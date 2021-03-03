زيارة أخنوش لإقليم شفشاون

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تعليقات الزوار107
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الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو هذا الرجل
مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن السيد الوزير عزيز أخنوش قد أعطى الكثير للقطاع الفلاحي و خير دليل على ذلك استطاع بلادنا تحقيق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية رغم الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا و توالي سنوات الجفاف خاصة في ثلاث سنوات الاخيرة
السيد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش يعمل جاهدا على تطوير القطاع الذي يسهر على تسييره.
Le ministère de l’agriculture est très proche des citoyens marocains dans les circonstances actuelles, grâce à une politique de communication réussie et aux efforts déployés pour fournir des fournitures adéquates.
قطاع الصيد البحري بالمغرب تجربة رائدة بشمال افريقيا من حقنا ان نفتخر بها بين التجارب الدولية
السيد الوزير عزيز أخنوش أبان عن قدراته و كفاءته من خلال المستوى الذي وصلت اليه الفلاحة المغربية منذ أن تولى زمام هذا القطاع الذي أصبح نموذج ايجابي يضرب به المثل على الصعيد الدولي
بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية
الفلاحة المغربية تواصل تألقها بكفاءة السيد عزيز اخنوش الذي لا يكل و لا يمل.
السيد وزير الفلاحة يبذل مجهودات جبارة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي و موازة الطلب مع العرض فيما يخص المواد الغذائية الفلاحية من خضر و فواكه
قطاع الصيد البحري يعرف تطورا يوم بعد يوم و ذلم بفضل مجهودات وزير الفلاحة المتواصلة ليلا و نهارا و حتى ايام العطل نفتخر برجالاتنا هؤلاء من يستحق تحمل المسؤولية
مساهمة اخنوش في الفلاحة المغربية لا ينكرها الا جاحد.
سي أخنوش كنتمنى تدعم شوية الفلاحة بمدينة الحاجب و راحنا معاك
وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه و هذا بشهادة جميع مهني القطاع و الفلاحين
السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب
ما حققه الصيد والفلاحة المغربية في العشرية الاخيرة لم يتحقق لها من قبل وذلك بفضل حنكة وزير الفلاحة وطريقة تدبيره للقطاع
الكل يشيد بالمجهودات الجبارة لوزارة الفلاحة في مراقبة الاسواق المحلية للخضر و الفواكه و الحبوب و امدادها بالمنتوجات الفلاحية الكافية للسد حاجياتنا من هذه المنتوجات
تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي
ما حققه الصيد والفلاحة المغربية في العشرية الاخيرة لم يتحقق لها من قبل وذلك بفضل حنكة وزير الفلاحة وطريقة تدبيره للقطاع
اتمنى ان يقتاد كل الوزراء باخنوش.. ولد الشعب. العمل و المعقول.
وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب
الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي
n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs
اغراس اغراس هو فلسفة اخنوش في تدبيره لقطاع حيوي…..
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
العمل البناء و النهج المتواصل للنهوض بقطاع الصيد البحري والاقتصادي عموما من ابرز اهتمامات الوزارة الوصية
الفلاح المغربي اكبر مستفيد من المشاريع الفلاحية التي يتم انجازها.
استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها
مجال الصيد البحري حقق نتائج مرضية بفضل إستراتيجية محكمة من الوزير الوصي
الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري بالمغرب من بين الوزارات التي تعمل ليلا و نهارا من أجل الرفع من مستوى هذا القطاع و تطويره
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الفلاحة التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.
