زيارة أخنوش لإقليم شفشاون

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‫تعليقات الزوار

107
  • كوثر
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:08

    شفشاون سرح سياحي بإمتياز لو يرى قليل من الإهتمام…بشهادة سياح أجانب خاصة من دول الخليج

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:14

    الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو هذا الرجل

    -28
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نجوى
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:14

    مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته

    -26
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حمزة الروداني
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:15

    لا أحد يمكنه أن ينكر بأن السيد الوزير عزيز أخنوش قد أعطى الكثير للقطاع الفلاحي و خير دليل على ذلك استطاع بلادنا تحقيق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية رغم الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا و توالي سنوات الجفاف خاصة في ثلاث سنوات الاخيرة

    -25
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • انس
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:15

    السيد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش يعمل جاهدا على تطوير القطاع الذي يسهر على تسييره.

    -23
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  • Lamia
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:15

    Le ministère de l’agriculture est très proche des citoyens marocains dans les circonstances actuelles, grâce à une politique de communication réussie et aux efforts déployés pour fournir des fournitures adéquates.

    -19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Medo
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:15

    قطاع الصيد البحري بالمغرب تجربة رائدة بشمال افريقيا من حقنا ان نفتخر بها بين التجارب الدولية

    -17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هشام
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:15

    السيد الوزير عزيز أخنوش أبان عن قدراته و كفاءته من خلال المستوى الذي وصلت اليه الفلاحة المغربية منذ أن تولى زمام هذا القطاع الذي أصبح نموذج ايجابي يضرب به المثل على الصعيد الدولي

    -18
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  • مريم
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:15

    بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية

    -17
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  • احمد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:15

    الفلاحة المغربية تواصل تألقها بكفاءة السيد عزيز اخنوش الذي لا يكل و لا يمل.

    -17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد العالي
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:16

    السيد وزير الفلاحة يبذل مجهودات جبارة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي و موازة الطلب مع العرض فيما يخص المواد الغذائية الفلاحية من خضر و فواكه

    -14
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  • Khalid
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:16

    قطاع الصيد البحري يعرف تطورا يوم بعد يوم و ذلم بفضل مجهودات وزير الفلاحة المتواصلة ليلا و نهارا و حتى ايام العطل نفتخر برجالاتنا هؤلاء من يستحق تحمل المسؤولية

    -12
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  • حسن
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:16

    مساهمة اخنوش في الفلاحة المغربية لا ينكرها الا جاحد.

    -14
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  • حجباوي
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:16

    سي أخنوش كنتمنى تدعم شوية الفلاحة بمدينة الحاجب و راحنا معاك

    -12
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  • الصحراوي
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:16

    وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه و هذا بشهادة جميع مهني القطاع و الفلاحين

    -12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:16

    السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب

    -14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Walud
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:16

    ما حققه الصيد والفلاحة المغربية في العشرية الاخيرة لم يتحقق لها من قبل وذلك بفضل حنكة وزير الفلاحة وطريقة تدبيره للقطاع

    -15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سهيل
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:17

    الكل يشيد بالمجهودات الجبارة لوزارة الفلاحة في مراقبة الاسواق المحلية للخضر و الفواكه و الحبوب و امدادها بالمنتوجات الفلاحية الكافية للسد حاجياتنا من هذه المنتوجات

    -13
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  • سميرة
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:17

    تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي

    -12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hind
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:17

    ما حققه الصيد والفلاحة المغربية في العشرية الاخيرة لم يتحقق لها من قبل وذلك بفضل حنكة وزير الفلاحة وطريقة تدبيره للقطاع

    -12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الياس
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:17

    اتمنى ان يقتاد كل الوزراء باخنوش.. ولد الشعب. العمل و المعقول.

    -12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:17

    وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب

    -10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • منال
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:17

    الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي

    -11
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  • Fatiha
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:18

    n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs

    -11
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  • أيوب
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:18

    اغراس اغراس هو فلسفة اخنوش في تدبيره لقطاع حيوي…..

