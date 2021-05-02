"زيادة فاضحة" في ثمن المنتجات تسيء للسياحة المغربية على الأنترنيت

يعمد عدد من تجار المنتجات التقليدية والعصرية الموجهة إلى السياح الأجانب، بالمدن السياحية المغربية، إلى الزيادة في أسعار هذه البضائع بنسب كبيرة تتجاوز أحيانا 500 في المائة.
وقال زوبير بوحوت، خبير في القطاع السياحي، إن هذه الممارسات تشمل معظم “البزارات” ومحلات بيع الملابس والأحذية المتمركزة في المناطق التجارية التي تستقطب السياح الأجانب.
وأضاف الخبير في القطاع السياحي، في تصريح لهسبريس، أن “الزيادات المبالغ فيها على مستوى الأسعار، أصبحت إشكالا حقيقيا يهدد صورة السياحة بالمغرب على مستوى الخارج، خاصة في ظل احتدام المنافسة على توفير منتوج سياحي جذاب مع اقتراب موعد فتح الحدود الجوية العالمية، وهو الأمر الذي سيسمح بفسح المجال أمام حركة الأشخاص على الصعيد العالمي”.
وأوضح زوبير بوحوت أن “هذه الزيادات الفاضحة في أسعار المنتجات التقليدية بالمحلات التجارية التي تسجل في مدن مثل مراكش وأكادير وغيرها من المدن السياحية الأخرى، تستهدف حتى السياح الذين يزورون المغرب في فترة كورونا”.
وأشار الخبير في القطاع السياحي إلى أن “مثل هذه الممارسات تسيء لصورة القطاع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يستدعي من السلطات الوصية العمل على تشديد المراقبة على هذه المحلات وفرض تطبيق قانون إشهار الأسعار، لقطع الطريق أمام تجاوزات المخالفين من التجار، وتقليص الخسارة التي قد يتكبدها القطاع السياحي المغربي جراء نشر أشرطة فيديو توثق لهذه الممارسات على منصات التواصل الاجتماعي تكون انعكاساتها السلبية غير محسوبة”.
الطمع جشع و للأسف المغاربة كما في معظم الدول الفقيرة ماديين أكثر من اللازم
صراحة هذا الفعل المشين يعكس الجشع الذي أصاب عدد كبير من الباعة ليس فقط في هذه المنتجات وإنما في كل الميادين يجب على الدولة تقنين الاثمتة أو ما يسمى الثمن المحدد للحد من هذه الظاهرة المخلة بحرية الاقتصاد الكل يريد ربح فوق الطاقة فهو أصلا حرام.
أشعر باحتقار و الذل عندما أرى تاجرا او خصارا…. يبيع للسائح بثمن أضعافا مضاعفة ويظن أن هذا السائح غبي لا يعرف الثمن. و لكن يعرف و يكن ذلك في نفسه. و كن على يقين بأنه سيبلغ السائحين الآخرين هذا العمل الخبيث و بالتالي فلن يرجع مرة أخرى إلى هنا. تبا لبعض المغاربة الجشعين.
هاد الخبير كايبنو ليه غير الخزعبلا ت السائح إلا بان ليه المنتوج غالي مغاديش اشيريه بالنسبة ل ملابس و الاحدية فهيا تتكون ماركات عالمية مزيفة أو السائح هو عرف الثمن إلاصلي د المنتوج هو فبلادو ممنوع السياحة عندنا خاصها الجودة ف الفنادق المطاعم الخدمات الطيران
ليس فقط البازارات كذلك الفنادق والمطاعم والطاكسي والله العظيم زرت اكتر من 30 بلدا اوروبا اسيا امريكا الجنوبية هناك بعض البلدان تعيش نفس المشكل ولكن المغرب محطم الرقم القياسي في سرقة السياح الجانب وكذلك السياح المغاربة
ليست زيادة فاضحة بل سرقة موصوفة مع سبق الإصرار و الترصد إلا من رحم ربي.
إذا كانت بعض الفنادق تبيع قرعة ديال الماءب20 و 30 درهم والمقاهي يأخذون البقشيش لي بغاو، تعطيه 50 درهم باش تشرب قهوة يرد ليك 10 دراهم ويلا حشم٠أما البزارات والأسواق ناري بابا، يدربوك لجدارة الودن، السياحة راها صناعة وخاصها تكوين ومعاملة جيدة لزوارنا باش يرجعوا لأن السائح إنسان عادي ماشي بوكو كرمومة، وا عقيوا آولاد بوكرن٠٠
أصحاب البيع والشراء والتجارة عامة في مغربنا الحبيب شفارة وغشاشة وكذابين والله ثم والله إلى السياح عارفنهم على حقيقتهم الشوهة الكبيرة ليكن في علمكم راه السياح قبل ما يدخل المغرب راه تيقروهم كلشي االاثمنة ديال كلشي حتى الطاكسي بلاما تشوهوا راسكم، أما في المطارات حدث ولا حرج االاثمنة زايدة بثلات مرات بدون مبالغة حقيقة مرة، حسبنا الله ونعم الوكيل في أصحاب عدم الضمير ولي ما يخافوش الله
كيف لفندق اثنان او ثلاث نجوم يصل ثمنه ل 1,500 درهم وثمنه في بضعة عواصم اوروبية لا يتعدى 90 اورو مع جودة وخدمة احسن بكثير
يحفرون قبورهم بأيديهم و لا يعلمون. أثمنة المنتوجات المغربية تباع أحيانا بأقل من أثمنتها بالمغرب.