De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert
تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام
الصيد البحري بالمغرب تجربة رائدة بشمال افريقيا ونفتخر بها بين كتجربة وما حققه السيد الوزير من نجاح يجعلنا جد متفائلين بمغرب الغد
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
وزارة الفلاحة ستساهم و لا شك في تطوير القطاع الصيد من خلال هذه الاتفاقية المهمة
الصيد البحري قطاه حسوي بالمغرب و الوزارة تبلي البلاء الحسن
الاستراتيجية التي يشتغل بها وزير الفلاحة و الصيد البحري من اجل تنمية الصيد البحري بالمغرب تسير في الطريق و نحن كبحرات لنا كل الثقة في هذا الوزير الكفء و نتمنى له كل التوفيق
السيد وزير الصيد البحري من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للصيد البحري وطوره محليا ودوليا ، بالتوفيق
نعم يا قاتل يا فؤاد عالي الهمة
هذه نتيجة مخابراتك القتلة بعد تهريب حاجيب ليهددني من المانيا
و هذه نتائج ارهابك بالدولة للدولة
و انت قاتل يا فؤاد عالي الهمة
و هذه عملية استباقية قبل ان تقتل المعاهدين اليهود و النصارى ببلدنا المملكة المغربية الشريفة
و كوشنير بريء منك
لقد حققت الاستراتيجيات التي تنهجها الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري في العشر سنوات الاخيرة نتائج ايجابية في الحفاظ على الثروات السمكية و كذا تحسين مردودية الانتاج
لا خوف على قطاع الصيد البحري الذي تسيره الكفاءة ونحن على يقين بأن المفاوضات ستكون في صالح المغرب كما جرت العادة ولا عزاء للحاقدين
قطاع الصيد البحري بين أياد أمينة ولن يفلح مرتزقة البوليساريو في اضعاف المغرب لا اقتصاديا ولا سياسيا
قطاع الصيد البحري عرف طفرة نوعية في عهد هذا الوزير الكفء
نشكر الوزارة المعنية على مجهوداتها الجبارة لسير بهدا القطاع نحو الافضل
قطاع الصيد البحري عرف طفرة نوعية في عهد هذا الوزير الكفء
السيد وزير الصيد البحري من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للصيد البحري وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق
مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة و الصيد البحري فعلا قطاع الصيد البحري تطور 180 درجة محلياا و دولياا
وزارة الصيد البحري وصلات هدا القطاع لمراحل مزدهرة نفتخر بها
هذه نتائج المجهودات الجبارة للسيد الوزير على رأس وزارة الصيد البحري من أجل الحفاظ على الثروات السمكية و كذا تحسين مردودية الانتاج في قطاع الصيد البحري.
الصيد البحري من القطاعات الحساسة في البلاد وذلك كله بفضل رجل يسير هذا القطاع تسيير مزدهر الا وهو السيد عزيز أخنوش
مجهودات السيد وزير الصيد البحري تبقى واضحة و معروفة لدى أهل الاختصاص،
عرف قطاع الصيد البحري تطورا ملحوظا لكون الوزارة الوصية على هذا القطاع تعمل باستراتيجية محكمة و متقنة.
قطاع الصيد البحري لا يمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الاشكال لانه يمثل جزء ضروري من اقتصاد المغرب
قطاع الصيد البحري بالمغرب تجربة رائدة بشمال افريقيا من حقنا ان نفتخر بها بين التجارب الدولية
تحية خالصة لوزارة الصيد البحري لكونها تتصدى لأي اكراهات خارجية لهذا القطاع
لطالما كان قطاع الصيد البحري في تطور مستمر و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على كفاءة الناس المشتغلة ضمن هذا القطاع.
قطاع الصيد البحري يعرف تطورا يوم بعد يوم و ذلم بفضل مجهودات وزير الفلاحة المتواصلة ليلا و نهارا و حتى ايام العطل نفتخر برجالاتنا هؤلاء من يستحق تحمل المسؤولية
السيد الوزير عرف كيف يحول قطاع الصيد البحري من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار
قطاع الصيد البحري قطاع مهم في بلادنا لدى يعول عليه في رفع وتحسين الاقتصاد نشكر وزارة الصيد البحري على العمل ديالها الدؤوب من اجل الوصول للمبتغى
هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه.
ما حققه الصيد والفلاحة المغربية في العشرية الاخيرة لم يتحقق لها من قبل وذلك بفضل حنكة وزير الفلاحة وطريقة تدبيره للقطاع
وزير الصحة يعمل في صمت للنهوض بقطاع الصيد البحري وتحية خالصة للسيد عزيز اخنوش
تبارك عليكم سيدي الوزير راك دائما فالمستوى المطلوب نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.
