصدرا مسؤولا بالمجلس قال إنّ المؤسسة “لا يمكنها أن تعلق على الموضوع الآن”.
وقال الشطيبي، في تصريح لهسبريس، إنّ الزيادات الأخيرة في أسعار زيوت المائدة “نزلت على المستهلكين كالصاعقة”، مضيفا أنّ المغاربة ليسوا على استعداد لتلقي مثل هذه الخطوات، خاصة أنّ فئات عريضة منهم يعانون من ضعف القدرة الشرائية وتفاقم المشاكل المادية جراء أزمة “كورونا”.
وأكد المتحدث ذاته أنّ “الذي كان منتظرا من المنتجين هو أن يراعوا الوضعية الحالية، التي تقتضي استمرار التضامن في المجتمع”، ذاهبا إلى القول إنّ “الزيادة في الأسعار أمر غير صحّي ولا يبشر بخير”، وفق تعبيره.
وجوابا عن سؤال بخصوص احتمال لجوء المغاربة إلى “مقاطعة جديدة”، قال الشطيبي: “المقاطعة يجب أن تكون منظمة وليست عشوائية، وينبغي أن تكون خلفها جهة معروفة، وأن يُحدَّد سقف مطالبها؛ لأنّ المقاطعة العشوائية لا تخدم الاقتصاد الوطني ولا الصناعة”.
لا حول ولا قوة الا بالله ارحمو شعبا انهكته كورنا و ما اعقبها من موعقات اقتصادية على جيوب المواطن ، لا زيادة في اسعار بدون وجه حق ، نريد عدالة إجتماعية..
مقاطعة المنتوج هو الحل#مقاطعة المنتوج هلوالحل#مقاطعة المنتوج هو الحل
المواطن هو الذي يقرر ليس الحكومة. المقاطعة يا إخواني……
ناس باغا البلاد تزيد القدام او هادو مازال باغين يلاهيونا بالمقاطعة و الزيادة في الاسعار لتمرير امور ما المهم لا حول و لا قوة إلا بالله
شعب يساق كالخراف و لا يحرك ساكنا مهما فعلو به إنه شعب الأحياء الأموات
أنا قاطعتها منذ عام تقريبا أولا لأنها مضرة بالصحة وثانيا هناك زيت الزيتون الطبيعية لتعويضيها وأيضا هناك ماركة رخيصة توجد في حاناتBIM
راه ساهلة أحسن حل هو المقاطعة و أصلا ديك الزيت و السكر هما أحد أسباب أمراض الكولسترول و القلب و الشرايين و السكري
تعلموا يا مغاربة الأكل الصحي و ابتعدوا عن الأزبال لصحتكم
صراحة شيئ صادم و سيئ لحسن الحظ نملك سلاح المقاطعة. ايها المغاربة الاحرار ما عليكم الا إخراج و استعمال سلاح الدمار الشامل في وجه الشركات الملهوطة : سلاح المقاطعة الفعال!
نعم القانون يكفل المنافسة و حرية تحديد الأسعار و لكن هل يكفل عدم اتفاق المنتجين على تحديد سعر واحد لمنتج ما؟
ما وقع هو أن منتجي زيوت المائدة اتفقوا – كما يتفق أرباب محطات توزيع الوقود – على تحديد سعر واحد اذن فالمنافسة لا توجد بل المؤامرة هي الموجودة: التآمر على المستهلك من طرف المنتجين.
ليست هناك منافسة بين شركات المغرب. هناك توافق بينهم واستعانة بعضهم ببعض لمواجهة احتجاجات المواطن المسكين. الزيادة في هذا الوقت غير معقولة وغير مقبولة بتاتا. اين البرلمان المغربي من هذا؟ اهو مشغول بالانتخابات؟ أعضاؤه في واد والمواطن المسكين في واد اخر.
اجل الحل الواحدي لافشال هذه الزيادة هو المقاطعة لكل انواع الزيوت المدرجة السامة او ما يسمى الرومية ونعود للاصل .
لاحول ولا قوة الا بالله . وين تروح يا مسكين 10 دراهم زيادة دفعة واحدة الله ياخد فيهم الحق
والبترول لي قرب 10دراهم المازوط و12درهم لي قرب ليها ليصانص هداك هو الطامة الكبري لي بسبابو كاتجي كل الزيادات .هاهما بداو حسي مسي من الزيت حتا نزلقو علي عين كفانا وتما كملو علينا.صافي كملو علينا مع هاد كورونا .
الرؤوس الكبيرة تعرف أن الشعب لا يحرك ساكنا، لو كانو يفكرون فينا لما وصل المغرب إلى ما إليه الأن، الغني يزداد غنا و الفقير يزداد فقرا، المقاطعة السابقة كانت صدمة لأناس في الخفاء، نتمنى من الله العلي العظيم أن نقاطع كل منتج يقوم بالزيادة، لكن المشكل أن هناك من يتحكمون في كل شيء و كل شيء ، لا يهمهم سوى أنفسهم ، فاللهم يا رب العالمين عليك بهم فإنهم طغو، اللهم أرنا في من ظلمنا يوما أسودا، اللهم عليك بالظالمين الذين طغو في بلادنا الحبيب ، اللهم عليك بمن كان سببا في شقاء هاذا الشعب العظيم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين فإنهم و مهما بلغت مراتبهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أمين
المشكل مشكل المستهلك
البقال يزيدون عليه درهمين وهو يزيد على المستهلك خمسة دراهم
المستهلك هو الحلقة الاضعف
مزال إبيعو لينا الغاز ….غير الصبر..
أين هي المنافسة وهناك اتفاق بين الشركات على الزيادة!!!!!