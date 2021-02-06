زياش يستعد لدور "صانع الألعاب" في تشلسي

استغل الدولي المغربي حكيم زياش، نجم تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، أيام إجازته للحديث عن رحيل المدرب فرانك لامبارد بسبب سوء النتائج والتعاقد مع خلفه الألماني توماس توخيل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه جاهز لمساعدة ناديه من خلال مركزه الجديد.

وقال المايسترو المغربي متحدثا لقناة ” Ziggo Sport” الهولندية، لدى سؤاله عن رحيل فرانك لامبارد: “يمكن أن يحدث ذلك في ناد كبير مثل تشيلسي إذا لم تكن النتائج جيدة”، مضيفا: “إنه أمر مزعج ألا تكون قادرًا على المساهمة في مساعدة فريقك في الفترة الماضية عندما كنت مصابا، لكن هذا هو الحال في كرة القدم”، وتابع: “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرد أحد مدربي، لذا فأنا أعرف كيف أتعامل مع الوضع”.

وبخصوص المدرب الجديد توماس توخيل، أوضح زياش: “لقد كان جيدًا معنا حتى الآن. قضينا أسبوعًا جيدًا.. ليس من الجيد دائمًا أن يغادر مدرب ما ويأتي مدرب جديد، لكنه جاء بأفكاره الجديدة والجميع متحمس للعمل تحت قيادته”.

كما أشار صانع ألعاب الأسود إلى فلسفة المدرب الجديد بقوله: “كان التدريب مختلفا، وفي آخر مباراتين كان أسلوبنا في التشكيل واللعب مختلف أيضًا..كانت لديه بالفعل أفكاره الخاصة حول اللعبة. وبالنسبة لنا، من المهم أن نتكيف بسرعة مع ذلك، والتركيز على المباريات واتباع المعلومات التي يقدمها لنا المدرب حتى نلعب بالطريقة التي يريدنا أن نلعب بها”.

وعن حالته الصحية وغيابه عن المباراة الأخيرة، أوضح اللاعب: “أشعر بأنني بحالة جيدة.. أنا بصحة جيدة وبالطبع أنا جائع أيضا. لم يكن ما تعرضت له إصابة حقًا، لكن بعد المباريات والتدريب الزائد أحيانًا عليك أن تكون ذكيا وتدع الجسم يسترخي. المدرب تعامل بشكل جيد، تحدثنا عن الإصابة واخترنا أفضل قرار، وأنا الآن جاهز”.

كما أجاب حكيم زياش عن سؤال حول مكانه في نظام اللعبة الجديد، إذ قال إنه مع توخيل تطور ليصبح رقم 10 (صانع ألعاب)، موضحًا في النهاية أنه يشعر بحالة جيدة، ومستعد لخوض المواجهات المقبلة.

يشار إلى أن توماس توخيل هو أول مدرب لتشيلسي يحافظ على نظافة شباكه في أول 3 مباريات في البريميرليغ، منذ جوزيه مورينيو في غشت 2004.