قطاع الصيد البحري قطاع حيوي وصل الى ماوصل اليه اليوم من تطورات وازدهار بفضل وزارة الصيد البحري لكنشكرها عل هاد المجهودات
وزير الصحة يعمل في صمت للنهوض بقطاع الصيد البحري وتحية خالصة للسيد عزيز اخنوش
قطاع الصيد البحري في المغرب هو قطاع يساهم بشكل مهم في الاتصاد الوطني
كلكم طاقة و كفاءة يا سيدي الوزير واصل راك فالمستوى المطلوب بالإنجازات ديالكم الجبارة
موفقين انشاء الله الحمد لله الاوضاع غادية في تحسن شكرا لوزارة الصيد البحري
كل التوفيق و النجاح لسيد الوزير عزيز أخنوش اللدي أعطى الكثير لهدا القطاع
الدليل على ان قطاع الصيد البحري قطاع مهم انه يشرف على تنظيمه العديد من المؤسسات العمومية
Nous sommes très fiers de votre niveau, et nous vous souhaitons un bon courage pour la suite.
اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا منا القانطين حال الجهة الشرقية يدمي القلب البطالة والجفاف وغلاء الاعلاف الله فى عون فقراء الجهة الشرقية
أقل ما يمكن قوله عن السيد عزيز اخنوش انه رجل قطاع الصيد البحري لانه يسهر على تطوره
Nous vous sommes reconnaissants pour vos merveilleux effort et soutiens Mr Aziz Akhenouch vous êtes le meilleur
الاتفاقية المتوقعة بين المغرب و روسيا بخصوص الصيد البحري ستؤول إلى ارتفاع مؤشر هذا القطاع وهذا بفضل السيد عزيز أخنوش
بلادنا ولله الحمد متطورة في هدا المجال لهو الصيد البحري ومتقدم كتيرا وكل الفضل راجع لوزارة لعارفة كيفاش تخدم هاد القطاع على احسن وجه
لا خوف على قطاع قائده السيد الوزير عزيز أخنوش كل التوفيق و التشجيع إن شاء الله
نحن جد فخورين بالمستوى الذي وصلت له وزارة الفلاحة و الصيد البحري ،فعلا و لينا كنلعبو كبير.
بالعمل الجاد لكتقوم به وزارة الصيد البحري اصبح هدا القطاع في المراتب الاولى عالميا ومنافسا قويا
وزارة الفلاحة و الصيد البحري مشكورة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين.
الدور الدي تلعبه وزارة الصيد البحري دور مهم في تنمية هاد القطاع والسير به نحو الافضل نشكرها على المجهودات المبدولة
جودة الاسماك في المغرب تبرهن عن العمل النزيه في هذا القطاع
برافو عليكم سيدي الوزير راك دائما منور هذا القطاع بالإنجازات الرائعة التي أعطت ثمارها للوجود.
المغرب والإتحاد الأروبي تجمعهم علاقة وطيدة في كل المجالات ولا سيما مجال الصيد البحري والفلاحة
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole et de la pêche pour le mieux
وزارة الفلاحة و الصيد البحري أصبحت رقما صعبا وخاصة فهاد الظروف الصعبة تطوراات كتر و كتر و دالك بفضل مخطط المغرب الأخضر
كل التألق و النجاح و الشكر لسيد الوزير عزيز أخنوش على حسن تدبيره لهدا القطاع
عرف قطاع الصيد البحري تطورا و ازدهارا ملحوظين. حيث حقق مجموعة من المشاريع وطنيا و التي بدأت تدر بالربح على المدن المحتضنة لها. وهذا يدل على حسن التسيير و التدبير المقننين من طرف السيد الوزير عزيز أخنوش
قطاع الصيد يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على دلك في الكثير من المحافل
الصيد البحري اصبح نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير.
لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن
المغرب دئما متفوق بمتياز نحن فاخورون بي وزير الصيد البحري دئما يقوم بالواجب
تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الصيد البحري .. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
قطاع الفلاحة بالمغرب حقق نتائج جد مهمة و مرضية بفضل إستراتيجية محكمة من السيد الوزير الوصي على هذا القطاع
مخطط المغرب الاخضر هو أكثر الاستراتيجيات القطاعية نجاعةً حيث أعطى نتائج ملموسة على أرض الواقع مكنت من تثمين المنتوج الفلاحي والرفع من مردوديتيه
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي
التنمية الفلاحية في أوج تجلياتها في عهد الوزير أخنوش
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد مند إحداث المغرب الأخضر.
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش، رجل عملي بامتياز