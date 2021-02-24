زيارة عمل رسمية تقود رئيس "الفيفا" إلى المغرب

يحل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار زيارة عمل رسمية تمتد ليومين.

وسيكون فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في استقبال رئيس “الفيفا”، قبل استئناف جدول أعمال الزيارة التي تتضمن عددا من الاجتماعات مع مجموعة من الأطراف.

وعلمت “هسبورت” من مصادر وثيقة الاطلاع أن لقاء مبرمجا ضمن جدول أعمال الزيارة سيجمع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.

ويرتقب أن تعرف زيارة إنفانتينو إلى المغرب مناقشة مجموعة من النقاط، من بينها التحضيرات للجمع العام الانتخابي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المقرر في الرباط يوم 12 مارس المقبل، وترشح فوزي لقجع لنيل مقعد في مجلس “الفيفا”، فضلا عن مستقبل كرة القدم الإفريقية وانخراط المغرب في رهان تطويرها.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت الزيارة المذكورة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها تدخل في إطار تعزيز العلاقة المتينة التي تربطها بـ”الفيفا”، والوقوف على آفاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية.