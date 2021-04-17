زياش: إيقاع إنجلترا مرتفع ولا مقارنة بـ"هازار"

زياش: إيقاع إنجلترا مرتفع ولا مقارنة بـ"هازار"
صورة: أرشيف
السبت 17 أبريل 2021 - 13:19

أقر الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، بصعوبة موسمه الأول في الملاعب الإنجليزية.

وقال زياش، في تصريحات نقلتها “ميرور” البريطانية، إن الإيقاع في إنجلترا أعلى، حيث وجد صعوبة في التأقلم مع الأجواء الجديدة.

وأكد أنه كلما اعتقد أن لديه إيقاع المباريات، إلا وتعرض لانتكاسة، حيث يلعب مباراتين بينما يغيب عن الثالثة، بسبب التكيف والإصابات.

وأشار “أسد الأطلس” إلى أنه يجب عليه مواصلة العمل والإيمان بالنفس والاستمتاع بوقته داخل الملعب، مبرزا أنه يستمتع باللعب أكثر بحضور الجمهور، لذلك يرى من الغريب خوض المباريات دون جماهير.

وعن مقارنته بالبلجيكي إدين هازار نجم تشيلسي السابق، قال إن ما قدمه اللاعب الحالي لريال مدريد الإسباني مع الفريق اللندني في مستوى آخر.

وأردف: “إننا في النهاية لاعبون، لا أقارن نفسي بهذه الأشياء من الجيد سماعها؛ لكن لا يمكنني فعل أي شيء اتجاهها”.

وتحدث زياش عن الألماني توماس توخيل، ربان سفينة “البلوز”، موضحا أنه لم يسبق له العمل مع مدرب يصرخ مثله أثناء المباريات.

وأضاف: “أعتقد أن هذا أمر جيد للاعبين كي يحافظوا على نشاطهم. في معظم الأوقات، نلعب المباراة وتوخيل يلعبها معنا؛ لكن في بعض الأحيان تعتقد إنك تريد قول اهدأ”.

وأكد زياش أن “المدرب الألماني ذكي على المستوى العاطفي، ويحب الضحك؛ لكنه يريدك دائما أن تعمل بجد وبعدها يمكنك الاستمتاع”.

المباريات دون جماهير حكيم زياش كرة القدم نادي تشيلسي الإنجليزي

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‫تعليقات الزوار

1
  • عبدالله
    السبت 17 أبريل 2021 - 22:55

    حسب تجربتي في بطولة الانجليز والله او تا تكون عندك خرقة صحيحة وجسم جيد الى وصلتي الى هدفك ، خصك تكون عضامك صحاح وتقنية جيدة الى بغيتي تلعب في الليكة لانهم بحال التراكس لا يرحمون.

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