    -9
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  • كمال
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:18

    وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد

    -9
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  • Fati
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:18

    العمل البناء و النهج المتواصل للنهوض بقطاع الصيد البحري والاقتصادي عموما من ابرز اهتمامات الوزارة الوصية

    -8
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  • ابراهيم
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:18

    الفلاح المغربي اكبر مستفيد من المشاريع الفلاحية التي يتم انجازها.

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سمير
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:18

    استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mouna
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:19

    مجال الصيد البحري حقق نتائج مرضية بفضل إستراتيجية محكمة من الوزير الوصي

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:19

    الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري بالمغرب من بين الوزارات التي تعمل ليلا و نهارا من أجل الرفع من مستوى هذا القطاع و تطويره

    -4
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  • خالد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:19

    المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الفلاحة التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.

    -2
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  • Mina
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:19

    De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert

    1
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  • غزل
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:19

    تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام

    -4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد الحميد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:19

    الصيد البحري بالمغرب تجربة رائدة بشمال افريقيا ونفتخر بها بين كتجربة وما حققه السيد الوزير من نجاح يجعلنا جد متفائلين بمغرب الغد

    -4
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  • مجهول
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:19

    القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل

    -6
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  • Zayna
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:19

    وزارة الفلاحة ستساهم و لا شك في تطوير القطاع الصيد من خلال هذه الاتفاقية المهمة

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:20

    الصيد البحري قطاه حسوي بالمغرب و الوزارة تبلي البلاء الحسن

    -8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أحمد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:20

    الاستراتيجية التي يشتغل بها وزير الفلاحة و الصيد البحري من اجل تنمية الصيد البحري بالمغرب تسير في الطريق و نحن كبحرات لنا كل الثقة في هذا الوزير الكفء و نتمنى له كل التوفيق

    -5
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  • Imad
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:20

    السيد وزير الصيد البحري من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للصيد البحري وطوره محليا ودوليا ، بالتوفيق

    -6
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  • juste pour C. I. A
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:21

    نعم يا قاتل يا فؤاد عالي الهمة

    هذه نتيجة مخابراتك القتلة بعد تهريب حاجيب ليهددني من المانيا

    و هذه نتائج ارهابك بالدولة للدولة

    و انت قاتل يا فؤاد عالي الهمة

    و هذه عملية استباقية قبل ان تقتل المعاهدين اليهود و النصارى ببلدنا المملكة المغربية الشريفة

    و كوشنير بريء منك

    -7
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  • ميلود
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:21

    لقد حققت الاستراتيجيات التي تنهجها الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري في العشر سنوات الاخيرة نتائج ايجابية في الحفاظ على الثروات السمكية و كذا تحسين مردودية الانتاج

    -2
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  • Halima
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:21

    لا خوف على قطاع الصيد البحري الذي تسيره الكفاءة ونحن على يقين بأن المفاوضات ستكون في صالح المغرب كما جرت العادة ولا عزاء للحاقدين

    -5
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  • Karima
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:21

    قطاع الصيد البحري بين أياد أمينة ولن يفلح مرتزقة البوليساريو في اضعاف المغرب لا اقتصاديا ولا سياسيا

    -5
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  • Saad
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:21

    قطاع الصيد البحري عرف طفرة نوعية في عهد هذا الوزير الكفء

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سومية
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:21

    نشكر الوزارة المعنية على مجهوداتها الجبارة لسير بهدا القطاع نحو الافضل

    -1
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  • Haima
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:22

    قطاع الصيد البحري عرف طفرة نوعية في عهد هذا الوزير الكفء

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Yasmine
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:22

    السيد وزير الصيد البحري من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للصيد البحري وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق

    -2
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  • Laila
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:22

    مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة و الصيد البحري فعلا قطاع الصيد البحري تطور 180 درجة محلياا و دولياا

    -1
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  • احلام
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:22

    وزارة الصيد البحري وصلات هدا القطاع لمراحل مزدهرة نفتخر بها

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Bouba
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:22

    هذه نتائج المجهودات الجبارة للسيد الوزير على رأس وزارة الصيد البحري من أجل الحفاظ على الثروات السمكية و كذا تحسين مردودية الانتاج في قطاع الصيد البحري.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نجوى
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:23

