وزير خارجية موريتانيا بالمغرب

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‫تعليقات الزوار

1
  • مواطن غيور1
    الإثنين 24 ماي 2021 - 19:44

    السلام عليكم
    بغينا من وزير الخارجية ينورنا والرأي العام بقضية لكويرة مع موريتانيا فين وصلات؟
    أتمنى تحرير ما تبقى من الأراضي المغربية.

    4
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