ويجي غدا اݣوليك اللهم هذا منكر،داكشي لي كيديرو هما والزيادة هي اكبر منكر،ولكن هاهو الله عاطيهوم على قد فعايلهوم ونيتهوم،دبا تقلبو على الدبان تنشو عليه متلقاوهش،حيت نتوما متتحمدوش الله
بعض المغاربة التجار تيزيد في الثمن على السياح بحجة انهم عندهم العملة الصعبة وانهم كفار مشي مشكل ومنين تتسافر إلى أوروبا وأميركا، الاثمنة في السوق متساوية على كل الناس لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
المغرب بامكانه ان يكون بلدا سياحيا ينافس دول جنوب اوروبا ، لمن طمع و قصر نظر بعض المغاربة جعلهم يستغلون السياح وينصبون عليهم ،
بالنسبة لاصخاب البازارات وغيرهم الحل هي الفوترة ، اشترى عندك السائح زربية مثلا ، اعطه فاتورة ، ان نصب عليه سيتجه للجهات المختصة ، التتي تتخذ الإجراءات اللازمة في حق المحل المخالف بما فيها الاغلاق وسحب الرخص
هادشيء سنينوونحن ننادي بمراقبة الاتمنة لانه ما كايبقاش بيع وشراء ،يصبح سرقة،وبالتالي الاساءة للمنتوج السياحيی،حتی ان السياح ياتون للمغرب وكما نقول بالعامية مقريينهم انهم ربما يتعرضون للنصب ۔كفی اساءة الی المغرب ،رزق مداوم احسن من كتثير ومقطوع۔
الغريب وعجيب امرنا في ظل الازمة الخانقة عند التجار بصفة عامة ماعدا المواد الغذاءية وتوابعها فان تجار وحرفيين تضرروا كثيرا .واحيانا يتم بيع السلع بثمن الشراء وشوف تشوف .لكن بعض تجار الضناعة التقليدية لايحسنون التسوق عبر الانترنيت او ديجتال ويقومون برفع الاثمنة بطريقة مقرفة .ومسيءة للسياحة المغربية .والسؤال ما هو دور وزارة السياحة والصناعة التقليدية التي اصبحت عاجزة عن مواكبة سياسية قطاعية خاصة بالازمة نظرا لانشغال بعض المديريات داخل وزارة السياحة والصناعة التقليدية في هدر المال العام في دراسات فارغة غير منتجة .اين دار الصانع .اين دور مندوبيات السياحة .هل بالفعل تتوفر وزارة السياحة على سياسة قطاعية .كما يطرح سؤال عن تجميد عمل المفتشية العامة لوزارة السياحة .وهيمنة مديرية الجودة بدون جودة ولاتقنين .اين وزيرة السياحة .
تفكرت سنين كنت تفرجت فوثائقي تاع ناسيونال شي مراكنا جاو تال مراكش وثقو هاد المسائل كاملا لكتظمن النصب على السياح، على سبيل المثال كيشدو زربية عادية ويبقاو يحكو فيها تتبان قديمة وبيعوها بأثمنة خيالية على انها زربية من عهد الموحدين هههه
لما يأتي السائح ويأخد عشرة دراهم في الاورو حلال عليه ولما ينزل في الفنادق و دور الضيافة باتمان خيالية حلال على اصحابها وعند المنتوج المحلي وصناعة والترات المغربي وحرفة المسكين يصبح غلاء وتعسف وجريمة
داك المنتوج الدي يجسد تاريخ واصالة المغربي البسيط يجب ان ترتفع اتمنته اكتر للحفاض عليه
زيادة على دالك فهو ليس للاكل او الشرب شئ فوق الشبعة ليس ملزم على احد بأخده اتقوا الله في المساكين
غياب وضع الاثمان على البضائع اصبح شيئا مالوفا في المغرب باستثناء المراكز الكبرى للتسوق.
وهذا ينطبق على جل المنتجات المعروضة للبيع بحيث قبل الشراء يجب طرح سؤال كم الثمن تم الدخول غي مفاوضات الى حين الاتفاق على الثمن النهائي.
هل من م اقبة و اصلاح قطاع التجارة عن طريب ارغام التجار وضع اثمان البضائع.
تجار المغاربة ما بقاو يعرفو لا إنسانية ولا الله ، ولاو بمعنى الكلمة اغلبيتهن شفارة بالنهار القهار لا رحمة ولا شفقة ولاحظتها في هاذا الشهر العظيم ما كاين غير لي يذبحك من الوريد او يزيدها يحلف بالله او يقولك راه ماشي انا راه من سوق الجملة.
التمر اشتريته من عند تاجر بثلاثين درهم ومن عند نفس التاجر يومين من بعد زاد فيه خمسة دراهم ، هادي ماشي الشفرة بنهار.
كرهت البلاد بقوة الشماكرية والسعاية في كل مكان وفقدت تقتي في كولشي الله يستر وانتظر الا فتح الحدود باش نقود فحالي لانني كرهت نفسي واخمم ماءة مرة قبل خروجي الى الشارع خوفا من السعاية لي ولاو يوقفو ليك في وسط الطريق مخرجين عنيهوم فيك بحال الى خصك تصدق بالقوة.
اييييخ المغرب هزو الماء والسلطات ساكتة ، ولينا شوهة في وسط الوسخ ديال البادية.
الزيادة في الاسعار زائد النصب اصبحنا محاطين بهما من كل الجوانب للاسف.