    الصيد البحري من القطاعات الحساسة في البلاد وذلك كله بفضل رجل يسير هذا القطاع تسيير مزدهر الا وهو السيد عزيز أخنوش

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رحموني
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:23

    مجهودات السيد وزير الصيد البحري تبقى واضحة و معروفة لدى أهل الاختصاص،

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mariam
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:23

    عرف قطاع الصيد البحري تطورا ملحوظا لكون الوزارة الوصية على هذا القطاع تعمل باستراتيجية محكمة و متقنة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مريم
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:23

    قطاع الصيد البحري لا يمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الاشكال لانه يمثل جزء ضروري من اقتصاد المغرب

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مراد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:23

    قطاع الصيد البحري بالمغرب تجربة رائدة بشمال افريقيا من حقنا ان نفتخر بها بين التجارب الدولية

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:24

    تحية خالصة لوزارة الصيد البحري لكونها تتصدى لأي اكراهات خارجية لهذا القطاع

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Halima
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:24

    لطالما كان قطاع الصيد البحري في تطور مستمر و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على كفاءة الناس المشتغلة ضمن هذا القطاع.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • jalila
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:24

    قطاع الصيد البحري يعرف تطورا يوم بعد يوم و ذلم بفضل مجهودات وزير الفلاحة المتواصلة ليلا و نهارا و حتى ايام العطل نفتخر برجالاتنا هؤلاء من يستحق تحمل المسؤولية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مليكة
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:24

    السيد الوزير عرف كيف يحول قطاع الصيد البحري من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • اسماء
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:24

    قطاع الصيد البحري قطاع مهم في بلادنا لدى يعول عليه في رفع وتحسين الاقتصاد نشكر وزارة الصيد البحري على العمل ديالها الدؤوب من اجل الوصول للمبتغى

    1
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  • Salma
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:24

    هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ربيب
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:24

    ما حققه الصيد والفلاحة المغربية في العشرية الاخيرة لم يتحقق لها من قبل وذلك بفضل حنكة وزير الفلاحة وطريقة تدبيره للقطاع

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سميرة
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:25

    وزير الصحة يعمل في صمت للنهوض بقطاع الصيد البحري وتحية خالصة للسيد عزيز اخنوش

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Najla
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:25

    تبارك عليكم سيدي الوزير راك دائما فالمستوى المطلوب نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حميد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:25

    قطاع الصيد البحري قطاع حيوي وصل الى ماوصل اليه اليوم من تطورات وازدهار بفضل وزارة الصيد البحري لكنشكرها عل هاد المجهودات

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:26

    وزير الصحة يعمل في صمت للنهوض بقطاع الصيد البحري وتحية خالصة للسيد عزيز اخنوش

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • منال
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:26

    قطاع الصيد البحري في المغرب هو قطاع يساهم بشكل مهم في الاتصاد الوطني

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Laila
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:26

    كلكم طاقة و كفاءة يا سيدي الوزير واصل راك فالمستوى المطلوب بالإنجازات ديالكم الجبارة

    -2
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  • احمد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:27

    موفقين انشاء الله الحمد لله الاوضاع غادية في تحسن شكرا لوزارة الصيد البحري

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علي
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:27

    كل التوفيق و النجاح لسيد الوزير عزيز أخنوش اللدي أعطى الكثير لهدا القطاع

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الهام
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:27

    الدليل على ان قطاع الصيد البحري قطاع مهم انه يشرف على تنظيمه العديد من المؤسسات العمومية

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Amine
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:27

    Nous sommes très fiers de votre niveau, et nous vous souhaitons un bon courage pour la suite.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبب الله
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:27

    اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا منا القانطين حال الجهة الشرقية يدمي القلب البطالة والجفاف وغلاء الاعلاف الله فى عون فقراء الجهة الشرقية

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حميد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:28

    أقل ما يمكن قوله عن السيد عزيز اخنوش انه رجل قطاع الصيد البحري لانه يسهر على تطوره

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Nassim
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:28

    Nous vous sommes reconnaissants pour vos merveilleux effort et soutiens Mr Aziz Akhenouch vous êtes le meilleur

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خالد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:28

