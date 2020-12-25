زيارة ميدانية تتفقد مشاريع فلاحية بإقليم جرسيف

قام محمد الصديقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، مرفوقا بحسان بالماحي، عامل إقليم جرسيف، ومحمد جوهري، النائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، ورشيد بنعلي، نائب رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وأحمد معزوزي، رئيس المجلس الإقليمي بجرسيف، الجمعة، بزيارة ميدانية للوقوف على تقدم أشغال عدة مشاريع للتنمية الفلاحية.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “المشروع الأول يندرج في إطار مشاريع الدعامة الثانية للمخطط الفلاحي الجهوي، ويهم تنمية سلسلة الحليب بإقليم جرسيف، باستثمار إجمالي بلغ 55.63 مليون درهم”، مضيفا أن “هذا المشروع الذي بلغ مراحله النهائية أنجز في إطار الشراكة مع التنظيم المهني ‘التجمع ذو النفع الاقتصادي حليب جرسيف’، لفائدة 2500 فلاح منحدرين من الجماعات الترابية تادارت، وهوارة ولاد رحو، ولمريجة وصاكا وراس لقصر”.

وأضاف البلاغ ذاته أن “المشروع يضم بناء وتجهيز وحدة لمعالجة الحليب بسعة تقدر بـ30 طنا في اليوم، واقتناء معدات للتبريد، وتجهيز 10 مراكز لجمع الحليب، بالإضافة إلى برمجة تكوينات وأيام تحسيسية لدعم وتقوية عملية التلقيح الصناعي”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “يرتقب أن يمكن المشروع من تنمية سلسلة الحليب، سواء على مستوى الإنتاج أو التثمين بإقليم جرسيف، كما يرتقب أن يحسن الوضعية السوسيو اقتصادية عبر خلق وتنويع مصادر الدخل لمنتجي الحليب والساكنة وخلق فرص الشغل، وكذا دعم التنظيمات المهنية لمنتجي الحليب لتقوية وتأهيل سلسلة الحليب في السوق الداخلي”.

ويهم المشروع الثاني، يضيف البلاغ، “تنمية شجرة اللوز بدائرة تادارت إقليم جرسيف على مساحة 1000 هكتار، باستثمار إجمالي بلغ 19 مليون درهم”، وزاد: “يوجد هذا المشروع في مراحله النهائية، حيث سيستفيد 560 فلاحا من غرس 1000 هكتار من اللوز، ومن بناء وحدة للتثمين، ومن معدات فلاحية ولوازم صغيرة؛ فيما يرتقب أن يمكن من تحسين إنتاجية أشجار اللوز لتصل 1 طن في هكتار، وتحسين دخل الفلاحين ليمر من 600 إلى 13.900 درهم، بالإضافة إلى خلق 21000 يوم عمل إضافي”.

وفي إطار المشروع ذاته، قام الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات بتوزيع 5 جرارات لفائدة تعاونية “التجمع ذو النفع الاقتصادي” الحاملة للمشروع.

وتندرج المشاريع المذكورة، يضيف البلاغ، “في إطار دينامية مشاريع التنمية الفلاحية التي أعطيت انطلاقتها بجهة الشرق في إطار مخطط المغرب الأخضر، وأيضا مواصلة دينامية التنمية الفلاحية التي تشكل إحدى أسس الإستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس”.