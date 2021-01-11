زياش يتصدر 5 لاعبين أفارقة يستحقون المشاهدة

وضعت مجلة “جون أفريك” اسم الدولي المغربي حكيم زياش ضمن قائمة مكونة من 5 لاعبين أفارقة يستحقون المتابعة، ومشاهدة ما يقدمونه فوق أرضية الميدان في عام 2021.

وأوضح المصدر المذكور أنه سيكون من الضروري الاستمرار في متابعة أداء النجوم الأفارقة عن كثب، ومن أبرزهم ساديو ماني، محمد صلاح، بيير إيمريك، أوباميانغ ورياض محرز، مع نواديهم ومنتخباتهم الوطنية في عام 2021، حيث سيتم لعب اليومين الأخيرين من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2022، ثم نهائيات كأس العالم في قطر.

ويأتي على رأس قائمة الأسماء، التي شدد المصدر ذاته على متابعتها، المايسترو المغربي حكيم زياش، الذي انتقل الصيف الماضي من أياكس أمستردام، حيث كان لاعباً أساسياً، إلى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو. وقد أظهر لاعب الوسط المهاجم المغربي أشياء جيدة للغاية في إنجلترا، حتى لو كانت سنته ملوثة بسبب الإصابات.

وأضاف المصدر ذاته أن زياش (27 سنة) أعطى “البلوز” لمسة فنية حقيقية، على الرغم من أنه لم يقدم كامل إمكاناته بعد، إذ لا يزال ناديه في دوري أبطال أوروبا، كما أنه ينافس على بطولة إنجلترا.

ومع “أسود الأطلس”، لم يخيب زياش آمال عشاقه، لأنه ساعد بشكل كبير على الاقتراب من التأهل إلى كأس إفريقيا للأمم بتسجيله ثلاثة أهداف في المواجهة المزدوجة مع جمهورية إفريقيا الوسطى، في نونبر الماضي، (4-1/ 2-0).

ويوجد مع حكيم زياش النجم الكاميروني فينسونت أبوبكر (28 سنة)، لاعب إف سي بورتو البرتغالي، والمهاجم السنغالي بولايي ديا، لاعب ستاد ريمس الفرنسي، والإيفواري سيبستيان هالر، نجم ويست هام الإنجليزي، والتونسي الشاب أنيس بن سليمان، ذو الـ19 سنة، لاعب بروندبي الدنماركي.