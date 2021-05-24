وزير خارجية موريتانيا بالمغرب

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تعليقات الزوار1
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20:10
قضية رشوة توقف عوني سلطة بإقليم مراكش
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14:03
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12:30
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11:27
الفنانة بنشليخة تعود إلى الأصل في "ألبوم 360"
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10:05
وزير الخارجية الموريتاني يقوم بزيارة إلى المغرب
السلام عليكم
بغينا من وزير الخارجية ينورنا والرأي العام بقضية لكويرة مع موريتانيا فين وصلات؟
أتمنى تحرير ما تبقى من الأراضي المغربية.