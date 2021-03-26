السفيرة الكندية تتوجه إلى بوابة الصحراء المغربية

السفيرة الكندية تتوجه إلى بوابة الصحراء المغربية
صورة: هسبريس
الجمعة 26 مارس 2021 - 11:14

قامت Nell Stewart، سفيرة كندا المعتمدة لدى المملكة المغربية، الخميس، بزيارة إلى جهة كلميم وادنون، أشرفت خلالها على مراسيم تتويج التلاميذ الفائزين في المسابقة الوطنية للفيديو باللغة الفرنسية.

ووشحت المسؤولة الكندية، بمعية مدير الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية كلميم وادنون، التلاميذ الفائزين وأساتذتهم المؤطرين بسبع مؤسسات؛ اثنتان بكل من كلميم وطانطان وسيدي إفني ومؤسسة واحدة بأسا الزاك.

وتهدف المسابقة الوطنية للفيديو المنظمة من طرف السفارة الكندية بالمغرب وأكاديمية وادنون والجمعية الوطنية لمدرسي اللغة الفرنسية، إلى تعزيز وتكريس التنوع والمساواة والقيم الكونية والفرنكوفونية.

يذكر أن زيارة سفيرة كندا إلى بوابة الصحراء المغربية قادتها أيضا إلى عقد لقاءات مع مسؤولين محليين وجهويين عدة، لتدارس مجموعة من الملفات والبرامج المشتركة.

كلميم كندا مسابقة تربوية وادنون

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