زياش يفاوض "تشلسي" لمغادرة الدوري الإنجليزي

عبر الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن رغبته في مغادرة أسوار “البلوز” خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية إن تجاهل توماس توخيل، مدرب تشلسي، لزياش جعل الأخير يشرع في التفكير في العروض الإيطالية.

وأضافت أن لاعب لأسود الأطلس” طلب لقاء مارينا غرانوفسكايا، المديرة التنفيذية لتشلسي، للمطالبة بالسماح له بالرحيل الصيف المقبل، مستغلا وجود اهتمام عدد من الأندية الإيطالية بخدماته، أهمها روما ويوفنتوس وميلان.

وبعد انتقاله إلى الفريق “الأزرق” الإنجليزي، تمكن زياش من تسجيل هدفين ومنح 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة في كل المنافسات خلال هذا الموسم، وتأثرت وضعيته بسبب الإصابات، كما تراجع دوره منذ وصول المدرب الألماني توماس توخيل الذي منح اللاعب المغربي 69 دقيقة فقط في آخر 3 مباريات.

جدير بالذكر، في هذا الصدد، أن عقد الدولي المغربي حكيم زياش مع “البلوز” يمتد إلى غاية سنة 2025.