    الاتفاقية المتوقعة بين المغرب و روسيا بخصوص الصيد البحري ستؤول إلى ارتفاع مؤشر هذا القطاع وهذا بفضل السيد عزيز أخنوش

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Samira
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:29

    بلادنا ولله الحمد متطورة في هدا المجال لهو الصيد البحري ومتقدم كتيرا وكل الفضل راجع لوزارة لعارفة كيفاش تخدم هاد القطاع على احسن وجه

    -1
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  • أحمد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:29

    لا خوف على قطاع قائده السيد الوزير عزيز أخنوش كل التوفيق و التشجيع إن شاء الله

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hamza
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:29

    نحن جد فخورين بالمستوى الذي وصلت له وزارة الفلاحة و الصيد البحري ،فعلا و لينا كنلعبو كبير.

    2
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  • اشرف
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:30

    بالعمل الجاد لكتقوم به وزارة الصيد البحري اصبح هدا القطاع في المراتب الاولى عالميا ومنافسا قويا

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Youssef
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:30

    وزارة الفلاحة و الصيد البحري مشكورة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين.

    -1
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  • ابراهيم
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:31

    الدور الدي تلعبه وزارة الصيد البحري دور مهم في تنمية هاد القطاع والسير به نحو الافضل نشكرها على المجهودات المبدولة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احمد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:32

    جودة الاسماك في المغرب تبرهن عن العمل النزيه في هذا القطاع

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Chouaib
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:32

    برافو عليكم سيدي الوزير راك دائما منور هذا القطاع بالإنجازات الرائعة التي أعطت ثمارها للوجود.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كمال
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:33

    المغرب والإتحاد الأروبي تجمعهم علاقة وطيدة في كل المجالات ولا سيما مجال الصيد البحري والفلاحة

    2
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  • فتيحة
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:33

    Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole et de la pêche pour le mieux

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فاطمة
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:35

    وزارة الفلاحة و الصيد البحري أصبحت رقما صعبا وخاصة فهاد الظروف الصعبة تطوراات كتر و كتر و دالك بفضل مخطط المغرب الأخضر

    3
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  • Saloua
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:36

    كل التألق و النجاح و الشكر لسيد الوزير عزيز أخنوش على حسن تدبيره لهدا القطاع

    1
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  • radia
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:38

    عرف قطاع الصيد البحري تطورا و ازدهارا ملحوظين. حيث حقق مجموعة من المشاريع وطنيا و التي بدأت تدر بالربح على المدن المحتضنة لها. وهذا يدل على حسن التسيير و التدبير المقننين من طرف السيد الوزير عزيز أخنوش

    2
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  • safa
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:39

    قطاع الصيد يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على دلك في الكثير من المحافل

    0
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  • rayan
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:39

    الصيد البحري اصبح نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير.

    1
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  • radita
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:40

    لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن

    1
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  • amal
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:40

    المغرب دئما متفوق بمتياز نحن فاخورون بي وزير الصيد البحري دئما يقوم بالواجب

    1
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  • smail
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:41

    تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام

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  • jamal
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:43

    لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .

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  • ayoub
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:45

    المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الصيد البحري .. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.

    0
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  • Laila
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:58

    القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل

    1
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  • Safa
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:00

    قطاع الفلاحة بالمغرب حقق نتائج جد مهمة و مرضية بفضل إستراتيجية محكمة من السيد الوزير الوصي على هذا القطاع

    1
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  • Simane
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:00

    مخطط المغرب الاخضر هو أكثر الاستراتيجيات القطاعية نجاعةً حيث أعطى نتائج ملموسة على أرض الواقع مكنت من تثمين المنتوج الفلاحي والرفع من مردوديتيه

    1
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  • Yassline
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:01

    الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي

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  • Yaniss
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:01

    التنمية الفلاحية في أوج تجلياتها في عهد الوزير أخنوش

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  • Hiba
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:02

    مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة

    -1
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  • Aymane
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:03

    الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد مند إحداث المغرب الأخضر.

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  • Anas
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:03

    كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية

    -1
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  • Hamid
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:04

    الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع

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  • Aicha
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:05

    الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش، رجل عملي بامتياز

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